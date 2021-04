Umělci nevřeští, mají „držhubné“, myslí si Tomáš Vyoral. Odkud šly Šporclovi peníze?

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Podle komentátora Tomáše Vyorala dostávají umělci, momentálně reprezentovaní houslistou Pavlem Šporclem, dostatečné „odškodné“ a „držhubné“, jinak by z obrazovek „vřeštěli každý den“. Zajímalo by ho, odkud peníze pro Šporcla šly. A že ministr Zaorálek částku prozradil? Na tom nevidí nic špatného. Smrt Petra Kellnera Vyoralovi také neunikla. A pár nepěkných slov padlo od komentátora na adresu moderátora ČRo, který na bavící se občany na náplavce přivolával policii a ministra Hamáčka.

Výměna podpory nouzového stavu za tendr Dukovan pro Rosatom? Do této souvislosti staví opozice výsledek sněmovního jednání z minulého týdne. Kde vy spatřujete motivaci komunistů zvednout ruce pro delší nouzový stav? Má opozice pravdu?

Nemyslím si, že je v tom dohoda o Dukovanech. Ta se řeší někde trochu jinde a myslím, že i mimo gesci našich vládnoucích politiků. Tedy na tu komunisté nebudou mít žádný vliv. Motivace komunistů pro zvednutí rukou tam jistě ze strany Andreje Babiše bude zajištěna, ale já ji odhadnout nedokážu. Když jsme u opozice, zajímalo by mě, kde byla doposud vždy její motivace pro zvednutí rukou. A to divadlo, kdy jednou ruce nezvedli, aby pak jejich starostové uvědoměle opět žádali stanné právo, neberu v potaz. Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 1.4.2021) Už jsem očkován(a) 16% Ano, nechám se očkovat 28% Ne, nenechám se očkovat 56% hlasovalo: 8156 lidí

Na ČT proběhla přestřelka houslisty Pavla Šporcla s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem. Šporcl ministrovi vyčítal nedostatečnou podporu kulturního sektoru, Zaorálek kontroval tím, že sám Šporcl dostal od státu za druhé pololetí roku 2020 zhruba půl milionu korun a dalšího čtvrt milionu letos. Zapomněl stát na kulturu? A je fér, že ministr v přímém přenosu „propálil“ konkrétní čísla jednoho umělce?

Myslím, že kdyby stát zapomněl na kulturu a „kulturu“, tak umělci a zejména „umělci“ by byli první, kteří by každý den vřeštěli z obrazovek. Takže myslím, ale můžu se plést, že zřejmě dostali uspokojivé „odškodné“ a „držhubné“. Sice ne tak vysoké jako slušný kašpar a sběratel trafik Adam Vojtěch, ale zřejmě uspokojivé. Tři čtvrtě milionu – zajímalo by mě docela z jakého titulu, když živnostníci mají 500 nebo teď snad tisíc korun na den – pro Šporcla toho budiž důkazem. Nic moc nefér na propálení částky nevidím, jedná-li se o jednoho z těch, kteří si stěžují v televizi.

Spíš než na nedostatečnou podporu a korumpování by ale dle mě měl Šporcl apelovat na to, aby jim totalitní vládní garnitura okamžitě povolila pracovat stejně jako dalším živnostníkům a všem ostatním, které koronafašisti ve jménu GREAT RESET záměrně likvidují. Přičemž v návaznosti na to ještě likvidují celou Českou republiku jednak absolutním zadlužením – zřejmě ve finále ve prospěch nadnárodních korporací a bank – a jednak vlivem vrtulníkových peněz způsobujících inflaci, čímž farizejové u kormidel provádějí reálně měnovou reformu, kvůli které zchudne drtivá většina obyvatel. Samozřejmě vyjma papalášů, kteří si úměrně inflaci přidají, natisknou nebo nakradou na jiných aktivech.

Česko zasáhla nečekaná smrt Petra Kellnera. Změní jeho odchod poměry v České republice? Jak jste Kellnera vnímal vy?

To uvidíme teprve časem. Myslím, že nejsem jediný, koho v souvislosti s tragickou nehodou napadly možné spojitosti s dostavbou Dukovan, s podnikáním v Rusku a v Číně, s mladším a starším Klausem a s jejich politickým působením, s mediálním impériem, kam spadá televize Nova a podobně. Jinak bych připomněl, alespoň dle mého, velmi podivný průběh celé záchranné akce, informování o celé tragédii i současného vyšetřování.

Někteří si po smrti Kellnera neodpustili kritické komentáře k jeho podnikání a ke vztahům s Ruskem a s Čínou. Je to podle vás v pořádku?

Komentáře ať si každý trousí, jaké chce, neb to, co píšeme, vypovídá daleko více o nás samých než o tom, o kom píšeme. A to platí samozřejmě i pro mě. Jen si myslím, že po smrti jakéhokoliv člověka bychom – zejména s ohledem na jeho blízké – měli dát našim komentářům a poznámkám chvíli odstup. Což se bohužel většinou neděje.

Na rozdíl od většiny, já zastávám názor, že o mrtvých nikoliv jen dobře, ale tak, jak si zasluhují. Nicméně neustálé narážky některých pozdních disidentů, mudrců a mudrlantů na vztahy s Ruskem a s Čínou jsou k smíchu. Ať se podívají na podnikání jejich model ze Západu. Nebo si snad naši uvědomělí myslí, že s Ruskem a s Čínou podnikal jenom Kellner?

Uzavírá se smrtí Petra Kellnera jedna etapa Česka, která začala 17. listopadu 1989, jak na svém facebooku podotkl europoslanec Jan Zahradil? Pokud ano, jaká bude ta nová etapa a kdo v ní bude hrát klíčovou roli?

Nemyslím si, že by se jeho smrtí uzavírala nějaká etapa ČR. Jakkoliv byl byznysově a nepochybně i zákulisně silným a významným hráčem, tak bych zase v kontextu „etap“ jeho vliv nepřeceňoval. Kellner navíc nebyl jediný, který zbohatl po revoluci, jehož byznys nastartovala privatizace a kdo doposud úspěšně podniká.

Moderátor Radiožurnálu Jiří Štefl si v úterý večer na twitteru postěžoval na davy lidí na pražské náplavce. Teplé počasí lákalo Pražany k procházkám. Štefl na twitteru burcoval do akce policii i ministra vnitra Jana Hamáčka. Jak se na tohle počínání díváte?

Skutečný charakter často odhalí krize, peníze či alkohol. A v průběhu již rok trvající koronavirové totality se, myslím, docela dobře ukázalo, jak omezeným přehledem, intelektem a charakterem většina novinářů a moderátorů, nebo spíše rádoby novinářů a moderátorů, disponuje. Nemalá část z nich se přitom bez jakéhokoliv ostychu a skrupulí proměnila v uvědomělé svazáky, bonzáky, udavače a nekritické prorežimní hlásné trouby, že i Goebbels by ve srovnání s nimi byl žabař.

A mně doposud neznámý Štefl je typickým příkladem takového bonzáka a udavače. Za prvního německého protektorátu by byl podle všeho nadšeným „hitlerjugendem“ a hbitě by hlásil Židy. Za minulého režimu by coby ambiciózní člen SSM hlásil protirežimní diverzanty. A nyní v druhém protektorátu – samozřejmě ve jménu našeho dobra – koná nejinak.

Městská rada v britském Brightonu rozhodla o zákazu barbecue na veřejných prostranstvích. Krok má pomoci v boji s globálním oteplováním a s emisemi CO2. Dává vám to nějaký smysl? Přijde i zákaz veřejných ohnišť, nebo svíček?

Malinko bych si vás dovolil opravit. Novodobá propaganda již nevyužívá tolik jí samou zprofanovaný termín globální oteplování a raději přešla na uvěřitelnější klimatickou změnu. Jinak ve jménu nových pokrokových ideologií, které popírají často jedna druhou, je možné úplně všechno.

Je dost dobře možné, že bude zakázán třeba i chov dobytka, protože údajně příliš prdí a vytváří tak hustou mlhu CO2, ze které má pak nejprotežovanější švédská záškolačka Greta mžitky před očima. A pak postupně třeba i ostatních hospodářských zvířat. Takže stejně nebude co grilovat. Tedy až na nějaké GMO dobroty z portfolia několika málo nadnárodních korporací, které majitelé klíčů ponechají, aby jejich dělníci neumřeli hlady. Takže výše zmíněný krok v Brightonu mě nijak zvlášť nepřekvapuje.

Zajímavé, že onen strašný CO2, před nímž musíme celý náš ekosystém chránit, už tolik nevadí u nás samotných – dokonce ani u našich vyvíjejících se dětí – když nám koronafašisti hermeticky utěsňují papule a nutí nás nonstop nosit náhubky – nejlépe dva až nekonečně přes sebe. Brzy bude mít nařízeno s nimi i souložit a spát, nebo si je nakonec budeme muset i přišít na obličej, protože slovy klasika, ambiciózního polodementa a ministra smrti a strachu Jana Blatného: ačkoliv to popírá jakoukoliv logiku, tak je to tak prostě nařízené, a tak je to správně, a tak to má být.

Evanston v Chicagu se stal prvním místem, které v USA zavedlo reparace Afroameričanům. Pro jednotlivé rodiny bude z městské kasy připraveno celkem 10 milionů dolarů za utrpení jejich předků. Tyto peníze mohou využít na renovaci svých obydlí či na financováni hypotéky. Každá rodina může získat až 25 tisíc dolarů. Je takovýto přístup dobrým řešením etnických sporů v USA?

Pozitivní diskriminace, protežování a patolízalství pokrokářů vůči všemožným menšinám a obětem či „jako obětem“ – a dehonestace, diskriminace, zostouzení a ponižování většinou bílé většiny – jsou bohužel jedním z charakteristických znaků současného levicově-liberálního režimu a diskurzu. Samozřejmě, že takový krok není žádným řešením etnických sporů v USA, ale naopak jen záměrným přiléváním do ohně ze strany majitelů klíčů.

