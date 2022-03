Válka! Vývoj, který od Putina skoro nikdo nečekal. Václav Cílek má jasno. Děje se mu to, co Stalinovi

reklama

Proč podle vás Vladimir Putin napadl Ukrajinu? Mnozí z nás tvrdili, že je dostatečně inteligentní na to, aby si dobře spočítal, že válka na Ukrajině by mu přinesla více problémů, než užitku. Vy sám jste v našem rozhovoru nedávno řekl : „Rusko se o žádnou invazi na Ukrajinu nepokusí, protože by tu válku mohlo také prohrát.“

Říkám otevřeně, že mě ten vývoj velmi zaskočil a mýlil jsem se.

Já si myslím, že Putin se patrně dostal už lehce mimo realitu. Nebo řečeno jinak, posunul se z té evropské do ruské racionality. A moje vysvětlení je, že jak stárne, tak u něj sledujeme v podstatě podobnou situaci jako u Stalina, to znamená, že začal podléhat určité paranoie, co se týká postupující a sílící nedůvěry ke svému okolí a samozřejmě k záměrům svých politických oponentů a protivníků. Takže žije v umělém světě a dostává i chybné informace, které ho v tom ještě více utvrzují.

Panují obavy o duševní zdraví Vladimira Putina v kontextu jeho možných megalomanských plánů k obnovení někdejšího SSSR. Prezident Miloš Zeman sám ve svém projevu nazval Putina šílencem. Sdílíte zmiňované obavy?

Šílenec není reálně to správné slovo, tak bych to neformuloval. V jedné analýze o Putinovi, který se dostal k moci s tou svou realistickou politikou KGB, a před těmi 22 lety provedli v rámci oné analýzy průzkum, kdo je vlastně v Rusku nejpopulárnější. A zvítězil filmový herec ze špionážního seriálu. A to je dostatečně příznačné. Protože on se tehdy projevil na úvod tím, když tvrdou rukou řešil problém Čečenska - a to se Rusům zalíbilo v kontextu toho odvážného pistolníka a špiona, kterým pro leckteré z nich Putin byl a stále ještě je.

Četl jsem také odborný článek, který poukazoval na to, že Putinovo zhoršené duševní zdraví má na svědomí prodělaný covid…

Tak to je pochopitelně čirá spekulace. Mně přijde, že v Putinovi se setkala ruská mazanost s ruskou iracionalitou. A upřímně řečeno, mrzí mě to, protože on měl ambice stát se určitým stabilizátorem tápajícího postsovětského Ruska, ale zcela selhal a historicky se nevratně odepsal.

Můžeme předpokládat, že se Rusové sami časem vzbouří a Putina sesadí?

Mimochodem, všiml jste si, jak Ukrajina úspěšně vytlačila z médií téma covidu?

Ano, to jsem si všiml, alespoň jedna pozitivní věc, teď jenom čekám, kdo nebo co vytlačí pro změnu Ukrajinu.

Patří podle vašeho názoru Ukrajina do Evropské unie a do NATO?

Já se domnívám, že ano, ale rozhodně ne v tuto chvíli. Já věřím, že pozitivem téhle tragické situace může být nakonec to, že Ukrajinci sami se utvrdí ve své vlastní identitě, protože Ukrajina není jednotný celek a například o jejím rozdělení na západní a východní část se mluvilo už před dvaceti lety. A dá se říci, že i ona západní část je tou nejvýchodnější výspou Evropy.

Podcenil Západ Rusko a varovné indicie z posledních let? Bylo to do určité míry způsobeno i ekologickými plány Německa, které v podstatě ovládá evropskou ekonomiku?

Já si myslím, že ano a že ty důvody byly ale skutečně ryze pragmatické a mám na mysli zejména tu německou energetickou politiku se zaměřením především na ruský plyn. Němci už se evidentně těšili na vysoce nadstandardní vztahy s Ruskem, těšili se i na to, že budou od Rusů dostávat levnější plyn a ten pak budou na burze dále se ziskem prodávat.

To je tedy pro Němce taky dosti jasný vzkaz a korektivum, to, co se děje nyní. Také sám vidíte, že ve své politice k Rusku nakonec otočili, ale vlastně až jako poslední z evropských zemí.

Jak vidíte situaci s dovozem energie z Ruska, proti kterému nyní de facto bojujeme? Bude i nadále plnit své obchodní dohody?

Podívejte, Rusko má dvě klíčová naleziště. Jedno je blíže Číně, to druhé zase Evropě. A Rusko tyto dva zákazníky potřebuje. Přes všechny roztržky a nejrůznější provokace Rusko nakonec vždycky své závazky k EU splnilo a plní je i teď. Když přijde na obchod, dodrží vše. Tedy zatím to tak bylo. Ale pochopitelně ta situace je nyní natolik vypjatá a vyhrocená, že činit jakékoliv predikce je téměř nemožné.

Jak vnímáte současnou energetickou krizi?

Na rok 2022 bylo zvýšení cen energie dlouhodobě očekáváno, ale nikoliv kvůli covidu, ale kvůli už zmiňovanému Německu, které uvádí mimo provoz všechny své uhelné elektrárny.

Znamená to tedy konec Green Dealu?

Podívejte, já od samotného počátku roku očekávám, že se odehraje něco velmi podstatného. A mnoho myšlenek a projektů budeme nuceni ve světle reality přehodnotit. A právě Green Deal může být jedním z nich.

