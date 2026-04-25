Svatý Václav se musí stěhovat, Blaník obsadí větrníkoví baroni. Neuvěřitelný příběh s úředníky

Jak to myslíte, že Blaničtí rytíři dostali výpověď? Není to trochu zavádějící?
Co je na něm zavádějícího? To je prosté konstatování smutného faktu, že se někdo bařtipánově (pozn. redakce: „často se tak označuje namyšlené a pyšné chování“) rozhodl bez konzultace s obcemi a městy Podblanicka nahradit krajinnou dominantu posvátné hory Blaník několika novými hlučícími a blikajícími monstry vyššími než hora Blaník. Když příslušná ministryně oznámila, že na konzultace s obcemi a občany již není čas. Možná proto, že celý příšerný projekt větrníkových monster, na nejúrodnějších zemědělských půdách, se chystal v přísném utajení, ale údajně za spolupráce soukromých firem za více než 200 milionů Kč, již od roku 2023. Pouze vybraní developeři mezitím chodili s dosud neexistujícími mapami za starosty a vysvětlovali jim: „Pane starosto, můžete se třeba stavět na hlavu, my si tady ty větrníky stejně postavíme, až na to bude vyhláška.“
A jak do toho tedy spadají blaničtí rytíři?
Několik staletí se utěšují čeští vlastenci tím, že až bude českému národu nejhůře, vyjedou mu z posvátné hory Blaník na pomoc blaničtí rytíři pod vedením svatého Václava. A legendu o blanických rytířích, která patří k nejznámějším v Česku, zná snad každý Čech. Ostatně o tom píše již i velká část české inteligence, např. Václav Cílek.
JUDr. Václav Musílek
A jak je to s tou výpovědí z Blaníku?
Plány větrných baronů na likvidaci malebného regionu Podblanicko a likvidaci významných krajinných pohledů mohly být narušeny právě existencí bájné hory Blaník. Proto se v roce 2026 se rozhodlo Ministerstvo pro místní likvidaci, pardon oficiálně „Ministerstvo pro místní rozvoj“ (MMR), definitivně odstranit Blaník, jako výraznou dominantu krajinného rázu celého Podblanicka ze světa, pomocí veřejné vyhlášky MMR ze dne 14. dubna 2026.
Skutečnost, že vyhláška doslova vymazala posvátnou horu Blaník, která je po celá staletí udržovanou nadějí českého národa, neřeší ani Ministerstvo neživotaschopného prostředí, pardon oficiálně „Ministerstvo životního prostředí“ (MŽP). Stejně jako skutečnost, že tím MMR a MŽP současně „odstřelí“ i světoznámé rehabilitační lékařské zařízení v Kladrubech. Ostatně proč? Když MMR a MŽP nezáleží na přírodě, proč by jim mělo záležet na nemocných? Jde přece primárně o to uspokojit dotační choutky loupeživých větrníkových baronů, resp. jejich developerů.
Dá se ještě nyní s těmito plány něco dělat?
Otázku, kam se má patron české země svatý Václav se svojí družinou narychlo přestěhovat, když ministerstva oficiálně ve vyhlášce popírají existenci hory Blaník, zatím nikdo neřešil. Nebude to asi jednoduché, když tam bydlí již od roku 1470.
Řešením je pouze odstranění akcelerační oblasti č. 16, která je, doslova idiotsky, vecpaná do Podblanicka z veřejné vyhlášky ze dne 14. 4. 2026. Češi proto musí doufat, že vedení Středočeského kraje se při jednání s ministerstvy dne 30. dubna nebude bát a nenechá si hlavní dominantu, tj. posvátný Blaník, nezodpovědným jednáním MMR a MŽP vzít. V právním a civilizovaném státu totiž nelze beztrestně nahradit Blaník dominantami monstrózních větrníků a tím prakticky zlikvidovat krajinný ráz regionu Podblanicko, včetně všech místních akčních skupin.
To je to tak vážné?
Ještě to ještě vážnější, pokud někdo do oficiálního návrhu veřejné vyhlášky MMR horu Blaník výslovně popře: „…..nenacházejí se zde významné krajinné pohledy a dominanty…“, co si o tom může myslet nejen občan Podblanicka, ale prakticky každý Čech?
Akcelerační oblasti (zóny) musí přece být navrženy řádně a v souladu s bruselskou směrnicí RED 3 a navazujícím českým zákonem č. 249/2025 Sb. Jak je tedy možné, že zde „mizí hory“, v uvozovkách?
Podobně je na tom hora Říp, kde se údajně zastavil praotec Čech. V okolí Řípu se mají také stavět na úrodné půdě větrníky, takže se budete smět dívat na horu Říp pouze z jedné strany. A to přes horu Říp, která by údajně měla větrníky zaclonit. Ze strany větrníků totiž horu Říp přes ty větrníky pořádně neuvidíte.
To je vtip?
Bohužel nikoli. A obávám se, že autoři tohoto černého humoru ve veřejné vyhlášce MMR to myslí, v honbě za jakýmikoli plochami pro dotační větrné barony, smrtelně vážně.
Jak je možné, že se zde zásadní proměna krajiny dotýká právě oblastí se zásadní kulturní a historickou hodnotou? Souvisí to nějak s tím, že bez použití nejúrodnější zemědělské půdy se nedá naplnit závazek Fialovy vlády na nové obnovitelné zdroje v solárních a větrných elektrárnách? Slyšel jsem názor, že vláda se bojí, že nesplněním schválení ploch pro 3 000 by mohla ČR přijít až o 9 miliard...
Ani náhodou, ten postup je nezákonný a neomluvitelný. Evropská unie svoji politiku ochrany zemědělské půdy promítla do směrnice RED 3, kterou minulý parlament vloni přetransformoval do zákona č. 249/2025 Sb. (zvaný ZOZE). A v RED 3 a ZOZE je všude jednoznačně a jasně napsáno, že pro tyto obnovitelné (správně spíše občasné) zdroje se musí přednostně používat půda, kterou nelze využívat pro zemědělství, tj. např. průmyslové a zemědělské areály, skládky, povrchové doly, střechy logistických hal a podobných objektů apod.
A je seriózně spočítáno a řádně oponováno 30 zkušenými energetiky, že právě s využitím ploch dle RED 3 a českého ZOZE bude nejen splněn Fialův závazek 3 000 ale dokonce více než 3x 3× na 9.200 9 200 tedy jediný důvod riskovat sankce a porušovat směrnici EU RED 3 a český zákon ZOZE. Tento podrobný materiál – řešení dle zákonů- obrželo zákonů – obdrželo Parlamentu České republiky. Stále je proto šance, že MMR, MŽP a další budou postupovat v souladu s evropskými a českými zákony.
Pokud ale bude MMR trvat na nezákonně navržených akceleračních oblastech, jaké vidíte komplexní řešení?
Větrní baroni mají peníze, mnozí z nich i takové, které z nás nedobrovolně vydřeli jako baroni solární, a za nimi jsou banky, které chtějí bezpečně investovat a získat velké úroky z našich daní a cenu za předraženou elektřinu. A mají motivované některé politiky, kteří to v rozporu s volebními sliby převzali a realizují dále. To jsou velmi silné zbraně proti českým občanům.
Lidé ale proti nim mají jiné zbraně. Protest, občanskou soudržnost, nebo prostě vědomí, že těm politikům nedali ve volbách mandát ani na rozkrádání a likvidaci krajiny, ani na zdražování elektřiny a další snižování reálných mezd a platů a valorizaci důchodů. Přestože lidé ve městech většinou nebydlí u téměř stovky větrných parků, kterými plánují doslova zamořit všechny regiony ČR, desítky miliard korun ve prospěch větrných baronů a bank budou nedobrovolně a každoročně platit všichni. Podobně jako se nyní platí každoročně 28 miliard Kč solárním baronům.
Dobře, ale jaké je reálné řešení?
Abychom nemuseli budit svatého Václava a jeho rytíře, musíme bojovat v současném připomínkovém řízení. Namísto krve ministerských úředníků, kterou by prolévali rytíři, dejte, každý, komu jenom trochu záleží na české přírodě, české krajině a životním prostředí, písemný protest formou písemné připomínky.
Každý občan celé České republiky bude přímo či nepřímo negativně dotčen větrníky. Proto je nejlepší poslat připomínky poštou. A to každý svéprávný člen každé rodiny má právo a morální povinnost vůči svým potomkům poslat své připomínky nejpozději do 1. 6. 2026, pak již na ně nebude brán zřetel. Toto připomínkové řízení je celonárodní, připomínky může podat opravdu každý, nejen ten, komu chtějí sebrat krajinný ráz a postavit hlučící a blikající monstra doslova na jeho zahrádku. Je to něco podobného jako volby, s tím rozdílem, že to nepotrvá jeden víkend, ale celý měsíc. Ale je to možná důležitější než volby, jejichž výsledek lze vždy po čtyřech letech změnit. Škody způsobované větrníky jsou dlouhodobé, minimálně dvacetileté, ve většině případů již nevratné. A na poštu s několika rekomandy s připomínkami od celé rodiny nebo i od sousedů může dojít jenom jeden, zatímco do volební místnosti musí dojít každý sám za sebe. Babičku o holi můžete tentokrát nechat doma, ale pokud chce i ona zachovat krajinu a tradici pro svá pravnoučata, můžete donést na poštu její dopis s připomínkami, současně s tím vaším, a poslat na Ministerstvo pro místní rozvoj, případně i poslat datovou schránkou nebo donést osobně na podatelnu.
A co když to nepomůže, co pak?
Pak budeme, bohužel, muset vzbudit svatého Václava, aby v čele blanických rytířů vyrazil na Prahu pomoci Čechům uhájit českou krajinu, českou přírodu, úrodnou zemědělskou půdu, evropskou směrnici RED 3 a současně i český zákon ZOZE. Pokud nebudou konat odpovědní lidé ve vládě, bude opět muset svatý Václav pomoci české zemi uchránit pro další generace krásnou, hustě osídlenou českou kotlinu před nájezdy dotací chtivých větrných baronů a jejich ministerských pomocníků.
Ing. Bc. Ivan Noveský – 48 let v energetice, v roce 2001 zakládal Energetický regulační úřad, v letech 2016/2017 byl jeho 1. místopředsedou, nyní je předsedou Institutu pro energetiku a členem think tanku není luxusní zboží
