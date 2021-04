Vrbětice? Jakápak to náhoda, vzpomněl Okamura klasika. Poplácají nás po ramenou a vyrazí do Ruska dělat byznys

reklama

Co říkáte s odstupem týdne na kauzu „výbuchu ve Vrběticích“? Změnily nějak váš pohled informace, které se objevily později?

Zatím nebyly předloženy žádné přímé důkazy, což přímo konstatoval šéf Národní centrály pro odhalování organizovaného zločinu (NCOZ) na bezpečnostním výboru Sněmovny. Řekl, že na základě zjištěných nepřímých důkazů a probíhajícího vyšetřování zatím není možné zahájit trestní stíhání a zahájit soudní řízení. Proto SPD žádá předložení důkazů pro takto závažná obvinění. Hnutí SPD nemá s Ruskem nic společného a ani já nejsem ani proruský, ani probruselský, ani proamerický – hájím pouze zájmy ČR, ty jsou pro mě jediným kritériem, a proto se snažím vše, co nás může poškodit, hodnotit rozvážně a s chladnou hlavou.

Je zajímavé, že tato kauza se objevuje ve chvíli, kdy se jedná o dostavbě Dukovan, o ruské vakcíně Sputnik, ve chvíli, kdy eskaluje konflikt na Ukrajině či se jedná o dostavbě německo-ruského energetického megaprojektu Nordstream II. Sir Humphrey Appleby ze seriálu Jistě, pane ministře by jistě řekl: „What a coincidence!“, tedy „Jakápak to náhoda!“ Nesmíme dopustit, abychom se nechali vtáhnout do konfliktu či nedej bože do války mezi Ruskem a USA a jejich spojenci! Je nutné prosazovat politiku svobodné a suverénní České republiky. A ještě dodám, že vyspělá profesionální diplomacie, zvláště v krizi, se nedělá ultimáty, ale jednáním.

V české politice se pro výbuch ve Vrběticích začal razit termín „akt státního terorismu“. Souhlasíte s tímto označením?

Sám premiér Babiš řekl, že útok nebyl namířen proti České republice, ale proti nějakému zboží. My nevíme, jak to bylo, protože ani tajné služby nepředložily ve Sněmovně důkazy. Jsou i lidé ze zpravodajské branže, kteří oficiální verzi zpochybňují. Například zástupce ředitele rozvědky ÚZSI v letech 1993-1998 Rudolf Růžička. A Andor Šándor, který byl náčelníkem vojenské zpravodajské služby, řekl, že když vyjdeme z nějaké definice terorismu, tak teroristický akt musí mít nějaký politický, náboženský nebo jiný požadavek, kvůli kterému se teroristická akce skupinou jednotlivců či podporovaná státem udělá. Nejvyšší státní zástupce podle něj dokonce říká, že český právní řád takový pojem nezná.

Jan Hamáček v průběhu týdne tvrdil, že jeho cesta do Moskvy měla být určitou „kamufláží“ prováděnou v koordinaci s tajnými službami. Z toho, co víte a co třeba vaši poslanci slyšeli na sněmovních výborech – věříte tomuto příběhu, který poprvé zazněl v Otázkách Václava Moravce?

Celá verze oficiálně předkládaná má spoustu nejasností a protimluvů. A na základě dlouholeté osobní zkušenosti nevěřím předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi ani slovo.

V průběhu týdne jsme mnohokrát slyšeli z České televize i z dalších médií, že „proruská SPD“ odmítá podpořit vládu a razantní postup proti Rusku. Co říci na tyto výtky?

Tyhle zoufalé předvolební pomluvy snad už nemá smysl komentovat. Nic na SPD nemají, nepotvrdilo se ani tunelování strany ani nic dalšího, takže naši nepřátelé jen štěkají a štěkají. A tím, jak SPD rostou volební preference a blíží se volby, tak budou pomluvy jen sílit, protože naši soupeři často nemají jiný politický program, než jen někoho špinit.

My prostě nechceme na nikoho bezdůvodně útočit bez důkazů. Jak jsem už říkal, my nejsme ani proruští, ani proameričtí, ani probruselští – my hájíme zájmy České republiky a našich občanů. Chceme mít dobré vztahy po celém světě, a ne se přimknout k jednomu bloku, který je v konfliktu s jiným blokem. Nechceme se nechat vtáhnout do her velmocí a dělat někomu kašpárka a užitečného idiota. Nechceme krvácet za cizí zájmy.

Co říkáte na následnou „válku o velvyslance“? Překvapilo vás ultimativní stanovisko, které vyslovil krátce po svém jmenování ministr Jakub Kulhánek?

Nepřekvapilo mě, ale je to špatný postoj. Ultimátem se nic nevyřeší. Správným řešením je postupovat pragmaticky, s chladnou hlavou a rozvážně. Cestou je dialog a vyjasnění problémů. V každém spravedlivém sporu platí: „Audiatur et altera pars“, čili „Ať je vyslyšena i druhá strana“. To vůbec neznamená servilitu. Naopak, ty největší velmoci, ty nejsebevědomější národy umí v krizi jednat a prosazovat své zájmy. Jen totální amatér vyhlásí bez jednání hned ultimátum. To nemá se sebevědomím nic společného.

Německo chce nakoupit 30 milionů dávek ruské vakcíny Sputnik V proti nemoci covid-19. Ve čtvrtek to prohlásil saský premiér Michael Kretschmer, který byl teď na návštěvě Moskvy. Německo a Angela Merkelová pokračuje v dostavbě plynovodu Nord Stream II. Takže vidíme, že evropské státy dál s Ruskem pokračují ve vztazích.

Pokud my nebudeme s Ruskem jednat, bude za nás jednat někdo jiný – a proti našim zájmům. Uzavře místo nás obchody a dohodne ceny za ropu a plyn, které nebudeme kupovat přímo od Ruska, ale od překupníků, kteří nám cenu navýší. My s Ruskem musíme spolupracovat a obchodovat, to je v našem zájmu. Jedná se hlavně o náš automobilový průmysl, strojírenství a potravinářství, kde mají české firmy investice v Rusku a probíhá spolupráce. Potřebujeme ruský plyn, ale pro nás je dobré obchodovat po celém světě, a nebýt pouze totálně závislí na Německu a západní Evropě. Nesmíme se chovat tak hloupě, že znovu vyklidíme prostor obchodních vztahů s Ruskem, který opět ihned obsadí západoevropské firmy.

Pokud někdo Rusko kritizuje, že nám vyhošťuje diplomaty, tak je nutné připomenout, že Rusko reaguje na námi započaté vyhošťování ruských diplomatů. A jak jsem již řekl, obě strany by si měly sednout k jednacímu stolu.

Ještě mnohem více než Sněmovna anebo vláda tlačí na pilu Senát, zejména jeho předseda zahraničního výboru Pavel Fischer. Co říkáte na takto razantní postoj, jaký razí Senát?

Když chtějí senátoři vypovědět smlouvu o přátelství, přejí si patrně nepřátelství. Nikdo rozumný si nemůže přát nepřátelství s Ruskem. Ale ani s jinou světovou velmocí. Hnutí SPD prosazuje politiku vzájemně výhodné spolupráce se zeměmi světa. Nekonečná konfrontace dlouhodobě nic nevyřeší.

Co teze Petra Fialy a SPOLU, že patříme na Západ, ne na Východ?

Já si myslím, že nepatříme ani na Západ, ani na Východ, ale patříme do středu Evropy. Jsme srdcem Evropy. A naší vizí je úzká spolupráce středoevropských států, abychom si u nás uchránili suverenitu a charakter evropské křesťanské civilizace. Takzvaný Západ dnes čím dál více směřuje k islamizaci a současně ke sluníčkářské totalitní diktatuře, kdy jsou lidé perzekvováni za své názory. Líbí se mi vize Charlese de Gaulla. Jednak jeho vize Evropy vlastí, což já bych nyní nazval Evropou suverénních národů. A jednak politika všech azimutů, kdy chceme mít dobré vztahy na všechny světové strany. My nechceme být v chomoutu ani Washingtonu, ani Moskvy, ani Pekingu, ani Bruselu, ani Berlína. Chceme být suverénní zemí. Ve střední Evropě máme šanci se ubránit proti islamizaci, proti dekadentnímu neomarxismu i proti diktátu velmocí.

Zpochybňujete Západ?

Znovu si musíme připomenout, že nás západní mocnosti zradily dvakrát: jednou v Mnichově a podruhé v Jaltě a v Postupimi. Jednou nás přenechaly Němcům, podruhé bolševikům. Západní mocnosti přenechaly Sovětům i Polsko, kvůli kterému byla druhá světová válka zahájena. Dnes nám tyto státy vnucují imigranty a zavádí neo-totalitní diktaturu.

Poučení pro nás je, že při zabezpečení své suverenity a svobody musíme spoléhat především sami na sebe jako Švýcarsko či Izrael, protože „spojenci“ nás mohou kdykoli zradit, když to bude pro ně výhodné. Ostatně, ani sousední Rakousko není členem NATO. Podobně jako v roce 1938 či v čase Jalty a Postupimi nemůžeme spoléhat na dnes již zdegenerovaný takzvaný Západ reprezentovaný Německem a Francií.

V Mnichově se o „nás bez nás“ dohodly Německo, Itálie, Francie a Británie, což jsou nyní naši „spojenci“. Nikde ale není napsáno, že nás nemohou kdykoli v budoucnu bez mrknutí oka znovu zradit. Navíc Německo a Francie nyní vedou hegemonistickou velmocenskou politiku, kdy chtějí Evropu sjednotit, nyní pod nadvládou sluníčkářské ideologie marxismu-islamismu. To nesmíme dopustit.

Jaká je alternativa?

Musíme budovat silný suverénní národní stát. Měli bychom mít armádu, která bude bránit naše území a která nebude určená na zahraniční mise. Musíme budovat spojenectví ne na základě krásných řečí, ale na základě reálných zájmů. Společné skutečné klíčové zájmy nyní mají státy Visegrádu (V4) a střední Evropy. Mezi tyto zájmy patří:

1) zabránit masové imigraci a islamizaci našich zemí,

2) zabránit vzniku superstátu pod hegemonií Německa a Francie,

3) zachovat evropský charakter našich zemí proti multikulturalismu a neomarxismu,

4) vytvořit obranné a geopolitické společenství v prostoru mezi Německem a Ruskem (i Tureckem), jak to chápal již Palacký,

5) vytvořit hospodářské společenství nezávislých států. Toto uskupení musíme budovat pro případ, že se západní Evropu nepodaří zachránit a pro případ, že z EU vzniknou Spojené evropské emiráty.

Podobně jako v roce 1938 nemůžeme spoléhat na dnes již zdegenerovaný takzvaný Západ reprezentovaný Německem a Francií, které s námi mají zlé úmysly. Jsme pro ně jenom kolonie, ve které vidí odbytiště pro své šmejdy, levnou pracovní sílu a místo, ze kterého mohou vysávat zisky. Budujme společně naši střední Evropu, která se ubrání před islámem i velmocemi, které by nám chtěly diktovat.

Nezpochybňujte tím vazby na NATO?

NATO je mrtvá organizace. V momentě, kdy členský stát NATO, tedy Turecko, napadá prostřednictvím migrantů jiný členský stát NATO, tedy Řecko, v momentě, kdy členský stát NATO, tedy Turecko, okupuje část členského státu Evropské unie, tedy Kypru, je jasné, že je NATO mrtvá organizace.

K čemu nám NATO je? Abychom jezdili bojovat za americké zájmy do Afghánistánu a do Iráku? Abychom podporovali, jak Amerika rozvrátila Irák, Sýrii, Libyi, Afghánistán či Ukrajinu? Abychom podporovali bombardování suverénních států jako Srbsko a odtrhování jejich území (Kosovo)?

Připomínám, že v NATO nejsou Švýcarsko, Rakousko, Švédsko, Finsko či Irsko. A existují v klidu i bez NATO.

Jaký je váš názor na reakci EU a jejích členských států?

Je vtipné, že EU odsoudila narušení naší svrchovanosti Ruskem, když EU je na narušování svrchovanosti suverénních států založena. Narušuje naší suverenitu vnucováním imigrantů a vnucováním zákonů a nařízení. EU chce zničit svrchovanost členských států. A pokud jde o jednotlivé státy, opět bych připomenul jeden citát z Jistě, pane ministře: „Poskytli veškerou podporu kromě skutečné pomoci.“

Verbálně se stavějí na naši stranu, plácají nás po ramenou – ale sami si dál budují vztahy a byznys s Ruskem a nás chválí za to, že jim uvolňujeme místo a stáváme se na nich závislí. Premiér Andrej Babiš sdělil, že mu Merkelová řekla, že stojí za námi. No, hezkým slovem nikoho neurazíš. Ale Merkelová si dál buduje Nord Stream společně s Ruskem a Německo jedná o Sputniku.

Stanovisko SPD je konzistentní a jasné – chceme, aby nikdo nenarušoval naší suverenitu, ani z Východu, ani ze Západu.

