Vyoral: Halík nás zase navštívil z pekla? Už jede na setrvačník

1. ledna přestal po dlouhých letech proudit plyn přes Ukrajinu. Což několika zemím v Evropě způsobuje potíže. Na to ovšem Ukrajina a její prezident Zelenskyj nehledí. Taková kacířská otázka, neznamená to náhodou, že v těchto zemích by měli začít fandit Putinovi, aby nad Ukrajinou vyhrál a dodávky obnovil?

Ukrajina, respektive Zelenskyj, coby do protežování a všudypřítomnému potlesku a mediální pozornosti novodobá Gréta a jeho junta dlouhodobě žebrají, vyhrožují, vydírají a pracují v zájmu Anglosasů ze zámoří a z ostrovů proti pevninské Evropě. Všem, kteří to ještě nevidí, doporučuji neprodleně navštívit očního lékaře, případně psychiatra. Zelenskyj, ať už vědomě, či ne – obojí je však trestuhodné – pracuje coby nastrčený farizej v dolarovém žoldu nejen proti nám, ale zejména proti Ukrajině samotné a tamním lidem. Zastavení plynu z Ruska směrem k nám – a s tím souvisejícím dalším zvýšením závislosti na našich nekriticky adorovaných velkých bratrech ze západu – je jen dalším elementem potvrzujícím toto mé podezření prakticky hraničící s jistotou.

O Vánocích jsme měli Petra Fialu, na nový rok prezidenta. Nepřišly vám ty projevy podobné? Zvlášť to nadávání na ty zlé záškodníky, co říkají, že se tu máme blbě?

Neslyšel jsem ani jeden z těchto projevů, přičemž myslím, že jsem o nic nepřišel, neb předpokládám, že to, co oni dva protektorátní politruci povídali, by mi sepsala kdejaká umělá inteligence nebo leckterý úředník třetí cenové kategorie. Což se zřejmě také dělo. Pokud byly podobné, což předpokládám, tak se není přece čemu divit, neb oba dva slouží stejným pánům, stejné agendě a jsou součástí současné vlády, která v rukou drží veškerou moc skrze vládu, Senát, prezidenta, Ústavní soud a mainstreamová média v čele s těmi bruselsko-washingtonsko-berlínskými veřejnoprávními.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kromě toho nám pan prezident Pavel vychvaloval euro. Jak se na to máme dívat?

Jako na jednu z agend, které dostal zadanou befelem. Prezident Pavel nedělá nic jiného než to, co dělal odjakživa – pravověrně a oportunisticky beze zbytku plní rozkazy stávajícího režimu. Jeho IQ kapacita ve výši 107 mu toho času stačila na pochopení „bratrské pomoci“ vojsk Varšavské smlouvy, nyní mu stačí ke kladení věnců – sic toho času třídním nepřátelům, podepisování kde čeho nebo třeba pro agitační volání po euru. Sic bez jakéhokoliv hlubšího ekonomického základu. I když je pravda, že euro je v důsledku spíše projekt geopolitický a řídící než ekonomický.

Páter Halík nám brojí proti voličům v Maďarsku a na Slovensku, a také proti těm, kdo kazí „sen o evropské jednotě“. Sen o evropské jednotě, teďka si úplně nevzpomínám, kdo všechno takové sny míval...

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 13449 lidí

Podle novináře Švehly z Respektu má ČT na „smetiště dějin“ poslat Zvíře s Belmondem. Nevím, co pak bude ČT vysílat, když si kvůli neslučitelnosti s moderním útlocitem vyřadí všechny klasiky?

Mnou nerespektovaný Respekt a banda aktivistů, které pojímá, jsem poměrně dlouhou dobu nezaznamenal. Navíc co pamatuji, tak k respektu Respektu neustále volali prominenti z LGBTXYZŽ, tak jsem doufal, že už jim ho dali a je klid. Jinak ačkoliv Belmonda nemám nijak zvlášť nakoukaného a nejsem žádným velkým fanouškem jeho filmů, tak mám pocit, že jde pořád o několik tříd vyšší kategorii umění a filmové tvorby, než v případě drtivé většiny soudobé tuzemské produkce, včetně dílny naší závislé, neobjektivní a nevyvážené, protičeské ČT. Netuším, co výše zmíněnému úderníkovi na Belmondově Zvířeti konkrétně vadí, nicméně předpokládám, že třeba na ideálně načasované a uvědomělé Vlny, případně na polodementní agitku jménem Tři princezny by zřejmě pěl ódy na radost, pravdu a lásku.

A pak tu máme samozřejmě přílepek o „napomáhání cizí moci“, který nám prošel parlamentem. Jak moc je to podle vás „náhubkový zákon“?

Dle všeho velmi. Co jsem viděl, tak dle mého jde o gumový, želatinový zákon, jenž si kterákoliv totalitní zvůle může účelově vykládat ve smyslu, který bude zrovna potřeba proti komukoliv, kdo se jí znelíbí a koho bude potřeba v zájmu udržení svého totalitního zřízení umlčet a poslat do chládku. V souvislosti s kroky a činy současných politruků dosazených k protektorátní správě naší země bohužel nejde o překvapení. Ale je až děsivé, jakým způsobem zejména dvě poslední vlády dokázaly vyfutrovat a utužit současnou totalitu. Samozřejmě ve jménu pravdy, lásky, humanity, demokracie, boje proti viru, dezinformacím a ruské agresi. Demagogie střídá lži, zatímco se řítíme rovnýma nohama do zadele. Ale nějak bylo, nějak bude.

A jedna taková spekulativní. Čekáte, že tento rok bude lepší, nebo horší než rok 2024?

Je otázkou úhlu pohledu, co je lepší a co horší. Musíme doufat a věřit, že konkrétně pro nás, naši rodinu, naše blízké, naše sousedy, naše spoluobčany i naši zem bude jen lépe. Někdo se bude mít líp, řada občanů jistě hůř. Ale musíme se snažit fungovat, jak nejlépe a nejkreativněji umíme v nám seshora vymezených mantinelech.