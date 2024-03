Zásahy, které vláda nevidí. Šlachta o kauzách a vyšetřování

Byť šéfoval elitní policejní jednotce, jeho jméno vešlo do povědomí veřejnosti ve chvíli, když policie zasahovala na Úřadu vládu, v jehož čele tehdy stál předseda ODS Petr Nečas. Jak sám dnes připouští, výbušnou kauzu, kterou v těchto dnech připomnělo velmi sledované televizní ztvárnění, dnes vnímá tak, že elitám ukázala, že si nemohou dovolit všechno. „Je tady dvojí spravedlnost. Jedna pro ty, kteří na to mají a zaplatí si to, a druhá pro ty ostatní. A lidi to vidí,“ říká Robert Šlachta, dnes předseda politického hnutí Přísaha.

Jak sám rád říkáte, třicet let jste sloužil naší zemi při odhalování závažné trestné činnosti. Dnes jste politikem a předsedou politické strany. Jak se touto optikou díváte na dnešní společnost? Opravdu je natolik zamořena korupcí a kriminálními živly, jak by se při pohledu do médií mohlo někdy zdát?

Myslím, že v těch médiích toho ještě spousta není a že policie by měla být v této oblasti aktivnější. Bohužel, jak asi všichni ví, náš útvar politici rozprášili pod rouškou reorganizace a toho, že se má všechno zefektivnit. Stal se naprostý opak. My jako Česká republika jsme tím nechali organizovaný zločin tak trochu být. Není to jen o struktuře policie, ale také rozpočtech na policii, bohužel jsme to promeškali, máme teď ministra Rakušana, kterého to nezajímá. Je samozřejmě také možné, že lidi jsou z těch mediálních kauz unavení a k tomu dnešní vládní politici nemají jako prioritu ani bezpečnost, ani opatření proti korupci, a bereme jako nějaký podivný normál, že se to prostě kolem nás děje. To mě strašně štve, i proto jsme založili Přísahu.

V čem vidíte největší problém? Je to daň doby, české specifikum, lidské selhání nebo vidíte prostor pro některé obecnější systémové změny? Co by se podle vás mělo stát, aby se situace v naší zemi v tomto ohledu zlepšila?

Největší problém je nedůvěra lidí v politiku i politiky. A tahle vláda to ještě zhoršila, dosáhla nového dna. Má rekordně nízkou důvěru. Na Ministerstvu spravedlnosti sedí Pavel Blažek, který otevřeně zasahuje do živých kauz, aby chránil své kámoše. Vláda včetně Pirátů a Starostů dělá, že jí to vůbec nevadí. Jsou potřeba systémové změny. Stát neumí rozdělit ty, kteří potřebují pomoc a kteří se jen přiživují. Pokud jde o policii, je naprosto jasná potřeba znovu zavést specializaci útvarů. V justici je jediným řešením vytvoření speciálních soudních senátů pro korupci a závažnou ekonomickou kriminalitu, o kterých jsme mluvili už v roce 2021.

V minulosti se hodně mluvilo o tom, že Česká republika zrovna nepatří k zemím, kde by fungovala vymahatelnost práva. Soudy se často táhnou dlouhé roky a i přes některé pokusy se zdá, že zásadní změna je stále v nedohlednu. Vnímáte to také tak? V čem podle vás tkví největší problém?

V průměru je délka našeho trestního řízení 80 % na evropském standardu. Bohužel, těch 10–20 %, tam jsou to ty složité ekonomické kauzy, tak tam se to nekonečně vleče a je to skutečný problém. Jednoznačně by pomohlo to, co jsem navrhoval v předchozí odpovědi. Specializované soudy. Je tady dvojí spravedlnost. Jedna pro ty, kteří na to mají a zaplatí si to, a druhá pro ty ostatní. A lidi to vidí, mluvím s nimi každý den.

Čas od času veřejnost rozohní kauzy, které vrhnout také na soudce či státní zástupce velký stín pochybností, tu za korupci, tu za vynášení informací, tu za jinou organizovanou trestnou činnost. Jak jste ze své praxe spokojený s kvalitou práce státních zástupců a soudců?

Vždycky říkám, že respektuji rozhodnutí soudu. Ale je pravda, že s některými rozhodnutími nesouhlasím a mám s nimi problém. Nejvíc u závažných ekonomických kauz. Těch bylo v poslední době hned několik. Namátkou třeba Dozimetr. Ten se řeší už několik let a já doufám, že se vyřeší co nejdřív.

V této souvislosti se také často mluví o tom, že soudci a státní zástupci jsou jedna velká komunita, která bude vždy držet při sobě, a i v případě problémů a osobních selhání jednotlivců dojde k tomu, že se vše zamete pod koberec. Je podle vás tento pohled na českou justici správný či objektivní?

Máme v České republice 4 vysoké školy s právnickým vzděláním, takže je jasné, že ta komunita vzniká a ti lidé se vzájemně velmi dobře znají. Kdybychom měli těch fakult 20, tak to je úplně jiné. Nicméně, já jsem se setkal s různými soudci. Je potřeba tady taky říct, že jsou soudci, u kterých jsem neměl žádnou pochybnost o jejich jednání a neviděl jsem selhání, ani propojení. Jednali vždy objektivně a nestranně. Každý z těchto soudců si musí sám obhájit, jak vykonává funkci soudce. Člověk, který se chce stát soudcem, prochází pečlivým výběrem. Na druhou stranu jsem se setkal se soudci, u kterých jsem se nebyl schopen ztotožnit s jejich rozsudky, a proto je náš návrh Přísahy na specializaci soudních senátů na ekonomickou trestnou činnost. Nejde, aby soudce jeden den soudil majetkovou trestnou činnost a druhý den ekonomickou trestnou činnost.

Nemělo by se v této souvislosti uvažovat o větší osobní zodpovědnosti soudců a státních zástupců za kvalitu výkonu jejich náročného povolání? Není přece spravedlivé, aby i strážci spravedlnosti nesli odpovědnost za svou práci?

Tady nejde jen o soudce, ale i o úředníky. Prostě o všechny ty, kteří jsou prodlouženou rukou státu. Můžeme se na to podívat ze dvou pohledů. Samozřejmě u úmyslně způsobené škody by měla být jednoznačná odpovědnost a trest. Nicméně pokud by se to neodborně nastavilo, mohlo by to odradit například policisty, aby šli do obtížných případů, protože by jim to za to nestálo. Chceme to? Ale například když státní zástupce opomene prodloužit lhůtu vazby a poruší tím zákon, tak to je jasné porušení a tam nemám vůbec problém s odpovědností.

Jsou lidé, kteří ve veřejném prostoru dnes tvrdí, že když budete mít ty správné známosti, můžete si „objednat“ účelovou kriminalizaci takřka kohokoliv. Věříte, že je v naší zemi vůbec něco takového možné?

Ve své praxi u policie jsem viděl a prokazoval případy, kdy to tak bylo. Teď jen můžu doufat, že se to neděje a že si to lidé nenechají líbit a veškeré takové jednání standardně oznámí.

Když dnes z civilu sledujete to, jak se orgánům činným v trestním řízení daří odhalovat závažnou trestnou činnost, máte pocit, že se kvalita jejich práce v průběhu času spíš zlepšuje, nebo naopak stagnuje či se zhoršuje?

Vaše jméno bylo dlouhé roky spojováno s doposud největší kauzou, která po razii na Úřadu vlády stála za demisí vlády Petra Nečase (ODS). Pomohla i tato kauza podle vás více narovnat prostředí v naší zemi, když od té doby veřejnost zaznamenala maximálně tak kauzu Čapí hnízdo nebo Dozimetr?

Ano, nikdo z policistů, kdo tuto kauzu dělal, už u policie není. Jsem přesvědčen, že tato kauza, i když jsme ji odnesli, ukázala elitám, že si nemohou dovolit všechno. Můžeme se podívat na Slovensko, co se tam kolem policie děje.

V poslední době se objevily informace, které vrhají stín na fungování olomouckého státního zastupitelství a tamního vrchního soudu. Velkou mediální pozornost vzbudila např. kauza vraždy seniora ve Sloupném, kde k pravomocnému odsouzení a vysokým trestům stačily pachové stopy a jeden trestně stíhaný korunní svědek, tč. ve vězení. Co si to tomto případu myslíte?

Soud rozhodoval pod penzem důkazů. Pokud dojde k nespravedlivému odsouzení, tak jde o selhání justičního systému nebo o selhání jednotlivce, to je potřeba jasně odlišit. My voláme po tvrdé reorganizaci justičního systému. Aktuální ministr spravedlnosti Pavel Blažek nemá a nemůže mít důvěru, aby prováděl jakékoliv důvěryhodné změny v justici, to je myslím jasné.

Velkou kontroverzi pak vyvolává také případ moravského podnikatele Pavla Buráně, který dokonce v souvislosti se svými kauzami mluví o justiční mafii a naznačuje, že za pravomocným osvobozením jeho bývalého společníka obžalovaného z únosu a vydíráním stojí jeho schopnost se na všem „domluvit“ s olomouckým státním zastupitelstvím a tamním vrchním soudem. Myslíte si v obecné rovině, že je něco takového možné?

Justice musí mít důvěru občanů. Pokud ji v jednotlivých konkrétních kauzách nemá, tak je potřeba, aby takové pochybnosti jasně vysvětlila.

Oba zmíněné případy spojuje to, že v nich figurující kontroverzní svědci, kteří přestože jsou trestně stíhaní a v tu dobu dokonce ve vězení, náhle vnesou do řešených případů natolik zásadní svědectví, o které se pak ve verdiktu soud opře. Nebudí takový postup zbytečné pochybnosti?

Pokud soud nebo soudní senát rozhodne, tak zde máme mechanismy k odvolání, což je pozitivní vlastnost našeho systému. Každý soudce musí vyhodnotit důvěryhodnost svědků a podle toho rozhodnout.

Pokud bude vaše hnutí úspěšné a stane se součástí budoucí české vlády, na jaké věci v rámci reformy justice byste se chtěl soustředit?

Primárně na novelu trestního řádu. Šel bych cestou rakouského modelu, který považuji za funkční. Dále bychom prosadili specializaci soudních senátů a povinné vzdělávání soudců, které nyní nefunguje.

Vaše hnutí však kandiduje také do letošních voleb do Evropského parlamentu. Je i na této mezinárodní úrovni něco, co by podle vás mohlo pomoci zlepšit vymahatelnost práva v naší zemi?

Česká republika má obrovský problém s mezinárodním systémem daňových úniků a v Evropské unii je jedna z nejhorších. Navíc náš hlavní problém jsou daňové ráje, což je věc, která se dá vyřešit jen na evropské úrovni. Bohužel pro to naše vláda nedělá nic. A to měli tu nejlepší příležitost něco opravdu změnit během předsednictví České republiky. Stejně jako u migrace, Green Dealu a dalších stěžejních věcí. Bohužel to vláda promarnila.

