Zaznělo z Okamurova hnutí: Rozdávají karty, zneužívají k protestům děti, působí tlakem ulice. Byla by politická chyba nechat se vydírat několika desetinami procenta voličů

Novináři Sabina Slonková a Jiří Kubík pro Seznam.cz připravili obsáhlou reportáž, která hovoří o zneužívání finančních prostředků v hnutí SPD, manipulaci s e-shopem hnutí a obchodní účelovosti politiky Tomia Okamury. Skutečně je dění v SPD takové?

Nemyslím si, že ta reportáž je obsáhlá, myslím si, že to není ani reportáž, ale spíše nepovedené kabaretní představení.

Bylo a je povinné si kupovat věci z e-shopu SPD? Existoval onen transparentní účet napojený na vaši osobu?

Ne, nakupování propagačních předmětů nebylo nikdy povinné. To si opravdu nedovedu představit, jak by toto mělo probíhat, jak bych měl nutit tisíce našich členů po celé republice, aby si povinně nakupovali naše propagační předměty. Ne, žádný transparentní účet napojený na mne a na e-shop nikdy neexistoval. Existuje pochopitelně naštěstí firemní účet e-shopu, ze kterého lze vysledovat všechny platby, a bohužel, žádné miliony tímto účtem nikdy neprotekly. E-shop, jehož jsem provozovatelem, jsme s kolegy v MSK zřídili právě proto, aby vše bylo transparentní a nenapadnutelné, je standardně vybaven vším, čím musí být e-shop v České republice vybaven.

Jaká je vaše důvěra k Tomiu Okamurovi ohledně financování jeho bývalého i současného hnutí?

Systém financování SPD je úmyslně nastaven tak, aby nemohl být nikdy nikdo napaden z netransparentního jednání, Tomio Okamura neschvaluje sám žádné platby, má pouze právo veta v případě, že s nějakou platbou nesouhlasí. S čímž zase jednoznačně souhlasím já, někdo musí mít poslední, rozhodující slovo v případě odeslání či neodeslání případné sporné platby, protože je to Tomio, jehož jméno je v názvu našeho hnutí, tak to pochopitelně může být těžko kdokoliv jiný, kdo by měl toto právo veta mít. Veškeré útoky, že Tomio Okamura něco někam převedl, jsou tedy čisté a prokazatelné lži od okamžiku vyřčení.



Má důvěra ve vedení našeho hnutí i Tomia je stoprocentní. Tomio dělá vše, aby financování hnutí bylo stoprocentně transparentní, a já mu za toto děkuji, velmi to usnadňuje naši pozici, když diskutujeme s voliči. Za poctivě a efektivně utracených dvaadvacet milionů korun jsme získali téměř jedenáct procent. Zajímavé je, že nikdo neřeší podezřelé financování třeba ČSSD, která byť prakticky v bankrotu, získala za 85 milionů korun 7,27 procenta nebo ještě lépe TOP 09, která za 74 milionů získala 5,31 procenta. Tady někdo vedl opravdu hodně neefektivní a předraženou kampaň a investigativci České televize a Seznamu se u těchto stran s prokázanou korupční historií či pověstí mohli zcela legitimně zaměřit na to, jestli si jejich představitelé náhodou vlastní strany netunelují.



Přijde mi vlastně velmi typické, a až podezřelé, že tady se investigativci z České televize i Seznamu jaksi pozapomněli zamyslet. Jediné, co tedy mohou lidé, kteří Tomia nenávidí a kteří se přímo děsí představy referend a vlastní odvolatelnosti, dělat, je lhát, manipulovat, pomlouvat, presstituovat, a to v libovolném pořadí. No a mezitím nás tak nějak ze sportu udávat za téměř každičké slovo, které vyřkneme, nebo někam napíšeme. Lidé, kteří o nás v reportáži lžou, jsou členové ODA a úmyslně poškozují naše hnutí v rámci politického boje. Kdo je ten pán v kapuci, nevím, možná režisér tohoto pořadu, mediální manipulátor a profesionální lhář Vít Klusák? Investigativci Seznamu jsou pro mne buďto hlupáci, nebo navedení hlupáci. Rozhodně nepřipomínají nikoho, kdo by měl být respektovaným držitelem novinářského průkazu.

Od voleb jsme svědky velké nespokojenosti určité části veřejnosti s politickou reprezentací. V minulých dnech vše gradovalo masovými demonstracemi proti zvolení Zdeňka Ondráčka předsedou sněmovní komise pro kontrolu GIBS, pak se situace ještě více přiostřila po inauguračním projevu prezidenta Miloše Zemana a uskutečnily se další protesty. Než se dostaneme k jednotlivým událostem. Co tohle všechno znamená? Jak odpor ovlivní politickou scénu u nás a atmosféru ve společnosti?

Pokud nedojde k násilné majdanizaci těchto i ze zahraničí spoluorganizovaných akcí, viz váš vlastní článek zde, nestane se nic. Protestující demokraticky vyjádří svůj názor, na což mají nezadatelné právo, ale zároveň budou respektovat výsledky voleb a pokusí se prosadit demokraticky již v těch následujících komunálních volbách. Pokud stejné síly spojené s těmito protesty sáhnou k násilí tak, jako již sáhly na Ukrajině či v Srbsku, budeme svědky velmi nepříjemných okamžiků a ohrožení zbytků demokracie, které u nás máme.

Co se týká sestavování vlády, i prezident Miloš Zeman už by uvítal, kdyby Andrej Babiš směroval jednání k nějakému výsledku: „Začínám z toho také být nepatrně – zdůrazňuji slovo nepatrně – nervózní,“ řekl Zeman minulý čtvrtek v TV Barrandov. Jenže Andrej Babiš urazil komunisty, ČSSD může být zneklidněna kvůli tomu, že chce vyjednávat s ODS, a vládu s SPD zase odmítá Babiš. Trvá vyjednávání o vládě už příliš dlouho? Je to problém?

Práce kvapná málo platná. To zcela jistě platí i při sestavování vlády. Nicméně my jsme své řekli, byli jsme připraveni prosazovat program SPD klidně i prostřednictvím menšinové vlády bez účasti našich ministrů, která by se k plnění našich programových bodů zavázala, protože nám nejde o ministerská křesla jako ČSSD, nám jde o program, rozvoj skutečné demokracie a svobody v této zemi. Míč dnes není na naší straně hřiště.

Spolek Milion chvilek na svém serveru milionchvilek.cz přinesl možnost podepsat petici proti premiérovi Andreji Babišovi. Pokládají za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB, a požadují odchod Andreje Babiše. Ovlivní to nějak jeho vyjednávání o vládě?

My navrhujeme opakovaně přechod na systém demokraticky přímo volených a také demokraticky přímo odvolatelných politiků, a to prostřednictvím i jejich vlastních voličů, pokud je tito politici zklamou. Zajímavé je, že síly, které se agresivně brání zavedení demokratického a legitimního procesu odvolatelnosti konkrétních politiků, zároveň prakticky neustále volají po odvolávání demokraticky zvolených politiků nelegitimními nátlakovými prostředky a neustále organizují nějaké diskotéky, rozdávají karty, zneužívají k propagandě děti, nezletilé mladé studenty, akademickou i školní půdu, snaží se působit tlakem ulice, shánějí Miliony chvilek místo toho, aby svou prací sehnali miliony voličů. Zajímavé pro mne u těchto samozvaných obránců demokracie je jejich spíše demokraturní přístup, totiž, že když není po jejich, není to demokratické, a to bez toho, že by nabízeli legitimní a demokratickou variantu.

Jsme to naopak my v SPD Tomia Okamury, kdo toto umíme nabídnout svými návrhy na referendum, přímou volbu a přímou odvolatelnost politiků i jejich vlastními voliči. Jsou to právě naše návrhy a ve skutečně demokratických zahraničních zemích staletími prověřené a otestované metody a postupy přímé demokracie, které umožňují kdykoliv a komukoliv legitimně otestovat stabilitu podpory prezidenta, vlády, Parlamentu; bez toho, aby se musel kdokoliv obávat majdanizace jakýchkoliv pouličních akcí. Opakuji, my pro tyto situace máme řešení, a to řešení legitimní a demokratické.

To se ovšem těmto pseudodemokratům nelíbí, protože vědí, že skutečně demokratickými prostředky nemají dnes šanci uspět a vypadá to, že čtyři roky se jim čekat nechce. Obávám se, že jejich jedinou reálnou šancí na změnu, o kterou se snaží, je majdanizace situace, které se já osobně velmi obávám. Pokud se někdo nechá ve svém rozhodování omezovat tlakem několika desetin procenta voličů v České republice, byla by to jeho zásadní politická chyba. Doufám, že dnes nikdo takový o vládě nevyjednává.

S ohledem na to, že „vyměnit“ prezidenta půjde asi dost těžko, soustředí se veškerý odpor konkrétně na Andreje Babiše?

To se zeptejte těch, kteří i za peníze a s veřejnou podporou OSF ze zahraničí i za naše vlastní státní peníze z neziskovek tyto výrazně menšinové akce s velkým úsilím organizují. Jen oni a jejich zahraniční šéfové tuší, jaký bude jejich další postup, kam a na koho se pokusí soustředit tekutou agresivitu zfanatizovaných odpůrců výsledků demokratických voleb jak prezidenta České republiky, tak našeho Parlamentu. Mě osobně zajímá hlavně to, kam až jsou ochotní v českých poměrech tito aktivisté zajít a jestli budou, nebo nebudou používat nakonec i násilí. Jestli unesou to, že demokraticky zvolený prezident i Parlament na ně nebudou vůbec reagovat. Na Ukrajině a v Srbsku to podobní, prakticky ze stejných zdrojů financovaní a prakticky stejným způsobem organizovaní aktivisté, neunesli a skončilo to Molotovovými koktejly v ulicích, buldozery v Parlamentu a sídle televize a tragicky i dodnes neznámými vrahy, odstřelovači na náměstí. Jestli se něčeho opravdu obávám, tak jsou to u nás dlouhodobě působící podporovatelé krvavého ukrajinského Majdanu a ukrajinští podporovatelé těchto akcí v našich ulicích. Nezbývá mi než doufat, že bezpečnostní složky státu bdí.

Náměstí Slovenského národního povstání v Bratislavě zažilo demonstraci, jakou okolo stojící domy nepamatují od 17. listopadu 1989. Tisíce lidí přišly znovu uctít památku novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky, ale nejen to. Tentokrát přišli Slováci také jasně říci, co si myslí o slovenském předsedovi vlády Robertu Ficovi a volali: Dost bylo Fica! Ten nakonec předal slovenskému prezidentovi demisi. Jak vy čtete situaci na Slovensku?

V prvé řadě jednoznačně odsuzuji tento odporný zločin. Odsuzuji jej úplně stejně jako jakoukoliv jinou vraždu nevinných lidí. Nejsem detektiv, nevím, jestli je pan Fico zloděj, nebo není, vím jen, že opakovaně demokraticky vyhrál volby, že má silnou i ze zahraničí podporovanou opozici a že to určitě není hloupý člověk. Tato odporná vražda jemu osobně rozhodně nemohla nikdy být ku prospěchu. Reportáž Jána Kuciaka rozhodně neměla, bez jeho tragické smrti a tragické smrti jeho přítelkyně, potenciál jakkoliv ohrozit mocenskou pozici Fica. Podle mne nebyly tyto odporné vraždy novináře a jeho snoubenky vraždami pro Fica, ale pokud nebyly spojeny s jinou kriminalitou, byly to podle mne vraždy proti Ficovi. Pokud je zapletena mafie, tak určitě ne mafie, která jednala ve prospěch dnes již původní slovenské vlády.

Jednoznačně mi připadá krajně podezřelá rychlost, se kterou slovenská, v demokratických volbách neúspěšná opozice dokázala na Slovensku rozjet svou kampaň, a jak se agresivně snaží doslova a do písmene hyenisticky, tancem nad hroby obou zavražděných zneužít situace a šoku veřejnosti k vyvolání předčasných voleb ještě předtím, než se cokoliv vyšetří. S podezřením hledím na hyperaktivitu prezidenta Kisky, který se prokazatelně tajně scházel s globálním lobbistou za své vlastní soukromé zájmy panem Sorosem a na kampaň médií na Slovensku, která se snaží Fica bez soudu okamžitě ukřižovat. Až příliš mi toto opět připomíná Majdan a na Slovensku již případně přímo i s krvavými oběťmi. Možná se někdy i dozvíme pravdu a možná, že stejně jako v případě stejně odporného vraždění na Majdanu, se nedozvíme nic.

A teď přímo k tomu, co se děje kolem vaší osoby. V reportáži České televize, ale i článku iDnes.cz bylo odhaleno, že vlastníte a pronajímáte byty sociálně slabým rodinám, které pobírají sociální dávky. To je skutečnost. K samotné reportáži, kvůli které chystáte právní kroky, se teprve dostaneme. Není už pouhý tento fakt v rozporu s tím, co dlouhodobě hlásá SPD? Neměl by si politik vaší pozice takové konání raději rozmyslet?

V reportáži České televize nebylo odhaleno nic, v této zakázkové reportáži České televizi se manipuluje a lže. Veškeré informace o této své životní situaci jsem zveřejnil sám a dobrovolně více než rok před volbami na tomto svém profilu.

V této životní situaci jsem se ocitl dlouho před svým vstupem do hnutí a také byla jednou z mnoha motivací ke vstupu do veřejného prostoru, protože zkušenosti, které jsem získal, byly jak zdrcující, tak motivující a i díky nim dnes moc dobře vím, jak lze a jak nelze situaci s těmi skutečně dokonale systému přizpůsobivými řešit. Jednoznačné to opravdu není, nikdy nebylo a nikdy nebude tím, že se rozdá ještě více miliard neziskovým organizacím, které za poslední dekády a stovky miliard korun předvedly žalostné výkony s nulovým efektem. Má životní situace není v rozporu s žádným naším programovým bodem, postupně jsem se i za cenu neobsazení bytů a dotování provozu domů z vlastních prostředků dopracoval až ke klientům, kteří měli pracovní minulost, čistý trestní rejstřík a spolupracovali se státními orgány při péči o své děti

Mluví se o předraženém nájemném v dané vyloučené lokalitě, ve které je podle odborníků taková cena příliš vysoká. Jak její výši chcete obhajovat?

Nijak. Nájemné není předražené, naopak je vzhledem k opotřebovávání nemovitostí příliš nízké, a proto v tomto není co obhajovat. Koho to opravdu zajímá, zde je mé vyjádření na Facebooku.

Hodláte tyto pronájmy nějakým způsobem řešit? Mám na mysli, zda chystáte nějakou změnu?

Ano, domy vyklidím a budou prozatím prázdné. Pro mne to tak bude dokonce lacinější varianta. Dnes jsem díky spotřebě energií v těchto domech každý měsíc v minusu zhruba třicet tisíc korun, a až budou domy zakonzervovány, budu pouze splácet hypotéky bez energií a sledovat, jak díky politice města, která vytvořila z této původně lukrativní čtvrti ghetto, cena nemovitostí neustále klesá. V tomto vlastně mohu České televizi poděkovat, protože vytvořila na nájemníky takový tlak, že mám konečně možnost nemovitosti v klidu zakonzervovat, dokud se pro ně nenajde jakékoliv jiné uplatnění.

Bývalí členové SPD sbírají podpisy v petici kvůli vašemu odvolání. Více lidí si stěžuje na způsob vašeho jednání a tak dále. Proč podle vás dochází k tak silným krokům?

Žádné silné kroky skutečné vnitrostranické konkurence nevidím. Vidím jen mediální výkřiky. Prakticky nic z níže uvedeného v oné reportáži České televize nezaznělo a možná by bylo fajn se paní reportérky zeptat proč. Onu petici podepsalo k dnešnímu dni 33 lidí, většinou lidí, kteří ji sepsali, a jejich okolí. Nehledě na to, že sama petice je plná nepravdivých údajů a její text minimálně hraničí s pomluvou. My jsme dnes ještě silnější, ještě výkonnější a ještě jednotnější, než jsme byli předtím, a tito lidé jsou dnes již přesně tam, kam vždy ve skutečnosti patřili, i když se nepříliš dobře přetvařovali jako naši kolegové. Jsou tedy v ODA, v Realistech, v Rozumných a ve stranách, které jsou vidět občas v médiích, ale ne v srdcích voličů. Také jsou zpátky ve svých firmách, kterým chtěli zřejmě dopomoci k větší prosperitě zneužitím naší práce.

Myslím si, že například někdo, kdo se pokoušel neúspěšně kandidovat nejprve za Úsvit, poté za ANO, následně za SPD a ve finále skončil na kandidátce Realistů, není charakter, ale minimálně politický turista bez zásad. A přesně takovýto druh lidí od nás odešel. Zde je třeba opět uvést na pravou míru informace zatajené reportérkou České televize v její reportáži. Měla všechny tyto informace k dispozici, jak ode mne, tak z otevřených zdrojů a z nějakého důvodu se je ve své reportáži, podle mne točené na politickou objednávku, rozhodla cenzurovat tichem. Mezi takzvanými bývalými členy SPD, kteří o nás dnes tak ochotně v České televizi lžou a pomlouvají, jsou tedy lidé, kteří kandidovali v posledních parlamentních volbách za ODA, Realisty a Rozumné a také podnikatelé, kterým jsme neumožnili privatizaci našeho klubu.

Jsou to lidé, kteří se snažili nominovat se na volitelná místa naší kandidátky a neuspěli v prokazatelně demokratickém procesu jejího sestavování jak napříč okresy, tak na závěrečné krajské konferenci. Nezískali to, po čem toužili. Projevilo se to tím, že k nám nevstoupili, aby pracovali pro náš program, ale protože chtěli pracovat pro sebe a nás chtěli použít jako výtah k funkci, popřípadě jako investici. My máme své postupy jak transparentně oddělit zrno od plev a v tomto případě zafungovaly dokonale, jak na nasazené krtky, tak na politické podnikatele. Jedním z nich je dlouhodobá, trpělivá a prokazatelná práce ve prospěch hnutí a tím druhým odvaha naše hnutí veřejně reprezentovat, a to i v době, kdy se proti nám vede agresivní antikampaň. Když může odvážně bojovat s nepřízní médií náš lídr, musíme toho být schopní i my, Tomio vybojuje mnoho bitev, ale zcela určitě se mu bojuje lépe s naší podporou v zádech. Nepotřebujeme ani neviditelné členy, ani neviditelné kandidáty.

Někteří tito lidé neuspěli, protože neproklouzli naším systémem, nechtěli pracovat a nechtěli reprezentovat naše hnutí, ale naopak chtěli nechat pracovat a riskovat náš tým a ve finále pouze slíznout smetanu. Neuspěli ani ti, kteří se pokoušeli náš systém pro sebe individuálně, třeba finančními příspěvky ohnout. Všichni tito lidé poté, co neuspěli, se prakticky okamžitě objevili na kandidátkách jiných stran, nebo rozjeli a podporovali soukromou volební kampaň jednotlivců mimo struktury klubu. Toto je minimálně podezřelé, ne-li přímo usvědčující. Funkce a nominace nejsou zadarmo, ale rozhodně nejsou za peníze, jsou za trpělivou, dlouhodobou, poctivou práci pro přímou demokracii a za odvahu veřejně hájit naše hodnoty. Tito lidé si z hnutí odvedli své příznivce a rozjeli antikampaň, nyní již v dresu a ve jménu svých nových stran. Tato nezpochybnitelná informace v České televizi nikdy nezazněla. Nejedná se v žádném případě o krizi našeho klubu, ten je stabilní, jednotný, stále se rozrůstá a den co den pracuje na prosazování našeho programu.

Takže, když to shrnu z úhlu pohledu naší krajské organizace, prošli jsme dokonalým očistným procesem, v průběhu kterého nás opustili lidé, kteří chtěli jen a pouze zneužít Tomia Okamuru a práce lidí z našeho hnutí k vlastnímu prospěchu, pokoušeli se naši organizaci zprivatizovat, a ti, kteří se jimi bohužel nechali napálit. Jako perlička působí i další v reportáži jen velmi lehce zmíněný fakt, a to, že tito bývalí členové vystupující v oné reportáži nebyli z SPD vyloučeni, ale sami odešli. Rezignovali, přestože měli možnost opět na krajské konferenci obhajovat své názory a postoje. Nebyli vyloučeni, odešli sami, kandidovali za konkurenci a sami posléze kontaktovali jak Českou televizi, tak další média standardně útočící na SPD místo toho, aby se účastnili našich okresních schůzek a konferencí v době, kdy na ně měli přístup. Myslím, že toto je definitivní důkaz o tom, kdo je kdo v tomto příběhu. Chcete důkaz místo slibů? Sledujte naši kampaň v komunálních volbách v Moravskoslezském kraji a opět uvidíte stovky našich členů dobrovolně pracovat pro SPD Tomia Okamury v ulicích našich měst.

Tisíce lidí se sešly na demonstraci s názvem „Zemane – ČT nedáme“ na podporu České televize a svobody slova. O den později studenti stávkovali za dodržování ústavních zvyklostí. Požadovali, aby vláda v demisi nekonala zásadní a personální kroky ani nevytvářela nové ústavní pořádky. A také aby Senát důrazně vystoupil proti nedodržování ústavních zvyklostí. Jsou porušovány ústavní zvyklosti a je to symbolické, že se opět zapojují do protestů studenti? Domníváte se, že někdo vyslyší jejich požadavky?

Demonstrovat postoje je v pořádku. To jsme dělali, děláme a budeme pochopitelně dělat i my. Zneužívat děti, školní a akademickou půdu, zneužívat své postavení ředitele školy anebo rektora, lhát a manipulovat již v pořádku není. Pouhá proklamace požadavků je také legitimní, jejich vynucování jinak než ve volbách legitimní není. Jediný legitimní způsob, jak mohou dnešní protestující fakticky a reálně tlačit na současnou politickou reprezentaci, jsou blížící se komunální volby. Takže pokud budou dnešní demonstrující zítřejšími aktivními voliči v komunálních volbách a jako vítězové komunálních voleb – zejména ve velkých městech, kde se hlasuje více stranicky a politicky – vyšlou jasný signál současné politické reprezentaci, že je národ většinově na jejich straně, tak bude vše v pořádku. Pokud se vydají cestou majdanizace protestů, můžeme mít všichni velký problém. Míč je dnes na jejich straně hřiště.

V Devadesátce na ČT 24 položil jeden z diváků řediteli České televize otázku, proč odmítá naše veřejnoprávní televize uvádět honoráře svých moderátorů a zaměstnanců, když BBC musí. Moderátor doplnil, že v roce 2017 BBC poprvé zveřejnila platy a byla to součást velké dohody s politiky, kteří výměnou slíbili moratorium na zásahy do legislativy, která se BBC týká. „Toto je řešení, které máte za to, že je třeba životaschopné i v České republice?“ dokončil moderátor otázku. „Já si nejsem jistý, že česká společnost je na takovouhle situaci připravena. A jak jsem vysvětloval, my bojujeme s dvojím právem. Jedno právo je právo na informace a právo na transparentnost a druhé právo je právo na ochranu osobnosti a na osobní údaje. A samozřejmě tam se to snažíme vážit. To znamená, když nás koncesionář osloví s tím, abychom mu dodali údaje tohoto typu, snažíme se mu vyhovět v maximální možné míře, abychom zároveň ale nenarušili osobní údaje a osobní svobodu našich zaměstnanců. Zatím mám pocit, že se nám to ve většině případů daří,“ reagoval generální ředitel Petr Dvořák. Podle vás, měl by smysl „obchod“: zveřejnění platů zaměstnanců za moratorium na legislativní zásahy? Měla by Česká televize zveřejnit honoráře?

Toto je pro mne naprosto nepřijatelné a v Evropě v roce 2018 toto hodnotím prakticky jako plivnutí do tváře těm, kteří svými penězi mnohdy nedobrovolně plní konta zaměstnanců České televize. Zaměstnanci veřejnoprávního media jsou činní ve veřejném prostoru, velmi významným způsobem ovlivňují politické dění v zemi a podle toho by měla být jejich majetková situace podrobována stejným pravidlům, jako je podrobována majetková situace aktivních politiků. Starosta i té nejmenší obce je nějakým způsobem majetkově kontrolován veřejností a já si myslím, že by to mělo platit i pro novináře, redaktory, komentátory pracující pro takzvaná veřejnoprávní média, ale i pro hosty v těchto pořadech, pokud jsou za svou účast v nich honorováni.

Dnes jsem se bavil s reportérkou Českého rozhlasu, která neměla vůbec žádný problém mi sdělit, že její příjem je třicet osm tisíc korun měsíčně, tato mladá slečna tuto odvahu měla a já jí poděkoval. Získala si svou transparentností minimálně částečně mou důvěru a dodala mi jiskřičku naděje, že ne vše je ve veřejnoprávních médiích odsouzeno ke zmaru. Ovšem je evidentní, že někteří zaměstnanci plátců koncesionářských poplatků se na rozdíl od ní bojí, a já osobně si myslím, že oprávněně. Mohu se ovšem pouze obávat, protože vedení České televize drze odmítá svým zaměstnavatelům, občanům této země, skládat účty. Toto považuji za skutečné ohrožení demokracie a skutečně nezávislých médií. Těch médií, která nevlastní a nekontroluje žádný oligarcha, a která nejsou financována z koncesionářských poplatků.

Toto je pro mne skutečným ohrožením objektivity informování široké veřejnosti. Netransparentní financování, nulová kontrola, a tím pádem nevyhnutelná privatizace veřejnoprávních médií, to je to, co se mi nelíbí. U veřejnoprávních médií, která disponují miliardami korun a v zemi s tak bolavou korupční historií jako jsme my, si jaksi nedovedu představit, že by tyto desítky miliard za ty roky unikly pozornosti kmotrů, oligarchů a profesionálních tunelářů. Ne, zcela určitě neunikly a zcela určitě se k nim pokusili dostat a zcela určitě, pokud se jim to podařilo, tak nemohou být a nebudou odhaleni do té doby, dokud nebudou takzvaná veřejnoprávní média také veřejně kontrolovatelná.

Bojujeme proti korupci mezi politiky, pojďme bojovat i proti korupci mezi novináři. Chce mi snad někdo tvrdit, že novináři jsou jako jediná profesní skupina v této zemi dokonale imunní vůči korupci, když vůči ní nejsou prokazatelně odolní ani policisté, soudci, lékaři, soudní znalci, hejtmani, starostové, poslanci, senátoři?

