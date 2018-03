Znalec muslimského prostředí v ČR přináší nové znepokojivé informace o případu smrti mladé krásné české dívky Anety Rodové ubodané v bytě arabského podnikatele

ROZHOVOR „Verzi, že zfetovaný Ahmad Hasan Ibrahim byl uživatelem tvrdých drog a měl je mít v sobě i v době záhadné smrti, se dostal do stavu ‚toxické psychózy‘ a zaútočil na Anetu a zavraždil ji, policie vůbec nevyšetřovala a okamžitě na začátku ji odmítla. „Ahmad koksuje už jak sviňa i sám přes den,“ tvrdila o něm svědkyně Kateřina. Která také tvrdila, že bral léky na zklidnění a proti výbušnosti. I u Obvodního soudu pro Prahu 9, kde je teď souzen pan Ahmad za distribuci drog, zaznělo, že osudný večer v bytě v Letňanech, kde dívka zemřela, bral drogy pouze on, a ne Aneta. Přitom vzhledem k podivným okolnostem by měla být tato verze také prošetřena! Hlavně v situaci, když se záhadně ztratil hlavní důkaz – srdce oběti!“ říká bývalý muslim, autor knihy „Islám a islamismus v České republice“ Lukáš Lhoťan, který má indicie o podivné roli tajných služeb.

Již několik let se táhne případ podivné smrti mladé české dívky Anety Rodové, která zemřela v bytě arabského podnikatele Ahmada Hasana Ibrahima z Libanonu. Podle závěru vyšetřování české policie se měla Aneta opakovaně bodnout do srdce a dalších části těla. Její matka s tím nesouhlasí a také světoznámý kardiochirurg Jan Pirk policejní verzi nevěří. Vy tvrdíte, že jsou nové znepokojivé informace o celém případu…

Ano, podívejte se, já jsem malá ryba, a to, co řeknu, není nic, co bych věděl jen já. Bohužel jsou ty informace natolik nebezpečné a alarmující, že ti, kdo je mají a mají k nim důkazy, je nechtějí poskytnout ke zveřejnění. Možná to bude i tím, že tyto informace dost zásadně diskreditují českou tajnou službu BIS, vojenskou rozvědku a Úřad pro zahraniční styky a informace…

Jak to myslíte?

Víte, musím být hodně opatrný v tom, co řeknu, ale faktem je, že jsem se v souvislosti s vyšetřováním úplně jiného případu setkal nezávisle na sobě s několika lidmi, kteří mi tvrdili, že případ smrti Anety Rodové je ukázkou toho, čeho jsou schopné české úřady, aby chránily své informátory mezi arabskými zločinci. Někteří tito lidé jsou věřící muslimové, je pro ně znechucující, když vidí, jaké kriminálníky české úřady chrání, jen protože jsou jejich informátory…

Na co tím narážíte?

Narážím tím na osobu pana Ahmada Hasana Ibrahima, který stojí teď před soudem za obchodování s drogami. Což mimochodem souvisí s případem záhadné smrti slečny Rodové, ale i s kauzou Alího Fajáda…

Vysvětlete to…

Podívejte se na známá fakta. V těchto dnech stojí před soudem Ahmad Hasan Ibrahim a je obviněn z šíření drog. Tyto drogy užíval dlouhodobě a měl je dávat i českým děvčatům, jež se pohybovala kolem jeho osoby. A měla je dostat i zemřelá Aneta. Když se snažily úřady smrt Anety uzavřít, tvrdily, že Aneta byla pod vlivem takzvané toxické psychózy, a proto si způsobila jinak nevysvětlitelná zranění. Úřady odmítly vyšetřovat verzi, že by Anetu mohl pobodat například zmiňovaný Arab Ahmad Hasan Ibrahim, jehož otisky byly na vražedném nástroji (noži) a jehož genetické stopy byly i na těle Anety. Ahmad Hasan Ibrahim to vše vysvětloval tím, že uviděl Anetu, jak se bodá do srdce a hrudi, a proto se na ni vrhl a snažil se jí v tom zabránit, a tak s ní zápasil. Policie této verzi uvěřila a nezjišťovala dále, jestli je pravdivá.

Když opomenu, že se záhadně ztratilo srdce (ano, v dnešní době je možné jen tak ztratit na pitevně srdce!), tak o celém případu vyjádřil pochybnosti i kardiochirurg Jan Pirk, který řekl: „Jestliže měla poraněné obě plíce, tak se musela okamžitě začít dusit. Nedokážu si představit, že by se s útočníkem s takovými poraněními mohla prát.“ Reagoval tak na tvrzení Ahmada Hasana Ibrahima, že s dívkou zápasil poté, co si způsobila zranění, aby jí prý bránil pokračovat v bodání, a to v situaci, kdy již měla několikrát propíchnuté srdce, a přesto se tato křehká dívka měla silně prát s mnohem silnějším mužem!

Verzi, že zfetovaný Ahmad Hasan Ibrahim byl uživatelem tvrdých drog a měl je mít v sobě i v době záhadné smrti, se dostal do stavu „toxické psychózy“ a zaútočil na Anetu a zavraždil ji, policie vůbec nevyšetřovala a okamžitě na začátku ji odmítla. „Ahmad koksuje už jak sviňa i sám přes den,“ tvrdila o něm svědkyně Kateřina. Která také tvrdila, že bral léky na zklidnění a proti výbušnosti. I u Obvodního soudu pro Prahu 9, kde je teď souzen pan Ahmad za distribuci drog, zaznělo, že osudný večer v letňanském bytě, kde dívka zemřela, bral drogy pouze on, a ne Aneta. Přitom vzhledem k podivným okolnostem by měla být tato verze také prošetřena! Hlavně v situaci, když se záhadně ztratil hlavní důkaz – srdce oběti!

Psali jsme: Příběh Anety, která se prý sama ubodala v bytě Libanonce, se dále odvíjí. Předvolán Josef Klíma. Matka: Prý se bodla třináctkrát. Nikdy nebrala drogy

Server: Smrt mladé dívky 13 bodnými ranami. Sebevražda, řekla policie. Libanonský milenec tvrdí, že ji viděl, jak se bodá. A matka...

Někteří novináři tvrdí, že Ahmad Hasan Ibrahim je informátorem české policie, a proto policie měla celou věc zamaskovat jako sebevraždu, aby chránila svého informátora…

Víte, je to blbost. Tedy ne celé, ale jen sebevrah by pomáhal zakrýt takový zločin kvůli obyčejnému informátorovi. Jedna věc je zakrýt nějakou vloupačku či menší prohřešek a druhá je spustit takové manévry a falšování důkazů kvůli obyčejnému informátorovi…

Ale říkáte, že něco pravdy na tom je…

Ano, vztahuje se to k tomu, co jsem řekl výše o chování českých úřadů. Lidé, s nimiž jsem se setkal během vyšetřování jiné věci, mi řekli, že ten, kdo chce znát pravdu o smrti Anety, by se měl zaměřit na tehdejší styky a lidi, s nimiž se Ahmad Hasan Ibrahim setkával. A tak byste se dostali k případu Fajáda, mezinárodnímu obchodu se zbraněmi a terorismu…

Tvrdíte, že Ahmad Hasan Ibrahim byl informátorem českých úřadů v souvislosti s obchodem se zbraněmi a terorismem?

Podívejte se. Já nic netvrdím, já jen říkám, co jsem slyšel v pár větách. Mohu se jen ptát, jestli se nescházeli lidé z okolí Libanonce Fajáda s Libanoncem Ahmadem Hasanem Ibrahimem v pražských barech nebo v podnicích pana Ahmada? A jestli Ahmad Hasan Ibrahim neposkytl českým úřadům natolik neocenitelné služby, že by kvůli tomu byly ochotné i na oplátku pomoci jemu maskovat vraždu Anety Rodové? Nezapomínejme, že na případu Fajáda pracovali i agenti americké tajné služby, a to přímo v Praze! Tedy, a zde opravdu hovořím hypoteticky a kladu otázku, pokud by byl Ahmad Hasan Ibrahim zapleten do operace tajné služby USA a českých úřadů proti mezinárodním obchodníkům se zbraněmi v Praze v letech 2012 až 2014, tedy v době, kdy záhadně zemřela i Aneta Rodová – září 2014, neměly by úřady dostatek důvodů „chránit“ pana Ahmada Hasana Ibrahima a maskovat jeho zločin? Protože by v případě jeho usvědčení z vraždy, pokud ji spáchal, byla zhacena operace tajných služeb USA a ČR?

To by se přece nemohlo u nás stát. Nejsme nějaká rozvojová země…

Opravdu si to myslíte? Bohužel vás musím zklamat. Opakovaně se stalo, že české úřady, přesněji české tajné služby, maskovaly zločiny důležitých agentů a informátorů. Stačí jen zmínit kauzu vraždy řidiče SAZKY či svědectví bývalého příslušníka české policie Michala z filmu Kdyby mne zabili.

Dobře, dejme tomu, ale vy tvrdíte, že smrt Anety je jen „vedlejší“ záležitostí ve válce českých tajných služeb...

Ano, lidé, s nimiž jsem hovořil, mi také řekli, že by bylo zajímavé, kdyby oprávněné osoby začaly pátrat po tom, kdo vylákal skupinu českých občanů do Libanonu, aby tam byli uneseni a zadržováni jako rukojmí na výměnu za pana Fajáda a Chálida Marabího držené v českém vězení. Podle těchto lidí jsou důkazy, že pan Fajád a Marabí byli součástí systému, jenž byl pod ochranou jedné české tajné služby, kdežto protivníci pánů Fajáda a Murabiho, a tedy i agenti americké tajné služby, byli naopak podporováni jinou českou tajnou službou. Tedy zájmem jedné služby bylo Fajáda s Murabím zatknout a zájmem druhé služby bylo je dostat do bezpečí...

To zní dosti znepokojivě.

Ano a je to znepokojivé. Samotní unesení se snažili prokázat u soudu, že jistá česká tajná služba věděla, že jsou vylákáni do Libanonu s cílem být uneseni pro výměnu za Fajáda a Murabiho. Soud sice jejich žalobu zamítl, ale neprokázal, že by tato informace byla nepravdivá. Jsme tedy v situaci, kdy se dozvídáme o tom, že zde bojují české tajné služby mezi sebou a v Praze se konají rejdy mezinárodních obchodníků se smrtí pod záštitou českých tajných služeb.

Předal jste ty informace české policii?

Co mám policii předat? Informaci o tom, že neznámé osoby ze zahraničí mi řekly pár vět, že ten, kdo chce vědět, proč české úřady tolerují působení muslimských zločinců a agentů islámských extremistů v České republice, se mají zajímat o kauzu Fajáda a Marabího, vraždu Anety Rodové, využívání České republiky jako logistické základny pro syrské islamisty bojující proti Asadovi či působení kavkazských islamistů u nás a podobně? Nemám nic jiného než doporučení, na co se ptát a po čem pátrat.

Neznám identitu lidí, jež mi tato doporučení dali, a ani mne to nezajímalo. Mým zájmem je zmapování sítí islámských extremistů v Evropě a občas se dozvím i jiné informace, nic víc. Jsem obyčejný člověk, který pracuje v průmyslu, má firmu na vydávání knih a jako soukromý koníček mám boj proti islamizaci Evropy. Nikdy jsem se žádnou tajnou službou nespolupracoval, a to ani s českými úřady, protože jim nevěřím, když vím, nakolik nesou odpovědnost za působení islámských extremistů u nás a využívají je pro své zájmy. Já českým úřadům nevěřím. Ony by klidně získané informace předaly svým spolupracovníkům mezi těmito zločinci, aby umlčely ty, jež před nimi varují.

Lukáš Lhoťan je bývalý muslim a autor knih Islám a islamismus v České republice, Ježíš Kristus a islám či Arménský holocaust – Sto let od plánované genocidy arménského národa 1915–2015. Vydal také knihu Marek z Aviana – patron a štít Evropy, životopis duchovního obránce Středoevropanů před islamizací. Dříve redaktor košer finančního webu Shekel.cz. Nyní analytik Da Vinci Prague Institute, o. s. Od roku 1998 do roku 2010 byl spolupracovníkem předsedy českých muslimů Muneeba Hasana Alrawiho, do roku 2012 členem Muslimské obce v Brně, absolventem vzdělávacích kurzů o islámu saúdskoarabské World Assembly of Muslim Youth, absolventem studijního pobytu v USA The International Visitor Leadership Program (2010).

Psali jsme: Expert na islám: Halík spolupracoval s islámským imámem, který je obviněn z podpory terorismu. Radikální muslimové jsou mu velmi blízcí Exmuslim, jenž se stal katolíkem: Není možné být křesťanem a volit přitom Drahoše. Důkazů o tom, že lže, je plno. Byl poslušným činovníkem a soudruhem Drahoš podporuje přijímání imigrantů, propaguje islám a spolupracuje s islamisty. To, co sám nedávno řekl, ukazuje jeho skutečnou tvář. Je to lhář. Znalec islámu hovoří Realita ohledně imigrace a islamizace Evropy je opravdu takto hrozná. EU nás chce vyhladit. A Okamura dělá chybu v této věci… Znalec islámu a exmuslim Lhoťan promlouvá

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lukáš Petřík