Piráti: Populismus porazíme jen nabídnutím skutečných řešení

Piráti na schůzce zdůraznili, že obrana demokracie musí jít ruku v ruce s řešením konkrétních problémů lidí: dostupného bydlení, ekonomického růstu a zajištění důstojného života. Právě frustrace z toho, že lidé nemohou normálně bydlet, pracovat a plánovat budoucnost, vytváří prostor pro populisty a autoritáře.
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„Když lidé nemají šanci důstojně bydlet, nemají pocit, že stát stojí na jejich straně. A tam, kde mizí důvěra ve stát, nastupuje frustrace, vztek a populismus. Proto je dostupné bydlení jednou z nejdůležitějších věcí, které musíme řešit. I proto jsme dnes Milionu chvilek představili náš Akční plán pro dostupnější bydlení, který nabízí konkrétní cestu, jak rozhýbat výstavbu a vrátit lidem naději, že bydlení v Česku nemusí být nedosažitelný luxus,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Podle Pirátů je proto nutné naplno řešit krizi bydlení, posilovat ekonomickou jistotu lidí a zároveň chránit nezávislá veřejnoprávní média před politickým tlakem.
„Svobodná média a demokratické instituce musíme bránit naplno. Ale pokud chceme porazit populisty, nestačí lidem říkat, čeho se mají bát. Musíme jim ukázat, že politika umí zlepšit jejich život. Že mohou důstojně bydlet, pracovat a plánovat budoucnost tady v Česku,“ doplnil Ivan Bartoš.
Piráti ocenili snahu Milionu chvilek zapojovat více lidí do veřejného dění a motivovat je ke vstupu do politických stran. K zapojení k Pirátům ostatně dlouhodobě vyzývají na svých stránkách ZDE.
„Děkujeme Milionu chvilek za otevřenou debatu. Máme před sebou hodně práce – a dává smysl ji dělat společně tam, kde nám jde o svobodnou, demokratickou a férovou zemi,“ uzavřela pirátská kandidátka na primátorku Tereza Nislerová.
Česká pirátská strana
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