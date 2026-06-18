Okamura (SPD): Zvýšené riziko teroristických útoků v Evropě

18.06.2026 16:21 | Monitoring
autor: PV

Informace na svém veřejném facebookovém profilu o zvýšeném riziku teroristických útoků, radikalizace i destabilizačních operací

Okamura (SPD): Zvýšené riziko teroristických útoků v Evropě
Foto: Interview ČT24
Popisek: Tomio Okamura

Evropa dle uniklého dokumentu EU čelí zvýšenému riziku teroristických útoků. Největší hrozbou je „islamistický a džihádistický terorismus“. Bráníme naši vlast proti masové imigraci a islamizaci.

Evropa podle uniklé bezpečnostní analýzy Rady EU čelí zvýšenému riziku teroristických útoků, radikalizace i destabilizačních operací. Podle interního materiálu Rady EU zůstává největší hrozbou pro Evropu „islamistický a džihádistický terorismus“. Evropské státy už kvůli obavám z možných útoků aktivovaly mimořádná bezpečnostní opatření.

Dokument varuje před spícími buňkami napojenými na Írán, islamistickými skupinami radikalizujícími mladé lidi na sociálních sítích včetně skupin působících v Afghánistánu, i před důsledky války na Ukrajině. Informovaly o tom Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, která do dokumentu nahlédla, a Euronews. U nás o věci informovalo Echo24.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
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Podle interního materiálu Rady EU zůstává největší hrozbou pro Evropu „islamistický a džihádistický terorismus“. Analýza upozorňuje, že i když organizované teroristické struktury oslabily, roste riziko útoků jednotlivců inspirovaných extremistickou propagandou. Útočníci navíc stále častěji používají jednoduše dostupné prostředky, jako jsou nože, střelné zbraně, automobily nebo improvizované výbušniny.

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„Převážně se odehrávají za použití snadno dostupných a jednoduchých prostředků, zejména zbraní s ostřím a tupých zbraní, střelných zbraní nebo improvizovaných výbušných zařízení a vozidel, přičemž modus operandi je jednoduchý,“ uvádí zpráva k útokům jednotlivců.

K tomu je potřeba dodat, že kdyby nedošlo k muslimské imigraci, nemuselo docházet v Evropě k teroristickým útokům. Ne každý muslim je terorista, ale islámská ideologie k používání násilí vybízí a právo šáría a džihád je součástí islámu a mají podporu mezi velkou částí evropských muslimů.

Radikalizace nezletilých patří mezi nové trendy, které evropské bezpečnostní složky sledují s rostoucím znepokojením. Analýza upozorňuje, že extremistické skupiny oslovují na platformách jako Telegram nebo TikTok děti už od dvanácti let.

Británie po nedávném útoku zvýšila úroveň ohrožení terorismem na „závažnou“. Například Nizozemsko aktuálně zvýšilo riziko ohrožení terorismem na „značný“, tedy čtvrtou úroveň z pěti. Německá civilní kontrarozvědka pak aktuálně varuje před rizikem teroristických útoků ze strany Íránu v Německu po skončení konfliktu na Blízkém východě.

Dokument se věnuje i válce na Ukrajině. Přímý dopad konfliktu na teroristickou hrozbu v Evropě je podle autorů zatím omezený, Brusel ale varuje před dlouhodobými důsledky spojenými s pašováním zbraní a výbušnin z válečné zóny. Obavy panují také z možného vstupu bývalých ruských bojovníků do Evropské unie.

V naší vládě s účastí SPD zpřísníme azylovou a migrační politiku Zavedeme politiku nulové tolerance vůči nelegální migraci. Odmítneme migrační pakt Evropské unie a přijmeme nový zákon o migraci a azylu. Nový zákon o azylu bude jasný a spravedlivý — azyl bude udělován pouze ve výjimečných, přesně definovaných případech.

Migrační politika bude reflektovat potřeby trhu práce a bezpečnostní zájmy České republiky. Nebudeme tolerovat trestnou činnost cizinců. Posílíme pravomoci policie a cizinecké správy, zpřísníme pravidla pro pobyt cizinců a zajistíme rychlé a důsledné vyhošťování pachatelů trestných činů z území České republiky. Stát musí mít plnou kontrolu nad tím, kdo na jeho území pobývá a zda respektuje naše zákony.

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