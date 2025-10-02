Celní správa: Rumunský kamion s pokutami za 930 tisíc

Po českých dálnicích jezdili přetížení a s placením spáchaných přestupků si nedělali starosti. Tak lze definovat kamiony rumunského dopravce, který dlužil na pokutách částku více než 930 tisíc korun. Cesta jednoho z jeho nákladních vozidel však skončila na dálnici D1 nedaleko Lipníku nad Bečvou, kde jej celníci pomocí nasazené botičky odstavili.

Případ se začal psát 19. září na Celním úřadu v Liberci. Zde vzešel podnět, že přes státní hranici České republiky přejel na přechodu Lanžhot rumunský kamion, jehož provozovatel má neuhrazené pokuty v celkové výši 932 tisíc korun. A protože se vozidlo objevilo na našem území naposledy před rokem a půl, vyskytla se jedinečná šance dluh vymoci. Okamžitě se tedy rozjela příkladná spolupráce celníků napříč republikou, na jejímž konci jsme vozidlo zastavili nedaleko Lipníku nad Bečvou.

Při konfrontaci rumunského řidiče s velkým dluhem kolegům sdělil, že není na místě schopen takto vysokou částku zaplatit. Řidiči jsme tedy nařídili odstavení dopravního prostředku za využití přiložení „botičky“, sloužící k případnému zamezení odjezdu vozidla. Po šesti dnech měl případ pozitivní a velice efektivní rozuzlení. Dlužná částka totiž přistála na účtu celní správy a vozidlo mohlo po odstranění botičky pokračovat v další jízdě.

Celní správa ČR zároveň pokračuje v posilování kompetencí v roli tzv. státního vymahače. Důkazem toho je i novelizace zákona o celní správě, v důsledku které může celník mimo jiné pro účely úhrady nedoplatku zadržet i věc, která je postižitelná daňovou exekucí. 

