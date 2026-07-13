Černochová (ODS): Diplomacie není zadarmo, pane Babiši

14.07.2026 6:06 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k podpoře obranného průmyslu.

Černochová (ODS): Diplomacie není zadarmo, pane Babiši
Foto: Youtube
Popisek: Jana Černochová

Diplomacie není zadarmo, pane Babiši. Bez reálné pomoci si u stolu velkých hráčů nesedneme.

V době, kdy jsme posílali pomoc Ukrajině, podporovali český obranný průmysl a rozjížděli muniční iniciativu, s námi světoví lídři mluvili mezi prvními. Naše reálné činy byly vstupenkou mezi evropskou elitu.

Pokud chceme, aby měl hlas Česka ve světě váhu a mluvili jsme na summitech mezi prvními, nesmíme polevit v podpoře obranného průmyslu ani našich závazků.

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • poslankyně
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Článek obsahuje štítky

armáda , Černochová , NATO , ODS

PhDr. Petr Sokol, Ph.D. byl položen dotaz

Legislativa

Proč je vůbec legislativně možné, aby nějaké zákony byly schvalovány bez debaty? Pochopil bych to třeba ve stavu nouze. Ale jinak? Proč s tím něco neuděláte? CO vím, tak se teď jednací řád měnil, proč ne i toto? Protože jestli je to praxe této vlády, jak kritizujete, proč s tím něco neuděláte?

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