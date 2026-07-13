Černochová (ODS): Diplomacie není zadarmo, pane Babiši

Diplomacie není zadarmo, pane Babiši. Bez reálné pomoci si u stolu velkých hráčů nesedneme.
V době, kdy jsme posílali pomoc Ukrajině, podporovali český obranný průmysl a rozjížděli muniční iniciativu, s námi světoví lídři mluvili mezi prvními. Naše reálné činy byly vstupenkou mezi evropskou elitu.
Pokud chceme, aby měl hlas Česka ve světě váhu a mluvili jsme na summitech mezi prvními, nesmíme polevit v podpoře obranného průmyslu ani našich závazků.
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