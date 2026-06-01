Rajchl (Piráti): Navrhl bych České televizi změnu zkratky

02.06.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zastavení reportáže o selhání při zásahu proti střelci na FF UK

Foto: Repro Zákony Bohatství, YouTube
Popisek: Jindřich Rajchl

Fakt by mě zajímalo, co by ti všichni demonstranti za tu úžasně nezávislou Českou televizi řekli na tohle video, kde bývalý ředitel ČT2 Jan Štern hovořil o tom, jak byla zastavena reportáž o selhání při zásahu proti střelci na FF UK, jež by mohla vyústit v politický konec tehdejšího ministra vnitra Víta Rakušana.

Jako obvykle se to vymlčelo. Navrhl bych České televizi změnu zkratky. Z ČT na STAN TV. Za sebe jasně říkám, že ani tuhle kauzu nenechám zamést pod koberec. Dlužím to Lence Šimůnkové i všem dalším obětem a pozůstalým.

Video můžete zhlédnout ZDE.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Zdroje:

https://www.facebook.com/reel/983123217898288

Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Mohu vás požádat o vyjádření?

Je to, co píše Rajchl pravda? U něj jeden nikdy neví. A jestli ano, jak to vysvětlíte? Děkuji https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Rajchl-PRO-Kontrakt-Fialovy-vlady-je-nejhorsi-na-svete-791747 Děkuji

