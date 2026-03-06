David (SPD): Zelenskyj vyhrožuje Orbánovi vojenskou silou

Zelenskyj vyhrožuje Orbánovi vojenskou silou
Ukrajinský prezident ostře kritizoval Viktora Orbána za to, že odmítl zrušit své veto proti miliardovým úvěrům EU pro Kyjev. Volodymyr Zelenskyj dokonce maďarskému premiérovi vyhrožoval vojenskou silou. V pozadí je spor o ropovod Družba.
Minulý měsíc Orbán odmítl 90miliardovou nouzovou půjčku, kterou Brusel plánoval pro Kyjev poté, co Ukrajina zablokovala dodávky ruské ropy do Maďarska ropovodem Družba.
Na tiskové konferenci v Kyjevě ve čtvrtek Zelenskyj prohlásil:
„Doufáme, že nikdo v EU nezablokuje 90 miliard eur. Jinak dáme adresu této osoby našim ozbrojeným silám, našim lidem, aby mu mohli zavolat a mluvit s ním ve svém vlastním jazyce.“
Maďarský ministr zahraničí Peter Szijjártó tyto výroky ostře odsoudil a prohlásil, že „nikdo“ nesmí zemi a jejímu premiérovi vyhrožovat.
„Tohle je za všemi limity. Tohle je Ukrajina. Tohle je ten druh ‚kultury‘, která pochází [z Kyjeva]. A tohle je muž, kterého Brusel obdivuje, a země, kterou chtějí rychle dostat do Evropské unie,“ napsal Szijjártó na X. „Nikdo nás nemůže vydírat jen proto, že odmítáme platit cenu za ukrajinskou válku a odmítáme akceptovat vyšší ceny energií kvůli Ukrajině,“ dodal.
Diplomatický spor mezi Maďarskem a Ukrajinou se v posledních týdnech vyostřil a zvrhl se v osobní útoky. Zelenskyj zahájil sérii útoků proti Orbánovi, včetně urážek kvůli jeho váze během mnichovské bezpečnostní konference minulý měsíc.
Maďarský premiér se dlouhodobě staví proti vstupu Ukrajiny do EU a opakovaně odmítá dodávky zbraní a vojenskou pomoc EU. Místo toho se zasazuje o diplomacii.
Orbán mezitím využil sociálních médií k vydání vlastního varování.
„Žádné dohody, žádné kompromisy. Prolomíme ukrajinskou ropnou blokádu silou,“ napsal ve čtvrtek na X a dodal, že ropa brzy znovu poteče ropovodem Družba do Maďarska. „Prolomíme ropnou blokádu a žádné hrozby pro můj život mě od toho neodradí,“ a dodal: „Nemyslím si, že se to týká mě, ale Maďarska.“
Mezitím Budapešť vysílá armádu na ochranu energetických zařízení před možnými ukrajinskými útoky.
Plynovod Družba ze sovětské éry, který částečně vede přes Ukrajinu, byl v lednu uzavřen poté, co Kyjev tvrdil, že byl poškozen ruskými útoky – obvinění, která Moskva popírá. Maďarsko a Slovensko, které jsou obě silně závislé na ruské energii, obviňují Kyjev z úmyslného přerušení dodávek z politických důvodů a vytváření překážek pro obnovení dodávek ropy.
Kyjev odmítá vpustit do země experty z Maďarska a Slovenska, aby si údajně poškozený ropovod sami prohlédli. Podle prohlášení Budapešti a Bratislavy, založených na zpravodajských informacích a satelitních snímcích, je ropovod Družba nepoškozený a funkční.
Ukrajinský vůdce ale trvá na tom, že ropovod Družba, který dříve přepravoval ruskou ropu do Maďarska, zůstává mimo provoz. Ropovod by se mohl znovu zprovoznit do měsíce a půl, naznačil Zelenskyj a signalizoval, že rozsah, v jakém by mohla být funkční, se teprve uvidí. Kyjev ropovod uzavřel koncem ledna s tvrzením, že byl poškozen ruskými údery, což Moskva popřela. Budapešť a Bratislava zopakovaly postoj Ruska a obvinily Ukrajinu z vydírání a úmyslného narušení dodávek z politických důvodů.
„Můžeme sdělit informace, že během tohoto měsíce a půl je možná obnova... To ale neznamená, že to, co bylo zničeno, bude obnoveno a že některé věci lze dělat paralelně,“ řekl Zelenskyj ve čtvrtek.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.