Farský (STAN): Nevzdáváme se odpovědnosti za kvalitu života našich dětí. Tedy kromě kolegy Knotka

14.11.2025 6:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k přijetí plánu snížit emise o 90 % do roku 2040.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jan Farský

Jsem rád, že je shoda. A že ta shoda je stejná jako byla dohoda, které dosáhly členské státy minulý týden. Do finálního vyjednávání to dává dobrý základ. Nevzdáváme se odpovědnosti za kvalitu života našich dětí. Teda - kolega Ondřej Knotek se vzdal, když odmítl o legislativě, kterou dostal na starost, jednat...

Kombinace 85 + 5 procent za mě odráží odpovědnost k budoucnosti, respekt k realitě a zohledňuje i strategické směřování. Klima není jen evropské téma, ale celosvětové. Proto jsou důležitá i ta procenta mimo Evropu. V zásadě se jedná o pobídky, kterých můžeme využít v průmyslu. A je to úloha i pro eurokomisaře Jozefa Síkelu.

