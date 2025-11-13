Farský (STAN): Nevzdáváme se odpovědnosti za kvalitu života našich dětí. Tedy kromě kolegy Knotka

Jsem rád, že je shoda. A že ta shoda je stejná jako byla dohoda, které dosáhly členské státy minulý týden. Do finálního vyjednávání to dává dobrý základ. Nevzdáváme se odpovědnosti za kvalitu života našich dětí. Teda - kolega Ondřej Knotek se vzdal, když odmítl o legislativě, kterou dostal na starost, jednat...
Kombinace 85 + 5 procent za mě odráží odpovědnost k budoucnosti, respekt k realitě a zohledňuje i strategické směřování. Klima není jen evropské téma, ale celosvětové. Proto jsou důležitá i ta procenta mimo Evropu. V zásadě se jedná o pobídky, kterých můžeme využít v průmyslu. A je to úloha i pro eurokomisaře Jozefa Síkelu.
autor: PV