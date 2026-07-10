Konečná (KSČM): Plošné šmírování komunikace opět ve hře

12.07.2026 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control.

Konečná (KSČM): Plošné šmírování komunikace opět ve hře
Foto: Redakce PL
Popisek: Kateřina Konečná v pořadu Rozhovory PL

Útok na Vaše zprávy. Plošné šmírování komunikace opět ve hře!

Ano, je to tak. Vítězství na zastavení Chat Control 1.0 netrvalo dlouho. Evropská komise, Rada a frakce evropských lidovců (pozor – krom KDU-ČSL sem patří také STAN či TOP09) se nevzdává a díky právní kličce si otevřela cestu zpět.

Cestu k plošnému šmírování Vašich zpráv. Cestu k tomu, aby bylo umožněno znovu hlasovat již odmítnutý návrh, vydláždily hlasy europoslanců – z ČR to byli zástupci hnutí ANO, STAN, TOP09, a KDU-ČSL. Ještě dvakrát jsme pak hlasovali o odmítnutí celého návrhu, jenže z ČR europoslanci Farský, Kolář, Niedermayer a Zdechovský hlasovali dvakrát proti odmítnutí (tedy pro plošné šmírování). Danuše Nerudová pak alibisticky hlasovala jednou pro a podruhé proti odmítnutí.

To, že se podařilo v rámci této šílenosti prohlasovat některé pozměňující návrhy, které chrání šifrovanou komunikaci, a fakt, že díky tomu bude muset o upraveném návrhu znovu jednat Rada, jsou jen slabé náplasti na celkový výsledek. Naprosto úsměvné jsou argumenty, které padají z úst podporovatelů šmírování, že tím bojují proti dětské pornografii. To je jistě potřebné. Ale co už potřebné není, je šmírovat kvůli tomu desítky milionů občanů.

Je chucpe, když Komise Uršule Leyenové za podpory vybraných europoslanců chce plošně kontrolovat komunikaci a konverzace občanů EU, přitom sama odmítla ukázat, o čem si dopisovala s představiteli farmaceutické firmy Pfizer, která neskutečně vydělala na kovidové pandemii. A tam se jednalo o miliardy. Vaše miliardy. Ale dvojí metr je běžnou součástí eurohujerů.

Za zmínku také stojí, že dokud stál Chat Control mimo zájem médií ??, tak ho v minulém volebním období podpořili nejen europoslanci uvedených stran KDU-ČSL, STAN, TOP09, ale také ODS i hnutí ANO. A dokonce i SPD!

Já každopádně nepřestávám bojovat proti Velkému Bratrovi. Vaše soukromí je jednou z mých priorit v Evropském parlamentu a budu dělat všechno pro to, abychom to zastavili! 

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
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Konečná , KSČM

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A to, že EU se se snahou šmírovat lidi a jejich soukromou komunikaci jen schovává za ochranu dětí, kterou podporuji, ale tudy cesta nevede. Zajímal by mě váš názor, proč o to šmírování EU tak vehementně a ustavičně usiluje? A kdo všechno by vlastně pak měl právo tu komunikaci sledovat? Lidi šmíroval...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Chat Control.