Hřib (Piráti): Nechceme, aby vládní koalice zestátnila veřejnoprávní média

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
já jsem chtěl poděkovat tady panu ministru Metnarovi, že tady tedy vystoupil a seznámil nás s tím procesem, jak to tedy celé probíhá. Já jsem velice rád, že to nebere na lehkou váhu, že skutečně uvažuje o té teroristické hrozbě jako o realistickém nebezpečí. Nicméně o to víc mě tedy mrzí... (Předsedající: Prosím o klid.) ...o to víc mě mrzí výroky premiéra Babiše, který se tváří, že před terorismem tady naše obyvatele a naše firmy ochrání prostě nějaký lepší plot, což je naprosto absurdní představa.
Já připomenu, že teroristický útok jsme tady měli už jednou například na garáže Dopravního podniku, kde plot byl naprosto v pořádku. Také došlo ke žhářskému útoku. Kromě toho tady byl útok ve Vrběticích. A opravdu plot není řešením terorismu. Ostatně zajímalo by mě, jak by se zachoval pan premiér Babiš v momentě, kdyby tady došlo nedej bože k teroristickému útoku na nějaký z takzvaných měkkých cílů. Jestli by tedy jako vysvětloval, že ten nákupák měl být lépe oplocen nebo že to náměstí mělo být lépe oploceno a problém by se vyřešil. Myslím, že všichni chápeme, že ochrana proti terorismu nemůže spočívat v tom, že mají někde nějaký plot.
Ochrana proti terorismu je jednoznačně úkolem bezpečnostních složek našeho státu a je odpovědností této vlády pro ně zajistit dostatečné financování, v čemž bohužel tato vláda selhává. Připomenu, že náš poslanec Samuel Volpe načetl ten pozměňovák rozpočtu, kterým navyšoval rozpočet BIS o 240 milionů, a také rozpočet NÚKIBu pro ochranu před těmi kybernetickými hrozbami o dalších více než 90 milionů korun. A to jsou záležitosti, které jsou prostě v dnešní době důležité. Takže znovu; já vítám, že pan ministr Metnar to bere vážně, ale zároveň je mi líto, že pan Babiš do toho vnáší ten chaos.
Stručně, než se dostanu k tomu hlavnímu, bych ještě okomentoval tu situaci, které jsme tady teďka svědky okolo veřejnoprávních médií. Pan předseda STAN Vít Rakušan tady bude načítat za chvíli ten společný návrh opozice, který my samozřejmě podporujeme, ale já bych rád zdůraznil ještě předtím, než se budeme vyjadřovat potom k tomu návrhu, který přednese pan předseda Rakušan, já bych rád zdůraznil, že tady jsou ve skutečnosti dvě linie, po kterých se vede boj o veřejnoprávní média. Jedna linie je otázka toho financování, to je zcela logické, protože přece jenom, a vidíme to z příkladů ve Vé čtyřce, že tak jak začíná každý správný autoritář, tak je to vždycky tak, že se snaží osekat financování samospráv, jednak tedy samospráv municipálních, regionálních a akademických, ale také se snaží osekat financování veřejnoprávních médií a případně je ovládnout. Tohle jsou věci, které jsme viděli různě po Vé čtyřce, viděli jsme to v Maďarsku, viděli jsme to na Slovensku. Nicméně není to jenom o těch financích.
Kromě toho připomenu, že se bude odehrávat velice důležitá volba členů a členek Rady České televize. Naše poslankyně Andrea Hoffmannová vyzvala organizace občanského sektoru, tedy spolky, neziskové organizace a další, aby nominovaly své zástupce do těchto rad. Protože ono to není jenom o tom financování. Je to také o tom, kdo v těch radách sedí. Pokud tam sedí lidé, kteří mají nějaké politické nebo byznysové vazby, tak bohužel ta organizace potom není řízena správně a to je také součást tohoto problému.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Takže teď můžeme vidět, že aktuální radní České televize pan Matocha tady navrhuje, aby na obrazovkách vedle skutečných odborníků na očkování vystupovali také antivaxeři. To je skutečně návrat o několik století zpět do doby tmářství a je to naprosto proti tomu, co mají radní ve své kompetenci, protože ti mají kontrolovat primárně hospodářství, schvalovat strategii a dohlížet na plnění té veřejné služby, a nikoliv mluvit do toho, kdo přesně sedí v těch diskusích, kdo sedí v těch pořadech nebo jaké názory jsou ty správné, které by tam měly zaznívat.
To znamená, my nechceme, aby si tady vládní koalice zestátnila veřejnoprávní média, a to ani prostřednictvím těch rad.
V dubnu tady budeme volit členy Rady České televize. Já bych byl rád, aby skutečně v té radě zasedli lidé, kteří tam budou jmenováni kvůli své mediální odbornosti, a nikoliv kvůli nějakým svým politickým konexím. Myslím si, že i tohle je důležitá část toho, aby tady zůstala funkční naše občanská společnost a systém liberální demokracie. To znamená, je to opravdu základ toho systému zachování demokracie tak, jak ji dnes známe.
No, a ta záležitost hlavní, ke které jsem chtěl tady dnes hovořit, to je ten chaos okolo toho ruského zákona. Ruského zákona, kterým tady plánuje vláda Andreje Babiše šikanovat lidi, kteří pomáhají nezištně jiným. Je to záležitost, kdy i v tomto případě máme dohodu s ostatními opozičními stranami na tom, že v případě, že by tento zákon měl být protlačen silou vládní koalice, tak použijeme všechny možné a dostupné i právní prostředky k tomu, aby to dopadlo přinejlepším jako na Slovensku, to znamená, aby Ústavní soud ten zákon případně zrušil. Protože přece jenom je zcela zjevné, že tady je ruská stopa a ruská inspirace pro tento zákon, který má šikanovat ty, kteří nezištně pomáhají.
Je na tom překvapivý především ten chaos. Ten chaos inženýra Babiše, který připomíná ten chaos za covidu, který jsme tady zažili všichni v nejrůznějších rolích, já tedy v roli primátora našeho hlavního města. A teď je to tady zase znovu zpátky.
10. 3. jsme se dozvěděli, že Babišova poradkyně paní Vachatová s vazbami na Rusko tady chystá tento zákon. Ona sice autorství toho zákona následně popřela, nicméně ta digitální stopa v uniklém dokumentu ji jednoznačně usvědčuje.
Následně 19. 3., to bylo tedy minulý čtvrtek, vicepremiér Babišovy vlády Petr Macinka sdělil, že na tom zákonu se skutečně pracuje, konkrétně že se na něm pracuje na Ministerstvu spravedlnosti. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc tuto informaci následně popřel.
21. 3., to bylo v sobotu, druhý vicepremiér Babišovy vlády Karel Havlíček se nechal slyšet, že samozřejmě na zákoně pracuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejc. Ten v pondělí dvacátého třetího, to bylo včera, opět popřel tuto informaci s tím, že na něm nepracuje ani on, ani nikdo jiný z vlády a pokud se něco chystá, tak maximálně nějaká vyhláška, která má sloužit k většímu přehledu o národních dotacích, tedy rozhodně ne k té šikaně neziskovek, jak bylo původně uvažováno.
Ale dneska vystoupil premiér Babiš s tím, že vláda to rozhodně nevzdává, že přece jenom ten zákon na šikanu lidí, kteří tady nezištně pomáhají jiným, chce prosadit a tou vyhláškou to rozhodně nekončí.
Takže s ohledem na to, že tady opravdu vzniká extrémní chaos okolo této záležitosti, tak navrhuji bod na dnešek jako první na program s názvem Vysvětlení chaosu inženýra Babiše okolo ruského zákona k šikaně lidí, kteří na rozdíl od něj nezištně pomáhají jiným. Protože je načase, abychom si tuhle záležitost tady opravdu vysvětlili, a nečetli každý den v médiích úplně opačnou informaci, co tady vlastně vláda chystá, nebo nechystá.
Děkuji.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.