KSČM: Považujeme za nepřípustné, aby docházelo k politickému nátlaku na vyšetřovatele

Ve věci informací o „údajném únosu syna Andreje Babiše", které on sám poskytl, považuje KSČM za zásadní, aby příslušné kompetentní orgány činné v trestním řízení a ve věci posouzení zdravotních otázek postupovaly v souladu s platnými právními předpisy. Považujeme za nepřípustné, aby docházelo k politickému nátlaku na vyšetřovatele, a to i společnými tiskovými konferencemi politických stran. Jde o dlouhodobě zásadní a vážné téma české politiky. Nemůžeme ani pominout, že případné informace od vyšetřovaného nebudou mít žádnou právní relevanci, a to pro jeho deklarované zdravotní potíže. Připomínáme, že probíhá stále šetření kauzy Čapí hnízdo a orgány činné v trestním řízení musí mít zákonné garance pro svou činnost.

Požadujeme proto vysvětlení nejen ze strany předsedy vlády České republiky Andreje Babiše. To bude zásadní pro posouzení příslušnými orgány Poslanecké sněmovny ČR, zejména bezpečnostním výborem. Pokud by se prokázalo, že tyto informace ovlivní materiální pravdu v samotném případu, musela by KSČM přehodnotit svůj přístup jak k menšinové vládě hnutí ANO 2011 a ČSSD, ale také k těm, kteří informace vyvolávající chaos šíří.

autor: PV