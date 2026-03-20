Kálalová (SOCDEM): Krajní pravice vládne světu! To je reálný fakt

Krajní pravice vládne světu! To je reálný fakt. Pravicová ideologie roznáší chaos a destrukci po celé Zemi. Trump je skvělým příkladem pravicové politiky, která ničí, na co přijde.
Bohužel většina evropských vlád je pravicových. Popírání sociálního státu i lidských práv probíhá dlouhodobě nejen u nás, ale i v mnoha dalších zemích...
Máme 2 možnosti: buď se s tím smíříme a budeme dělat, že se kolem nás nic špatného neděje, nebo půjdeme v sobotu 28. 3. demonstrovat! Dorazte!
