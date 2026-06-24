Lacina (STAN): Macinka? Tenhle kluk nedopadne dobře

25.06.2026 8:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předběžnému opatření Ústavního soudu.

Lacina (STAN): Macinka? Tenhle kluk nedopadne dobře
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Jan Lacina

Čtyřapůlprocentní Petr Macinka, který před půl rokem vytáhl po dvaceti letech hlavu z čísi zadele, dehonestuje Ústavní soud a osočuje ho z puče, zatímco prezidenta, který se domáhá práva vykonávat svůj mandát od více než tří milionů voličů, obviňuje z rozeštvávání této země?

Tenhle kluk nedopadne dobře, i když o tom možná ještě neví. Aktuálně má očividně dojem, že přišla jeho hvězdná hodina a že jí musí podojit v rámci svých nejlepších schopností broušených po léta bezčasi a všudypřítomné zbytečnosti v mauzoleu jménem IVK.

Mgr. Jan Lacina

  • STAN
  • radní městské části
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Článek obsahuje štítky

STAN , Lacina

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Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA byl položen dotaz

Rodiče

Dobrý den, mohu se zeptat, kdo přesně ze senátorů stojí za návrhem, aby rodič, který nemá po rozvodu dítě v péči, mohl být z důležitých rozhodnutí života dítěte vyloučen? Já nevím, podle mě to není úplně správné, i když zase někdy je mezi rodiči domluva obtížná a doplácí na to právě dítě, což také n...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předběžnému opatření Ústavního soudu.