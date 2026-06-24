Lacina (STAN): Macinka? Tenhle kluk nedopadne dobře

Čtyřapůlprocentní Petr Macinka, který před půl rokem vytáhl po dvaceti letech hlavu z čísi zadele, dehonestuje Ústavní soud a osočuje ho z puče, zatímco prezidenta, který se domáhá práva vykonávat svůj mandát od více než tří milionů voličů, obviňuje z rozeštvávání této země?
Tenhle kluk nedopadne dobře, i když o tom možná ještě neví. Aktuálně má očividně dojem, že přišla jeho hvězdná hodina a že jí musí podojit v rámci svých nejlepších schopností broušených po léta bezčasi a všudypřítomné zbytečnosti v mauzoleu jménem IVK.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku