Kolovratník (ANO): Dostupné bydlení? Problém i malých obcí

23.06.2026 12:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dostupnosti bydlení.

Kolovratník (ANO): Dostupné bydlení? Problém i malých obcí
Foto: ANO.cz
Popisek: Martin Kolovratník

Dostupné bydlení není jen problém velkých měst. Velmi silně ho řeší také menší obce. Potřebují byty pro seniory, mladé rodiny, samoživitele, lidi v bytové nouzi nebo třeba pro profese, které jsou pro život v obci důležité. Jenže právě menší obce často narážejí na problém, který se opakuje stále dokola: i menší a jednodušší bytové projekty se povolují složitě, dlouho a ne vždy předvídatelně.

Proto přicházím s pozměňovacím návrhem ke stavebnímu zákonu, který má povolování těchto staveb zjednodušit a zrychlit. Nejde o žádné plošné uvolnění pravidel. Návrh se týká jasně vymezené kategorie menších bytových domů: do 500 metrů čtverečních zastavěné plochy, nejvýše se čtyřmi nadzemními podlažími, výškou do 9 metrů, maximálně jedním podzemním podlažím a výhradně pro bydlení.

Více informací najdete ZDE.

A nezapomeňte hlasovat v anketě, zda má mít obec jednodušší cestu k povolení menšího bytového domu, pokud je projekt odborně připravený, bezpečný a nesporný. Je to důležité 

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
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