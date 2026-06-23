Kolovratník (ANO): Dostupné bydlení? Problém i malých obcí

Dostupné bydlení není jen problém velkých měst. Velmi silně ho řeší také menší obce. Potřebují byty pro seniory, mladé rodiny, samoživitele, lidi v bytové nouzi nebo třeba pro profese, které jsou pro život v obci důležité. Jenže právě menší obce často narážejí na problém, který se opakuje stále dokola: i menší a jednodušší bytové projekty se povolují složitě, dlouho a ne vždy předvídatelně.
Proto přicházím s pozměňovacím návrhem ke stavebnímu zákonu, který má povolování těchto staveb zjednodušit a zrychlit. Nejde o žádné plošné uvolnění pravidel. Návrh se týká jasně vymezené kategorie menších bytových domů: do 500 metrů čtverečních zastavěné plochy, nejvýše se čtyřmi nadzemními podlažími, výškou do 9 metrů, maximálně jedním podzemním podlažím a výhradně pro bydlení.
Více informací najdete ZDE.
A nezapomeňte hlasovat v anketě, zda má mít obec jednodušší cestu k povolení menšího bytového domu, pokud je projekt odborně připravený, bezpečný a nesporný. Je to důležité
Ing. Martin Kolovratník
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