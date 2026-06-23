Polsko vs. Ukrajina. Situace je tak vážná, že vylezl i Porošenko

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
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Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?
K současné polsko-ukrajinské hádce, která vychází z toho, že Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Ukrajinci mají právo vybírat si své hrdiny, se vyjádřil i bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko.
„Teď se všichni musíme uklidnit. Polsko je náš strategický soused, spojenec, stát, přes který prochází obrovská část naší bezpečnosti, logistický uzel pro zajištění zbraní našich ozbrojených sil, země, na které do velké míry závisí náš vstup do EU a NATO. Během mého mandátu nebylo náhodou naším hlavním evropským a euroatlantickým advokátem,“ napsal Porošenko na sociální síti X.
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Ke zklidnění situace vyzval také polský analytik Daniel Szeligowski, vedoucí programu pro východní Evropu a hlavní analytik pro Ukrajinu z Polského institutu mezinárodních vztahů.
„Kolegové, kroťte trochu své emoce. Existuje rozhodnutí ze strany Kyjeva, existuje odpověď ze strany Varšavy. Přesně tak vypadá suverénní přijímání rozhodnutí: za ně nesou politici odpovědnost a v případě potřeby platí politickou cenu. Není třeba přesvědčovat všechny, že černé je bílé,“ napsal analytik.
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„Kdo se dnes skutečně zabývá diplomacií s Polskem? Kdo odpovídá za politickou komunikaci s polskou vládou? Kdo mluví s polským parlamentem, vládou, prezidentskou administrativou, místními elitami, expertním prostředím, médii? Kdo hasí požár? Co se vůbec dělá pro obnovení důvěry? Co bude s ukrajinsko-polským strategickým partnerstvím? Jaká bude atmosféra kolem mimořádně důležité pro nás konference v Gdaňsku?“ chtěl vědět bývalý ukrajinský prezident.
Zdůraznil, že Ukrajinci a Poláci se mohou takřka do nekonečna přít např. o zemědělskou politiku a o řadu dalších věcí, ale podle Porošenka se všechny tyto spory mohou odehrávat jen a pouze v diplomatické rovině.
„Naše společná historie je příliš složitá, plná vzájemných křivd a urážek, a lepší lék než ‚odpouštíme a žádáme odpuštění‘ ještě nikdo nepředepsal. Budoucnost nesmí být rukojmím minulosti,“ zdůraznil Porošenko.
Porošenko má za to, že musí ustat veřejné stupňování napětí v ukrajinsko-polských vztazích. Ukrajinci by si měli říct, kdo bude pracovat na maximálním zlepšení vztahů s Polskem. „Protože národní zájem Ukrajiny je silné spojenectví s Polskem, podpora Ukrajiny v EU a NATO,“ zdůraznil Porošenko.
Hlavní zahraniční korespondent deníku The Wall Street Journal Jaroslav Trofimov také vyzýval ke zklidnění situace a zdůrazňoval, že v řadách UPA se nalézali hrdinové, ale nalézali se v ní i strašní zločinci. A jak hrdinové, tak zločinci jsou již mrtví. Od druhé světové války uplynulo více než 80 let.
„UPA měla ve svých řadách hrdiny a UPA měla válečné zločince. Nejdůležitější je, že téměř všichni jsou už mrtví. Dnes probíhá úplně jiná válka, válka proti Ukrajině, ale také válka, která ohrožuje Polsko. UPA není nová záležitost. Mnoho ukrajinských měst má ulice pojmenované po UPA a jejích vůdcích, stejně jako některé její vojenské jednotky. V posledních třech desetiletích to nebyl důvod pro velké diplomatické krize. … Ukrajina vede válku s koloniální mocností, která se snaží vymazat její identitu a historii,“ uvedl Trofimov.
The decision by Zelensky to name a military unit after the “Heroes of UPA” is at the root of the biggest crisis in Ukrainian-Polish relations in decades.— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) June 21, 2026
To most Ukrainians today, UPA (Ukrainian Insurgent Army) is remembered for their lonely resistance against Moscow’s rule that…
Myslíte si, že jsou ženy v České republice utlačované muži?
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„Ne proto, že historie Volyně nebolí. Bolí. Ne proto, že název ‚Hrdinové UPA‘ nevyvolává v Polsku nesouhlas. Vyvolává a musí vyvolávat. Ale Řád Bílého orla není soukromým nástrojem prezidenta. Je to nejvyšší vyznamenání Republiky. Symbol státu, jeho paměti, jeho práva a jeho důstojnosti,“ napsal Kalinowski na sociální síti X.
Polský ekonom má za to, že pokud bylo nejvyšší polské vyznamenání odebráno kvůli aktuálnímu politickému sporu, fakticky se tím oslabí váha tohoto ocenění. Oslabí se váha státu jako instituce, která jej udělila.
Kalinowski má za to, že kvůli UPA mohl být předvolán na kobereček ukrajinský velvyslanec ve Varšavě, mohly být podniknuty i jiné kroky, ale nejvyšší polské státní vyznamenání se Zelenskému odebírat nemělo.
Nie zgadzam się z decyzją o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.— Sławomir Kalinowski (@Skalinskalin) June 21, 2026
Nie dlatego, że historia Wołynia nie boli. Boli. Nie dlatego, że nazwa „Bohaterowie UPA” nie budzi w Polsce sprzeciwu. Budzi i musi budzić. Ale Order Orła Białego nie jest prywatnym narzędziem…
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