Polsko vs. Ukrajina. Situace je tak vážná, že vylezl i Porošenko

23.06.2026 12:59 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Mezi Ukrajinci a Poláky to nadále vře. Napětí mezi oběma těmito národy zhoustlo natolik, že dokonce i ukrajinský exprezident Petro Porošenko vyzval ke zklidnění situace a upozornil Ukrajince, že nesmí zapomínat na několik věcí. V prvé řadě na to, že Poláky opravdu potřebují. Na polské straně vyzval ke zklidnění situace také polský analytik Daniel Szeligowski, vedoucí programu pro východní Evropu a hlavní analytik pro Ukrajinu z Polského institutu mezinárodních vztahů.

Polsko vs. Ukrajina. Situace je tak vážná, že vylezl i Porošenko
Foto: Tomáš Nový
Popisek: Petro Porošenko

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V ukrajinsko-polských vztazích přetrvává napětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už vrátil nejvyšší polské vyznamenání, které dostal v roce 2023. Stávající polský prezident Karol Nawrocki oznámil, že Zelenskému vyznamenání odebírá kvůli tomu, jak se dnešní ukrajinští politici staví k příslušníkům Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Podle Ukrajinců jde o hrdiny, kteří bojovali proti Sovětům i nacistům. Podle Poláků to jsou hrdlořezové, kteří v rámci svého boje za nezávislost masakrovali i polské rodiny. Nešetřili ani děti.

K současné polsko-ukrajinské hádce, která vychází z toho, že Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Ukrajinci mají právo vybírat si své hrdiny, se vyjádřil i bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko.

„Teď se všichni musíme uklidnit. Polsko je náš strategický soused, spojenec, stát, přes který prochází obrovská část naší bezpečnosti, logistický uzel pro zajištění zbraní našich ozbrojených sil, země, na které do velké míry závisí náš vstup do EU a NATO. Během mého mandátu nebylo náhodou naším hlavním evropským a euroatlantickým advokátem,“ napsal Porošenko na sociální síti X.

Ke zklidnění situace vyzval také polský analytik Daniel Szeligowski, vedoucí programu pro východní Evropu a hlavní analytik pro Ukrajinu z Polského institutu mezinárodních vztahů.

„Kolegové, kroťte trochu své emoce. Existuje rozhodnutí ze strany Kyjeva, existuje odpověď ze strany Varšavy. Přesně tak vypadá suverénní přijímání rozhodnutí: za ně nesou politici odpovědnost a v případě potřeby platí politickou cenu. Není třeba přesvědčovat všechny, že černé je bílé,“ napsal analytik.

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Porošenko připomněl, že Poláci přijali přes milion ukrajinských uprchlíků a ti také potřebují, aby byly rusko-ukrajinské vztahy co nejlepší. A hned položil několik klíčových otázek, na kterých by z jeho pohledu měli Ukrajinci zapracovat.

„Kdo se dnes skutečně zabývá diplomacií s Polskem? Kdo odpovídá za politickou komunikaci s polskou vládou? Kdo mluví s polským parlamentem, vládou, prezidentskou administrativou, místními elitami, expertním prostředím, médii? Kdo hasí požár? Co se vůbec dělá pro obnovení důvěry? Co bude s ukrajinsko-polským strategickým partnerstvím? Jaká bude atmosféra kolem mimořádně důležité pro nás konference v Gdaňsku?“ chtěl vědět bývalý ukrajinský prezident.

Zdůraznil, že Ukrajinci a Poláci se mohou takřka do nekonečna přít např. o zemědělskou politiku a o řadu dalších věcí, ale podle Porošenka se všechny tyto spory mohou odehrávat jen a pouze v diplomatické rovině.

„Naše společná historie je příliš složitá, plná vzájemných křivd a urážek, a lepší lék než ‚odpouštíme a žádáme odpuštění‘ ještě nikdo nepředepsal. Budoucnost nesmí být rukojmím minulosti,“ zdůraznil Porošenko.

Porošenko má za to, že musí ustat veřejné stupňování napětí v ukrajinsko-polských vztazích. Ukrajinci by si měli říct, kdo bude pracovat na maximálním zlepšení vztahů s Polskem. „Protože národní zájem Ukrajiny je silné spojenectví s Polskem, podpora Ukrajiny v EU a NATO,“ zdůraznil Porošenko.

Hlavní zahraniční korespondent deníku The Wall Street Journal Jaroslav Trofimov také vyzýval ke zklidnění situace a zdůrazňoval, že v řadách UPA se nalézali hrdinové, ale nalézali se v ní i strašní zločinci. A jak hrdinové, tak zločinci jsou již mrtví. Od druhé světové války uplynulo více než 80 let.

„UPA měla ve svých řadách hrdiny a UPA měla válečné zločince. Nejdůležitější je, že téměř všichni jsou už mrtví. Dnes probíhá úplně jiná válka, válka proti Ukrajině, ale také válka, která ohrožuje Polsko. UPA není nová záležitost. Mnoho ukrajinských měst má ulice pojmenované po UPA a jejích vůdcích, stejně jako některé její vojenské jednotky. V posledních třech desetiletích to nebyl důvod pro velké diplomatické krize. … Ukrajina vede válku s koloniální mocností, která se snaží vymazat její identitu a historii,“ uvedl Trofimov.

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Polský ekonom profesor Slawomir Kalinowski dal najevo, že nesouhlasí s odebráním polského vyznamenání Volodymyrovi Zelenskému.

„Ne proto, že historie Volyně nebolí. Bolí. Ne proto, že název ‚Hrdinové UPA‘ nevyvolává v Polsku nesouhlas. Vyvolává a musí vyvolávat. Ale Řád Bílého orla není soukromým nástrojem prezidenta. Je to nejvyšší vyznamenání Republiky. Symbol státu, jeho paměti, jeho práva a jeho důstojnosti,“ napsal Kalinowski na sociální síti X.

Polský ekonom má za to, že pokud bylo nejvyšší polské vyznamenání odebráno kvůli aktuálnímu politickému sporu, fakticky se tím oslabí váha tohoto ocenění. Oslabí se váha státu jako instituce, která jej udělila.

Kalinowski má za to, že kvůli UPA mohl být předvolán na kobereček ukrajinský velvyslanec ve Varšavě, mohly být podniknuty i jiné kroky, ale nejvyšší polské státní vyznamenání se Zelenskému odebírat nemělo.

 

Psali jsme:

Trumpova rodina se nachází v kapsách Arabů. Josef Mašín z Kalifornie
Naše trpělivost není nekonečná, hrozí Ukrajinci
„Řeším to. Ale je to těžké.“ Dusno mezi Polskem a Ukrajinou trvá
Měla zaznít zlá slova o Zelenském. Z Trumpova okolí

 

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Polsko , Rusko , Ukrajina , zahraničí , x , Porošenko , Szeligowski , Trofimov

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