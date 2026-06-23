Levice: Odmítáme šikanu ČT ze strany vlády

23.06.2026 13:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k debatě kolem ČT.

Levice: Odmítáme šikanu ČT ze strany vlády
Foto: levice.org
Popisek: Levice

Strana Levice je velice kritická ke zpravodajství a publicistice zejména České televize. Ta dlouhodobě a systematicky hájí jednostranný pohled na zahraniční i domácí politiku. Nekriticky opakuje politické názory a představy, které souzní s politikou Spojených států. V domácích otázkách pak přispívá k diskvalifikování levicových alternativ a podporuje neoliberální pohled na hospodářství. Tím selhává v naplňování svého veřejnoprávního poslání, což je vidět dnes hlavně v tom, jak pokrývá situaci na Blízkém východě.

Při vší naší kritice jsme ale zároveň obhájci institucí veřejnoprávních médií, která poskytují řadu dalších služeb než jen zpravodajství a publicistiku. Podpora dokumentární a filmové tvorby, partnerství v oblasti kultury, zvyšování povědomí o minoritních kulturách a žánrech stejně jako rozsáhlý archiv patří k důležitým rolím, které Česká televize a Český rozhlas mají. Odmítáme jejich šikanu ze strany vlády skrze snahu podřídit je státnímu rozpočtu. Obě instituce hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, a proto jsou požadavky na úspory naprostým nesmyslem. Na místě je naopak diskuse o demokratizaci veřejnoprávních médií, o jejich větší provázanosti s veřejností a větší odpovědnosti za obsah, který produkují.

Protože věříme, že hlavním levicovým přístupem je solidarita, podporujeme stávkující pracovníky rozhlasu a televize bez ohledu na to, jaké politické názory sami zastávali nebo zastávají.

Vládou navržená změna financování ze státního rozpočtu je krokem ke zhoršení, nikoli ke zlepšení práce veřejnoprávních médií. Změna k lepšímu by mohla nastat, pokud by došlo k výraznému posílení seberegulačních nástrojů, zejména v otázkách politické vyváženosti a plurality názorů. Jsme rovněž pro to, aby výše poplatků byla odstupňována podle příjmů. Veřejnoprávnost musí být skutečná, nikoliv jen deklarovaná.

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Funkce

Podle vás Turek svým počtem funkcí nějak vybočuje? Podle mě je bohužel celá řada politiků, co myjí xxx funkcí. Proč tomu nezamezíte?

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13:02 Levice: Odmítáme šikanu ČT ze strany vlády

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k debatě kolem ČT.