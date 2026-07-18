Zpronevěřila miliony svých klientů, dělá politiku za Piráty

Advokátka z Telče Petra Kujínek Polodnová byla pravomocně odsouzena za zpronevěru téměř devíti milionů korun z advokátních úschov. Přestože sama dříve vystupovala jako poškozená a tvrdila, že se stala obětí manipulace vlastního synovce, soud dospěl k závěru, že za nakládání s penězi klientů nese odpovědnost ona. Případ vzbudil pozornost také proto, že Kujínek Polodnová je první místopředsedkyní místního sdružení Pirátské strany na Telčsku.
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Okresní soud v Jihlavě uznal Petru Kujínek Polodnovou vinnou ze zpronevěry téměř devíti milionů korun z advokátních úschov. Podle soudu umožnila svému synovci dlouhodobě odčerpávat peníze, které byly svěřeny do advokátních úschov, uvedl Jihlavský deník.
Případ byl o to neobvyklejší, že podle zjištění soudu hrály významnou roli rodinné vztahy. Advokátka tvrdila, že se sama stala obětí svého synovce, který ji měl dlouhodobě manipulovat a bez jejího vědomí získat přístup k finančním prostředkům klientů.
Soud však dospěl k závěru, že jako advokátka nesla za svěřené prostředky odpovědnost právě ona.
Přiznala vinu
Ještě před několika měsíci vystupovala Petra Kujínek Polodnová v soudní síni jako poškozená žena, která popisovala, jak ji vlastní synovec připravil o téměř devět milionů korun.
Nyní už ale před stejným soudem usedla na lavici obžalovaných.
Před soudem prohlásila vinu. Okresní soud v Jihlavě její prohlášení přijal a uznal ji vinnou ze zpronevěry. Díky tomu nebylo nutné provádět rozsáhlé dokazování.
Podmínka a zákaz advokátních úschov
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Vedle toho jí soud uložil také pětiletý zákaz přijímání advokátních úschov, tedy činnosti, v jejímž rámci k celé kauze došlo. Rozsudek je již pravomocný. Všichni účastníci řízení se totiž vzdali práva na odvolání.
Případ získal politický rozměr i proto, že Petra Kujínek Polodnová působí jako první místopředsedkyně místního sdružení Pirátské strany Telčsko. Na sociálních sítích se proto začaly objevovat otázky, zda o pravomocném rozsudku vedení strany vědělo a zda odsouzená advokátka ve své stranické funkci zůstává i po vynesení rozsudku.
Petra Kujínek Polodnová není v Pirátské straně neznámou regionální političkou. V komunální politice se pohybuje nejméně od roku 2018, kdy byla za uskupení Společně pro Telč – Piráti a Zelení zvolena do zastupitelstva města Telč. Po volbách se stala předsedkyní kontrolního výboru města, který dohlíží na plnění usnesení zastupitelstva a kontroluje činnost městského úřadu. Transparentnost, otevřenost radnice a lepší informovanost občanů přitom patřily mezi témata, která sama dlouhodobě prosazovala.
Její působení se později rozšířilo také na krajskou úroveň. V roce 2021 ji pirátský zastupitelský klub nominoval do Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina. Strana tehdy její nominaci zdůvodnila advokátní praxí, zkušenostmi z komunální politiky i předchozím vedením kontrolního výboru v Telči. Piráti ji tak veřejně představovali jako zkušenou právničku, která může své odborné znalosti využít při kontrole fungování krajské samosprávy a nakládání s veřejnými prostředky.
Za Piráty opakovaně kandidovala také ve volbách. V krajských volbách na Vysočině figurovala na kandidátce v letech 2020 a 2024, v komunálních volbách roku 2022 pak byla dvojkou kandidátky Společně pro Telč – Piráti a Zelení. Mandát telčské zastupitelky tehdy neobhájila, v regionálních strukturách strany však zůstala aktivní.
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