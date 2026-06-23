Laudát (KAN): Choromyslná parta v Kremlu

Jelena nemá benzín: Nad Krymem se smráká. Velká část obyvatel pomohla ruské okupaci a teď se nestačí divit, co se v místech jejich pobytu děje. Těžce zkoušená Ukrajina po mnoha letech války, započaté ruskou okupací Krymu, zvládla nastolit novou éru vedení válečných konfliktů, jakou svět dosud nepoznal. Dnes už téměř každodenně devastuje ruskou strategickou infrastrukturu a Rusko je proti tomu zatím hodně bezbranné. Krym už se ocitá ve faktické energetické i logistické izolaci. To samozřejmě excituje vzteklé hraniční výhružky choromyslné party v Kremlu a kolem Kremlu - výhružky použití jaderných zbraní. A dokážu si představit, že parta válečných zločinců a jejich slouhů se stále méně bude štítit nějakou výhružku i zrealizovat. Co by asi udělal Hitler, pokud by měl zbraň posledního soudu, nebo Stalin v případě, že by jaderné zbraně neměly Spojené státy? Odpověď je s vysokou pravděpodobností jasná - zbraně by použili. Zoufalí zločinci se totiž uchylují k zoufalým krokům, pokud na ně mají podmínky a prostředky.
Jásaní proruských obyvatel Krymu po odtržení od Ukrajiny vyvolalo v Rusku vlnu nadšení a dodnes trvající podpory pohlavárům země. Na Krymu to začalo a Krym jako první okupovaná část Ukrajiny zakouší útrapy války ve velkém rozsahu.
Typicky vyděšenou je "Ruska" učitelka Jelena, která pokládá otázku, jak se má každodenně dostat bez auta či autobusu do sedm kilometrů vzdálené školy? Snad ne pěšky. Ano paní Jeleno, pěšky nejen pro Vaše názory, ale pro neopomenutí připomenout, že Váš manžel bojoval na Krymu v ruské armádě. Takoví jako Vy jste za dnešní (i svoji) situaci plně spoluodpovědní.
Ing. František Laudát
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku