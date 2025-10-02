Majerová (Trikolora): Ministr vnitra pózuje spolu s členem protofašistického gangu

Kdybychom žili v normální zemi, tak po zveřejnění téhle fotografie, na které místopředseda vlády a ministr vnitra pózuje spolu s členem protofašistického gangu, který terorizuje spoluobčany, už dotyčný místopředseda vlády a ministr vnitra místopředsedou vlády, natož ministrem vnitra není.
Jsou pouze dvě možnosti. Buď Rakušan neví, s kým se to fotí, ale pak nemá na postu ministra vnitra co pohledávat, anebo to ví, a pak je to ještě horší!
My ale nežijeme v normální zemi, takže nestoudného místopředsedu vlády a ministra vnitra musíme z vlády i ministerstva vymést sami.
Udělejme to! Už v pátek a v sobotu.
VOLTE prosím nejsilnější vlasteneckou opoziční kandidátku 6 SPD. S námi máte jistotu, že váš hlas nepropadne!
A pokud si přejete, abych za vás ve sněmovně hlasitě hájila program SPD a Váš hlas byl vždy slyšet, poprosím o kroužek u čísla 1. #voltezuzku
Děkuji Vám!
