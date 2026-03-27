Marková: Anežka, dětská oběť levicového extremismu a západních hodnot?

Anežka, dětská oběť levicového extremismu a západních hodnot?
Ale podle mne mnohem vážnější než tento samotný akt je podhoubí, ze kterého vzešel. Anežka se jen tak jednoho dne nevzbudila a nerozhodla se, že si vezme sirky, dva kámoše a půjde zapálit továrnu na drony. Tím podhoubím je, zdá se, nejen chapadlovitě rozlezlý systém neziskovek, ale hlavně chapadlovitě rozlezlý systém neziskovek prorůstající naše školství. Vzdělávající a učící naše děti. A musím říct, že sama jsem zůstala konsternovaně v šoku z toho, co je na některých našich školách možné a co je nejen tolerováno, ale aktivně podporováno.
Když jsem v prvních chvílích viděla obviněné „Youssufo“, tak nějak jsem si řekla, aha, no jasný, soudobá „filda“. Jenže jak jsem se začala brodit tou bažinou postů a příspěvků u Anežky, zjistila jsem, že ono se to zjevně netýká jen vysokých škol, kde je jistá dávka levičáckého pomatení obvyklá, ale ono se to už týká i škol středních a základních (netvrdím samozřejmě, že všech). Myslíte si, že přeháním? Ani o prsa korejské nebinární baletky.
Anežka studovala Gymnázium a obchodní akademii ve Stříbře, kde evidentně dostala nejen nějaké vzdělání, ale hlavně dokonalý ideologický základ. Pokud ho tedy neměla už ze základky. Vůbec nechápu, že taková škola, kde už jen z jejího Facebooku tryská indoktrinace jako plyn z odpáleného Nordsteamu, může naplňovat školský zákon o apolitičnosti. Tady se snad skrze samý progresivistický aktivismus snad ani neučilo, případně učilo aktivisticky.
Bc. Jana Marková
Správkyní školního FB měla na starost rada studentů a v jisté době i právě sama Anežka. V té době mohl být leckdo zmaten, na jaké stránky se dostal, protože při zevrubném zkoumání to vypadá spíše na stránky nějaké politické neziskovky, co ukradla gymnáziu stránku, nikoliv na gymnázium samotné.
Studentka Anežka se od prvního ročníku účastnila všemožných klimatických a jiných protestů, jako je šílenou Grétou proslavené Fridays for future. Zda se i lepila k silnici, se zjistit nepodařilo, ale je to asi jedno. Tyto protesty pořádaly děti jak jinak než před školou, a posléze to jménem školy na jejím FB pěkně prezentovaly.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Na stránkách školy nebyl sportovní zápas, nebyly výsledky olympiády v matematice, ale byl tam pěkně klimaticky uvědomělý status jak bezva je, když stávkují studenti. Tihle studenti na stránkách školy zveřejnili i politický dopis, vyzývající prezidenta Zemana k omluvě trans lidem a nabádající ostatní studenty, aby ho podepsali. Anežka je též signatářkou dalšího otevřeného dopisu J'accuse 2025, který je občanskou obžalobou premiéra a české vlády kvůli válce v Gaze. Co to sakra je? To tomu tam nikdo soudný nevelí? To nikdo nechápe, že tohle do školy prostě nepatří?
Pro dokreslení schématu školy uvádím, že ve vyučovací dny pořádala akce jako Den pro Ukrajinu, formální den, halloweenský den, převlíkací den, pyžamový den a další podobné dny, kdy se na FB následně vyhodnocovalo, kdo a jak se účastní, případně neúčastní a je z něho „vyvrhel“. Nemá ale škola ve vyučovací dny vyhodnocovat úplně něco jiného? Jak moc dokážete pomocí takových nástrojů žáky zblbnout? Evidentně hodně.
Kromě toho všeho, jakoby to nestačilo, škola pořádala a promovala všechny možné gender a queer schůzky a přednášky, jmenovitě zmiňuji boj proti toxické maskulinitě, mužským privilegiím, reprodukční právo (co to sakra je?), misognie, sexismus, patriarchát, boj za LGBTQAI, jak mluvit s dětmi o sexu a spousta dalších ismů.
A protože aktivistické levičáctví to má tak nějak „v krvi“, i Anežka začala fanaticky obdivovat Palestinu a obhajovat Hamás. Jak moc fanaticky, můžeme vidět na příspěvku, když se den po útoku Hamásu na Izrael k tomuto hnutí aktivně hlásí. A taky teda na té podpálené fabrice, že.
Jak je sakra možné, že tahle brutální indoktrinace probíhá na malém gymnáziu ve Stříbře? Kde je Koudelka? Kde jsou novináři? Jako je toto vůbec možné? Tady bude Koudelka i novináři honit Natálii Vachatoou za to, že si podala ruku s Bystroněm, a Petra Macinku za to, že u toho možná stál za rohem, přitom se jim tady doslova líhnula teroristická skupina. Neskutečné.
My se tu denně potýkáme u dospívajících s tunou psychických poruch, úzkostí, depresí a nevím čeho ještě, ale není to taky trochu tím, že místo stabilního školského systému jim v době, kdy „neví čí jsou“, blbneme hlavy všemožnou a všepohlavní indoktrinací už od základních škol?
Anežka byla dle všeho posléze učitelkou na Základní škole Pražačka, kde tedy měla i svůj učitelský email. Učila děti, a pak šla, a zřejmě zapálila zbrojovku. Ptejme se tedy, co se na některých základních a středních školách děje, když tedy připustíme, že na vysokých školách už jsou všichni spolehlivě plnoletí. A vzpomeňme si při tom na všechny ty Marxe, Hitlery, Leniny, Pol-Poty a Mao Ce-tungy, kteří přesně toto dětem a mládeži dělali, brali jim dětství a mladý život, výměnou za splynutí s ideovým „peklem“.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.