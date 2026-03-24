Článek byl převzat z Profilu Bc. Jana Marková - Jak dokonale sehrát roli dronového (užitečného) idiota. Kód Charlie díl 24
Když jsem minule psala o tom, jak se zřejmě ze zaslaných peněz přes firmu FPV Space posílaly ty peníze na leccos včetně výživného bývalým manželkám, rozohnil se Ondřej opět víc, než jeho legendární čertí postava. Bylo to podle něho nesmyslné a účelové a byla to jen součást politicky motivované kritiky. A ta částka taky nesouhlasí.
Tedy pokud by tu poslední větu řekl, měl by pravdu. Protože ty částky skutečně nesouhlasí a už s tím souhlasí i pražský městský soud, který k dosavadním závěrům kriminalistů uvedl, že „prověřování dále nasvědčuje tomu, že společnost FPV SPACE a osoby v jejím vedení se na prostředcích získaných od dárců fakticky obohacovaly“.
V rychlosti si zrekapitulujeme a upřesníme, jak to celé vzniklo. V prosinci 2023 se hoši, co spolu mluví, domluvili a založili sbírku na drony pro Ukrajinu a vybrali na to od lidí 260 milionů korun. Nejdůležitějším aktérem pro tuto chvíli pro nás bude podnikatel Jan Veverka, podplukovník v záloze a finančník celé Skupiny D. Ano ten, v jehož domě bydlí čestný předseda spolku Karel Řehka alias Charlie One.
Bc. Jana Marková
Ano, ten Karel Řehka, který prý tvrdil, že jestli v tom bude dál poslanec Růžička šťourat, rozšlape mu ksicht. Nikdy se to neověřilo, nicméně smysl by to mělo… Co se ale ověřilo. Dva dny po založení spolku Skupina D byla založena firma FPV Space Veverkova známého Zdeňka Poula (bývalého příslušníka Vojenské policie) a známé Jany Hrubé.
Pořád ty samé útvary, že? Zdravíme Otu Foltýna, který byl též účasten. Tato firma FPV Space se posléze stala nestandardním a hlavně nadstandardním dodavatelem Skupiny D, kdy ona byla jediným dodavatelem, a to kromě malého šolichu pro Vojenskou policii za 793 tisíc korun, naopak Skupina D byla jejím jediným odběratelem. Takové já na bráchu, brácha na mě, to prostě neokecáte. Ani Ondra. Ale teď už k těm číslům.
Vojenská policie je přesvědčena, že FPV Space pouze přeprodala s přirážkou drony, které nakoupila v Číně za necelých pět tisíc korun za kus, a pak za ně spolek zaplatil dvojnásobek. Pořizovací cena za 17 tisíc dronů tedy 85 000 000 korun. „V ceně se promítly i další náklady, nejen kompletace a vybavení, ale i výdaje na licence, skladování, cla a dopravu na Ukrajinu včetně zajištění bezpečnosti zásilky i lidí,“ vysvětlil pro Novinky nárůst ceny David Špaček, životní partner Hrubé.
No tak věř, kdo chceš, že. Ale třeba i ano. Nicméně to nemění nic na tom, že z peněz ze sbírky FPV Space platila v roce 2024 například své zaměstnance částkou 7,98 milionu. Zde připomínám, že pořád měla ten zisk přes 50 % z přeprodeje čínských dronů, takže věta, že z něčeho je platit museli, není na místě.
A protože přece když charitativně pomáháte Ukrajině, nemůžete jezdit jen tak něčím, FPV Space pořídila tři mercedesy a jedno BMW za 8,61 milionu. Všechno slušná SUV, to víte, ty silnice jsou bídný.
A dál: Janě Hrubé na účet od 3/2024 do 8/2025 přisvištělo cca 9 300 000 korun. Na firmu Zdeňka Poula odešlo 6 652 553,50 a na jeho soukromé účty cca 3 382 378 korun. A nějaký David Špaček obdržel 1 022 876 korun. A co je úplně nejvíc zajímavé je to, že z FPV Space odcházela pravidelná částka 41 000 korun bývalé partnerce Jana Veverky. Celkem 499 092 korun. Tak né že né.
Nicméně: „Zakladatel spolku Jan Veverka písemně pro iRozhlas.cz uvedl, že z peněz sbírky na účty zmíněných lidí neodešla ani koruna.“ Takže asi fata morgana. Spolek D se pořád dokola zaklíná tím, že on má jen jednu ojetou dodávku a na všechno ostatní audit. Jenže firma KPMG, která ten audit dělala, sama uvedla, že vycházela jen z toho, co jí spolek dal. A pokud jí něco nedal, nenese za to žádnou zodpovědnost, a už vůbec ne účetní.
Takže já nevím a opakuji otázku. Jak moc musíte chtít být slepí, když tomuto propůjčíte emoce, tvář a čertovskou duši?
