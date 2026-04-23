Mašek (ANO): Právo na stávku máte, já ale nemám právo vás neplatit?

23.04.2026 9:15 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vyhlášení stávkové pohotovosti v České televizi a Českém rozhlasu

Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Ty řeči o právu na stávku jsou nadbytečné. Jasně, že právo na stávku máte. Ale kde je moje právo občana vás neplatit? Vy si stávkujete za svoje platy, za svoje jistoty, za svoje výhody. A stávkujete taky za moje práva? Za možnost volby? Nebo se bijete jen za vlastní zájmy a ostatní vám jsou ukradení?

A víte, co je největší problém? Že se bez ČT úplně v klidu obejdeme, snad kromě dětských programů. A sport, který tam kdysi býval, už dávno utekl na placené platformy. Tak co mi vlastně nabízíte? Co je ta nepostradatelná hodnota, kvůli které mám povinně platit? Moralizování? Recyklované pořady? Filmy z archivu?

Ať si to platí ten, kdo to chce. Dobrovolně. Ze své vůle. Stejně jako u každé jiné služby. Chceš to? Pošli jim peníze. Nechceš? Neplať. Takhle funguje normální svět. Jenže tady ne. Tady se jede systém „zaplať a mlč“. To vám připadá normální?

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Ano, potřebujeme veřejnoprávní služby ČT a ČRo, dostanou peníze z rozpočtu jako v 17 státech EU. A ten zbytek? No, musíte si také něco vydělat. To je kapitalismus a ten tady máme, přátelé, už několik desetiletí.

A stávka? Jen si stávkujte. Spousta lidí si toho ani nevšimne. Víte proč? Protože normální lidi chodí do práce. Mají svoje starosti, svoje účty, svoje hypotéky, svoje pracovní směny a domácí starosti. Pokud během stávky nic nekolabuje, nic nechybí a provoz jede dál, tak co to asi vypovídá? Že jste nepostradatelní? Nebo spíš přesný opak?

Pořád poslouchám ty řeči o nezávislosti. Koncesionářské poplatky prý zaručují nezávislost. Opravdu? Od koho nezávislost? Od diváka a posluchače určitě. Ti jen posílají peníze. Když vám peníze tečou povinně, tak proč byste se snažili? Proč byste poslouchali lidi? Proč byste se báli, že vás někdo vypne?

Nemusíte. Máte jistotu. A jistota je často spojena s leností, arogancí a pocitem nadřazenosti, nestřídmostí a plýtváním. Jo, žít v kapitalismu je těžké. Najednou musí každý obstát na trhu. Nabídnout službu, o kterou je zájem. To už není tak pohodlné jako natahovat ruku s razítkem zákona v zádech, že? To už by se ukázalo, kolik lidí o vás skutečně stojí. A toho se bojíte?

Tváříte se jako elita, jako kasta nedotknutelných, která má vždycky pravdu a kterou musí všichni platit. Proč? Čím jste víc než zdravotní sestry, řidiči, dělníci, prodavačky nebo živnostníci? Těm taky nikdo nic negarantuje. Vy dostanete peníze ze státního rozpočtu.

A když jinde ve světě šetří, propouští se a řeší realitu trhu včetně velkých mediálních domů, jako je BBC, tak co vy na to? Nic? To se vám nelíbí. Vy byste chtěli kapitalismus pro ostatní a socialismus pro sebe. To je poměrně pohodlný model. 

Takže stávkujte. Ale zkuste to za svoje. Z odborových peněz. Z dobrovolných příspěvků těch, kteří vás opravdu chtějí. Ne z kapes obyčejných lidí. Pokud jste tak potřební, pokud jste tak kvalitní, pokud jste opravdu nenahraditelní, proč se bojíte?

Přestaňte hrát uražené, bez kterých se svět zastaví. Nezastaví. Svět pojede dál úplně v pohodě. A možná si toho většina lidí bez toho politického divadla ani nevšimne, a to je váš problém!

