Piráti varují před návratem trafik a politických nominací

23.04.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Vládní koalice včera v prvním čtení protlačila Poslaneckou sněmovnou návrh na zrušení nominačního zákona.

Piráti varují před návratem trafik a politických nominací
Nominační zákon chrání státní správu před tzv. politickými trafikami a zajišťuje, aby o státním majetku rozhodovali skuteční odborníci a ne kamarádi politiků. Piráti před zrušením zákona, který pro důrazně varují a označují tento krok za nebezpečný zásah do transparentního fungování státu. Podle nich jde o jasný signál, že vláda rezignuje na pravidla, která mají chránit veřejný majetek před politickými vlivy.

„Vláda chce zrušit jednu z klíčových protikorupčních pojistek státu. Nominační zákon není žádná zbytečná byrokracie – vznikl proto, aby státní firmy nebyly kořistí politických nominantů, ale fungovaly odborně a v zájmu občanů,“ uvedla pirátská poslankyně Kateřina Stojanová.

Piráti připomínají, že zákon vznikl jako reakce na dlouhodobé problémy s obsazováním dozorčích rad a vedení státních podniků. „Je paradoxní, že zákon šel do legislativního procesu jako vládní návrh v době, kdy se hnutí ANO prezentovalo jako protikorupční síla. Dnes se ho stejný politický proud snaží zrušit,“ doplnila Stojanová.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib upozorňuje, že vláda navíc obchází standardní legislativní proces. „Místo otevřené odborné debaty sledujeme snahu protlačit zásadní změny bez připomínek. To jen posiluje podezření, že skutečným cílem je uvolnit ruce pro zákulisní dohody. Stát není soukromá firma, ale společný majetek nás všech a musí mít jasná pravidla. Pokud má zákon nedostatky, řešením je jeho zlepšení, nikoli zrušení,“ řekl Hřib.

„Navrhujeme jasná pravidla: vláda může do orgánů státních firem vysílat pouze politické náměstky, ale bez možnosti dvojího odměňování. To je srozumitelné, férové a brání obcházení zákona,“ uzavřel Hřib.

Piráti dlouhodobě prosazují transparentní stát, kde platí stejná pravidla pro všechny a kde veřejné instituce slouží lidem, nikoliv politickým zájmům.

Další články z rubriky

Piráti varují před návratem trafik a politických nominací

7:17 Piráti varují před návratem trafik a politických nominací

Vládní koalice včera v prvním čtení protlačila Poslaneckou sněmovnou návrh na zrušení nominačního zá…