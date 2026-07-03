Kolovratník (ANO): Automatické zdražování končí

03.07.2026 7:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cenám dálničních známek

Kolovratník (ANO): Automatické zdražování končí
Foto: Archiv Martina Kolovratníka
Popisek: Martin Kolovratník

Před volbami jsme slíbili, že dálniční známky nebudou automaticky každý rok zdražovat. A sliby se mají plnit. Vláda proto schválila zrušení valorizačního automatu a roční známka zůstane na 2570 korunách.

Je to otázka férovosti. Stát nemá lidem sahat hlouběji do peněženek jen proto, že mu to zákon umožňuje. Cena dálniční známky musí odpovídat tomu, co za ni řidiči skutečně dostávají. A dnes zkrátka nevidíme důvod, proč by čeští občané měli platit víc než řidiči v bohatším Rakousku.

Budujeme nové dálnice, zrychlujeme přípravu staveb a chceme, aby dopravní infrastruktura konečně odpovídala potřebám moderní země. Teď je ale správné říct jasně: automatické zdražování končí.

Ing. Martin Kolovratník

  • ANO 2011
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

dálniční známky , ANO , Kolovratník

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Je zrušení automatické valorizace cen dálničních známek správné?


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A proč tedy zastupujete komunisty?

Když tvrdíte, že ztrátou demokracie a svrchovanosti to končí? Vždyť přesně toho jsme byli svědky právě za komunistů. sám teď tvrdíte, že je to cesta do horoucích pekel, připouštíte tak, že za komunistů to bylo peklo?

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