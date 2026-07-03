Kolovratník (ANO): Automatické zdražování končí

Před volbami jsme slíbili, že dálniční známky nebudou automaticky každý rok zdražovat. A sliby se mají plnit. Vláda proto schválila zrušení valorizačního automatu a roční známka zůstane na 2570 korunách.
Je to otázka férovosti. Stát nemá lidem sahat hlouběji do peněženek jen proto, že mu to zákon umožňuje. Cena dálniční známky musí odpovídat tomu, co za ni řidiči skutečně dostávají. A dnes zkrátka nevidíme důvod, proč by čeští občané měli platit víc než řidiči v bohatším Rakousku.
Budujeme nové dálnice, zrychlujeme přípravu staveb a chceme, aby dopravní infrastruktura konečně odpovídala potřebám moderní země. Teď je ale správné říct jasně: automatické zdražování končí.
Ing. Martin Kolovratník
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