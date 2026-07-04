Niedermayer (TOP 09): Snášet kritiku jde i s respektem

05.07.2026 22:12 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakci ministra Macinky po festivalu ve Strážnici

Niedermayer (TOP 09): Snášet kritiku jde i s respektem
Foto: Hans Štembera
Popisek: Europoslanec Luděk Niedermayer

Kdo vstoupí do politiky, musí počítat s tím, že bude hodnocen i konfrontován s nesouhlasem veřejnosti. Sám jsem to zažil, když jsem po letech ve vedení České národní banky i soukromém sektoru kandidoval na europoslance. Od svého zvolení pak pravidelně.

Nikdy bych si ale nedovolil označovat své kritiky za burany, mluvit o jejich zášti nebo jim "promlouvat do duše", jako to ukázali představitelé Motoristů ve Strážnici. A už vůbec ne naznačovat, že nesouhlas občanů může mít dopad na podporu kulturních akcí či institucí.

Snášet kritiku jde i s nadhledem a respektem. Opačná reakce značí ublíženost i opojení mocí. A dále štěpí naši společnost.

Osobní a vyostřené útoky na soudy, nezávislá média, státní správu, hlavu státu i občanskou společnost, to jsou oprávněné důvody, proč lidé mohou vyjadřovat svoji nespokojenost.

Ani vyhrané volby nikomu nedávají právo přivlastnit si stát. Ten patří všem občanům, i těm, kteří s vládou nesouhlasí. A vláda by to měla respektovat.

RNDr. Luděk Niedermayer

  • TOP 09
  • europoslanec
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Článek obsahuje štítky

kritika , Niedermayer , TOP 09 , vláda , Macinka

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Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Babiš

Prosím o odpověď na otázku.Proč jedete pořád-- AntiBabiš.kDYBY TO NEMĚL VŠE OŠETŘENÉTAK BYCH VÁM VĚŘIL.Ale Vy opravdu nemáte nic jiného než mít v puse Babiše.Kolik jste toho mohli udělat ve Vaši minulé vládě a nic.Teď jedete pořád dokolečka jak by to mělo být. Děkuji za Odpověď. mamlas

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k reakci ministra Macinky po festivalu ve Strážnici