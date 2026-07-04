Niedermayer (TOP 09): Snášet kritiku jde i s respektem

Kdo vstoupí do politiky, musí počítat s tím, že bude hodnocen i konfrontován s nesouhlasem veřejnosti. Sám jsem to zažil, když jsem po letech ve vedení České národní banky i soukromém sektoru kandidoval na europoslance. Od svého zvolení pak pravidelně.
Nikdy bych si ale nedovolil označovat své kritiky za burany, mluvit o jejich zášti nebo jim "promlouvat do duše", jako to ukázali představitelé Motoristů ve Strážnici. A už vůbec ne naznačovat, že nesouhlas občanů může mít dopad na podporu kulturních akcí či institucí.
Snášet kritiku jde i s nadhledem a respektem. Opačná reakce značí ublíženost i opojení mocí. A dále štěpí naši společnost.
Osobní a vyostřené útoky na soudy, nezávislá média, státní správu, hlavu státu i občanskou společnost, to jsou oprávněné důvody, proč lidé mohou vyjadřovat svoji nespokojenost.
Ani vyhrané volby nikomu nedávají právo přivlastnit si stát. Ten patří všem občanům, i těm, kteří s vládou nesouhlasí. A vláda by to měla respektovat.
RNDr. Luděk Niedermayer
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