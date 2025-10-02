To je neuvěřitelná arogance. Evropská unie chce prosadit členství Ukrajiny v EU za každou cenu – i za cenu, že obejde členské státy, které se členstvím Ukrajiny v EU nesouhlasí! Odmítáme, aby Evropská unie potlačovala právo veta členských států a odmítáme i členství Ukrajiny v EU a NATO, které prosazuje i Fialova vláda.
Šéf Evropské rady António Costa hledá cesty, jak obejít maďarské veto a pomoci Ukrajině a Moldavsku stát se členskými zeměmi Evropské unie. Podle návrhu Costy by takzvané vyjednávací skupiny – klíčové právní kroky na cestě k členství – mohly být otevřeny se souhlasem kvalifikované většiny zemí EU, nikoli jednomyslným souhlasem. S návrhem podle všeho souhlasí i Evropská komise.
Brusel v pondělí plán předsedy Evropské rady obejít veto Maďarska a pokračovat v procesu přistoupení Ukrajiny a Moldavska k EU uvítal. „Možnost zmocnit Radu k rozhodování kvalifikovanou většinou by mohla být prozkoumána pro určité prozatímní kroky v procesu rozšiřování,“ uvedl v pondělí Guillaume Mercier, mluvčí Evropské komise pro rozšiřování. Informovalo o tom Echo24.
Ve svém projevu o stavu Unie na začátku tohoto měsíce předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová rovněž zdůraznila potřebu přejít v určitých oblastech k hlasování kvalifikovanou většinou, přičemž výslovně zmínila zahraniční politiku, ale nechala otevřené dveře i pro jiné oblasti.
SPD nesouhlasí s členstvím Ukrajiny ani v NATO, ani v EU, protože jde o zkorumpovaný režim a zatáhlo by nás to konfliktu proti Rusku. Členství Ukrajiny v EU navíc znamená, že bychom museli přispět na obrovské dotace, která by Ukrajina vstupem získala. Prosazujeme ukončení podpory Ukrajině a Ukrajinců a prosazujeme provedení revize povolení k pobytu u Ukrajinců.
Naprosto odmítáme omezování práva veta členských států, porušování suverenity a diktát Bruselu!
Tomio Okamura
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV