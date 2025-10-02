Okamura (SPD): EU chce prosadit členství Ukrajiny za každou cenu

03.10.2025 8:02 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Ukrajině a EU.

Okamura (SPD): EU chce prosadit členství Ukrajiny za každou cenu
Foto: Repro: YouTube
Popisek: Předseda hnutí SPD Tomio Okamura v podcastu Chuť moci společnosti Datarun

To je neuvěřitelná arogance. Evropská unie chce prosadit členství Ukrajiny v EU za každou cenu – i za cenu, že obejde členské státy, které se členstvím Ukrajiny v EU nesouhlasí! Odmítáme, aby Evropská unie potlačovala právo veta členských států a odmítáme i členství Ukrajiny v EU a NATO, které prosazuje i Fialova vláda.

Šéf Evropské rady António Costa hledá cesty, jak obejít maďarské veto a pomoci Ukrajině a Moldavsku stát se členskými zeměmi Evropské unie. Podle návrhu Costy by takzvané vyjednávací skupiny – klíčové právní kroky na cestě k členství – mohly být otevřeny se souhlasem kvalifikované většiny zemí EU, nikoli jednomyslným souhlasem. S návrhem podle všeho souhlasí i Evropská komise.

Brusel v pondělí plán předsedy Evropské rady obejít veto Maďarska a pokračovat v procesu přistoupení Ukrajiny a Moldavska k EU uvítal. „Možnost zmocnit Radu k rozhodování kvalifikovanou většinou by mohla být prozkoumána pro určité prozatímní kroky v procesu rozšiřování,“ uvedl v pondělí Guillaume Mercier, mluvčí Evropské komise pro rozšiřování. Informovalo o tom Echo24.

Ve svém projevu o stavu Unie na začátku tohoto měsíce předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová rovněž zdůraznila potřebu přejít v určitých oblastech k hlasování kvalifikovanou většinou, přičemž výslovně zmínila zahraniční politiku, ale nechala otevřené dveře i pro jiné oblasti.

SPD nesouhlasí s členstvím Ukrajiny ani v NATO, ani v EU, protože jde o zkorumpovaný režim a zatáhlo by nás to konfliktu proti Rusku. Členství Ukrajiny v EU navíc znamená, že bychom museli přispět na obrovské dotace, která by Ukrajina vstupem získala. Prosazujeme ukončení podpory Ukrajině a Ukrajinců a prosazujeme provedení revize povolení k pobytu u Ukrajinců.

Naprosto odmítáme omezování práva veta členských států, porušování suverenity a diktát Bruselu!

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
