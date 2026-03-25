Okamura (SPD): Fialova vláda oškubala důchodce a k tomu ještě zvýšila daně

Vážené dámy a pánové,
konečně tady máme před sebou závěrečné hlasování o vládním návrhu na snížení povinných odvodů živnostníků. Naše vládní koalice slíbila, že zlevníme činnost živnostníkům a náš slib plníme. Odvody, které jim od ledna zvýšila už poněkolikáté ještě bývalá Fialova vládní koalice, nejen my snížíme, ale zároveň živnostníkům vrátíme to, co od ledna kvůli bývalé vládě museli zaplatit navíc.
Kroky naší vlády mají za cíl snižovat náklady lidem. Již jsme od ledna všem občanům a firmám snížili ceny elektřiny a dnešní snížení povinných odvodů živnostníkům přichází doslova v tu nejpravější chvíli. Stát sice nemůže pokrýt veškeré škody, které občanům a firmám způsobil a ještě způsobí nepromyšlený útok na Írán. Můžeme však alespoň částečně pomoci tyto dopady zmírnit a to naše vládní koalice dělá.
Předchozí Fialova vláda oškubala důchodce a k tomu ještě lidem zvýšila daně. My děláme opak. Naše vláda je solidární s českými občany, českými firmami a živnostníky a přeji všem statisícům živnostníků v České republice, aby se jim dobře podnikalo. Ty peníze, co vám zvýšila bývalá Fialova vládní koalice, vám vrátíme i zpětně od ledna, a přeji vám, ať se vám daří podnikání i vašim rodinám.
Děkuju.
Tomio Okamura
