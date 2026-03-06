Rázga (ANO): Ministr spravedlnosti označil stav e-spisu za tristní

Elektronický soudní spis se v Česku připravuje od roku 2008. Až teď ale zaznívá naplno, v jak vážném stavu projekt je a co hrozí, pokud se to rychle nezlomí.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc označil stav e-spisu za tristní a dal digitalizaci justice mezi priority. Cíl je jasný: zabránit ztrátě téměř 90 milionů Kč z evropských prostředků a hlavně dodat řešení, které bude v praxi skutečně použitelné.
Co je pro nás důležité:
- pořádek v projektu (termíny, odpovědnost, řízení rizik)
- funkční řešení pro soudce a advokáty – aby se kvůli nahlížení do spisu nemuselo jezdit přes republiku
- důslednost vůči dodavateli – smlouvy počítají i se sankcemi za zpoždění
Digitalizace justice nesmí být nekonečný příběh. Teď je čas to dotáhnout – rychle, zodpovědně a tak, aby to konečně fungovalo.
