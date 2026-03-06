Rázga (ANO): Ministr spravedlnosti označil stav e-spisu za tristní

08.03.2026 12:17 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k pokroku digitalizace ve spravedlnosti.

Rázga (ANO): Ministr spravedlnosti označil stav e-spisu za tristní
Foto: Facebook Barbory Rázga
Popisek: Barbora Rázga, poslankyně hnutí ANO

Elektronický soudní spis se v Česku připravuje od roku 2008. Až teď ale zaznívá naplno, v jak vážném stavu projekt je a co hrozí, pokud se to rychle nezlomí.

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc označil stav e-spisu za tristní a dal digitalizaci justice mezi priority. Cíl je jasný: zabránit ztrátě téměř 90 milionů Kč z evropských prostředků a hlavně dodat řešení, které bude v praxi skutečně použitelné.

Co je pro nás důležité:

  • pořádek v projektu (termíny, odpovědnost, řízení rizik)
  • funkční řešení pro soudce a advokáty – aby se kvůli nahlížení do spisu nemuselo jezdit přes republiku
  • důslednost vůči dodavateli – smlouvy počítají i se sankcemi za zpoždění

Digitalizace justice nesmí být nekonečný příběh. Teď je čas to dotáhnout – rychle, zodpovědně a tak, aby to konečně fungovalo.

Mgr. Barbora Rázga

  • ANO 2011
  • poslankyně
Psali jsme:

Vystrčil má průšvih. Jeho výlet vyjde draho
Válek (TOP 09): Ukrajinci nejsou zvyklí čerpat zdravotní péči
Dálnice místo tanků. Opozici se Babišův plán nelíbí
Seberou vám majetek, zuřila Decroix. To je ještě váš návrh, odepsal Tejc

Článek obsahuje štítky

ANO , Rázga

Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

