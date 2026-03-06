Ministr Tejc: Zjednodušit zakládání a fungování firem v celé EU

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k setkání s evropským komisařem pro demokracii, spravedlnost, právní stát a ochranu spotřebitele Michaelem McGrathem.

Mé první jednání s evropským komisařem pro demokracii, spravedlnost, právní stát a ochranu spotřebitele Michaelem McGrathem. Představil jsem mu své priority v roli ministra, zejména snahu reformovat justici s pomocí digitalizace při zachování plné nezávislosti.

Tématem byla také pravidelná hodnotící zpráva o stavu právního státu (Rule of Law), kterou nyní Komise připravuje a s níž budeme seznámeni v červenci.

Vyměnili jsme si také názory na návrh tzv. 28. režimu, který má zjednodušit zakládání a fungování firem v celé EU, zejména pro start-upy, a zvýšit konkurenceschopnost Unie. Věřím, že v dnešní přeregulované společnosti může jít o krok správným směrem ke zjednodušení.

Na konkrétní návrh si však musíme počkat do poloviny března. Teprve poté uvidíme, zda jsou očekávání oprávněná.

JUDr. Jeroným Tejc

  • ministr spravedlnosti
