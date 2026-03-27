Turek (Motoristé): První článek proti "zelené politice" jsem napsal už v roce 2010

První článek proti "zelené politice" a na záchranu automobilového průmyslu jsem napsal už v roce 2010. V roce 2020 jsem se díky kritice Green Dealu a pro ochranu průmyslu dostal s tímto tématem do veřejného prostoru.
V roce 2024 jsem komisi už jako europoslanec písemně jako první navrhnul průměrování flotilových emisních limitů automobilek po dlouhých jednáních s automobilkami a asociacemi, čímž jsme pomohli ušetřit průmyslu (a spotřebitelům v EU) miliardy eur. V roce 2025 jsem již americkým médiím, politikům a Elonu Muskovi sděloval realitu čínského vlivu na evropskou průmyslovou sebedestrukci.
Vzdáním se papalášského blahobytu pozice europoslance jsem vší silou pomohl vzniku nové vlády, která začíná napříč Evropou bojovat za záchranu průmyslu. Minulý týden jsem na Radě ENVI v Bruselu odmítl za Českou republiku emisní cíle pro automobilový průmysl na rok 2030 a 2035 včetně zákazu výroby aut se spalovacím motorem.
Díky vám všem!
