„Nejsme tu pro lidi, upleťte si svetry, vezměte si dávky...“ Další bouře po výbušných slovech Blažka

„Pokud vláda nevyřeší krizi v energetice, tak tu dlouho nebude, mohl by být ohrožen politický systém země. Pokud se nenajde celoevropské řešení, tak je dokonce ohrožena Evropská unie jako taková.“ Tak silná slova pronesl v pátek v Poslanecké sněmovně ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Společenská situace a atmosféra je podle něho nejdramatičtější od roku 1989, varoval před možnou revolucí. „Nemuselo by dojít pouze k pádu jedné vlády, ale mohlo by dojít k něčemu, čeho se obávám nejvíc, a to tady schválně dramaticky nazvu něco jako revoluce a zdaleka ne jen u nás,“ obává se. PL.cz se v anketě ptaly politiků, co si o jeho slovech myslí.

„V únoru jsem v televizním vystoupení upozornil na nutnost společného evropského postupu při nákupu a stanovení ceny plynu. Sociální demokracie pak navrhla zastropování cen energií a stažení šedesátiprocentní produkce ČEZ z burzy v Lipsku. Už tehdy byl nejvyšší čas na jednání s dodavateli i ostatními evropskými státy. Postup, který zajistí rozumné ceny tepla a energií, je popsán v našem Záchranném kruhu sociální demokracie. Vláda ztratila několik měsíců času. Tím poškodila domácnosti i firmy. Nikdy ale není pozdě chybu přiznat a začít ji napravovat,“ vysvětlil Michal Šmarda, předseda ČSSD a starosta Nového Města na Moravě.

„Ano, pokud bychom ji nevyřešili, tak to může vést k obrovským sociálním problémům,“ je si vědom Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro rozpočtovou kontrolu.

„Vláda se musí zachovat odpovědně a krizi vyřešit. Občané ostatně rozhodnost od této vlády očekávají již od loňských voleb. Nástroje k regulaci energetické krize jsou, nicméně je potřeba postupovat koordinovaně v rámci EU. Finanční pomoc je třeba zacílit na nejohroženější skupiny obyvatel, zejména osamělé seniory a rodiny s malými dětmi. Dále je potřeba pomoci ohroženým podnikům například z oboru potravinářství. Vysoké ceny jsou ostatně důsledkem chaosu na trzích. Vláda musí zaujmout klidné a rozhodné stanovisko, které nebude ovlivněné populismem a nadcházejícími volbami,“ domnívá se Adéla Šípová (nestr. za Piráty), senátorka za obvod Kladno, členka ústavně právního výboru Senátu ČR.

„Současná vláda to má těžké. Zdědila zadlužený stát a k tomu energetickou krizi. Chci věřit, že to země Evropské unie včetně České republiky zvládnou,“ věří Jaroslav Zeman (senátorský klub ODS), senátor za Jablonecko, člen výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Pod vyjádření ministra Blažka se můžu podepsat, vidím to úplně stejně. Při současných cenách energií, nejistotě budoucího vývoje cen a zejména pro mnohé kraje, města, obce, instituce a velkou řadu firem vůbec nakoupit nějakou energii na příští rok je současná situace ohrožením ekonomiky celé České republiky a vpodstatě i EU. Už před měsícem jsem na plénu Senátu interpeloval ministra Síkelu, jak stát pomůže firmám a krajům s drahými energiemi a nemožností nákupu a vpodstatě jsem nedostal odpověď. Senátoři aktuálně iniciovali svolání mimořádné schůze pléna Senátu s jediným bodem - energetická krize. Schůze by se měla uskutečnit v první polovině září a doufám, že do té doby vláda přijde s konkrétním řešením krize. Optimálně zastropování cen minimálně u elektřiny,“ okomentoval Patrik Kunčar (KDU-ČSL), senátor za obvod Zlín, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR.

Anketa Hlasoval/a byste jako poslanec/poslankyně pro vyslovení nedůvěry vládě? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 6988 lidí Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj), senátor za Liberecko, místopředseda ústavně právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy. „S ministrem Blažkem plně souhlasím. Je třeba jednat a konat, a to hned,“ upozornil(Starostové pro Liberecký kraj), senátor za Liberecko, místopředseda ústavně právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy.

„Vyrábíme elektřinu levně z jádra a našeho uhlí. Pokud našim lidem a podnikům budeme prodávat za 7 Kč/kWh, zbytek za EU ceny na burze, Evropská unie ohrožena nebude,“ objasnil Jiří Čunek (KDU-ČSL), senátor za obvod Vsetín, bývalý hejtman Zlínského kraje, expředseda KDU-ČSL i místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj.

„Tyto spekulace nevedou k ničemu produktivnímu. Krize v energetice se musí vyřešit, a to jak v Česku, tak ve zbytku Evropy. Energií je třeba šetřit, lidi zasažené energetickou chudobou podpořit a energetiku modernizovat, abychom se zbavili závislosti na fosilních palivech,“ objasnil Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské Pirátské strany.

„Krize v energetice je opravdu těžkou zkouškou pro náš stát i EU jako celek. A od toho, jak se jí podaří vyřešit, se bude odvíjet i hodnocení naší vlády. Proto by jedním z hlavních cílů dnešní schůzky premiéra Fialy s německým kancléřem Scholzem měla být snaha se dohodnout na celoevropském zastropování cen elektřiny. Má-li Česká republika sehrát důležitou roli v rámci svého předsednictví EU, je to právě teď. Já pevně doufám, že to zvládneme, podobně jak jsme zvládli finanční a migrační krize, kterými jsme si prošli v minulosti,“ doufá Jiří Pospíšil, europoslanec za TOP 09, bývalý předseda TOP 09 a ministr spravedlnosti.

„Je dobře, že alespoň jeden člen současné vlády řekl, jak se věci mají. Fialova vláda na rozdíl skoro od všech vlád států EU nevyužila mimořádné možnosti, jak snížit dopady vysokých cen a jak bojovat s nákladovou částí inflace. Pomoc lidem je minimální a podpora průmyslu je nula nula nic. Po právu se současný kabinet bojí o svoji budoucnost. A je to dobře - nalijme si čistého vína. Vláda Petra Fialy je nejen kvůli selhání v boji s cenami zralá na výraznější rekonstrukci, nebo rovnou celou výměnu,“ sdělil Ondřej Knotek, europoslanec za ANO.

„Pokud by byly v zimě výpadky plynu či topení, nebo energie ještě několikanásobně podražily, není vyloučeno, že by se rozložila a padla Fialova vláda. V žádném případě však náš politický systém či dokonce EU. Fialova vláda by byla nahrazena vládou novou, nejpravděpodobněji opět na půdorysu současné koalice. EU vyjde z energetické krize podobně jako z krize covidové, posílena, ne oslabena. Evropané, a tudíž i Češi, totiž vidí, že energetika (podobně jako předtím covid) je záležitostí nejen národních států, ale celé EU, a řešení je tedy nutno hledat i na rovině celoevropské,“ zdůraznil Libor Rouček (ČSSD), bývalý europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu.

„Bohužel ministr Blažek má pravdu. Tato krize je výsledkem pokusu EU o mnoho nesmyslů, a životu na dluh. Jistě přijdou noví populisté, kteří odmítnou demokracii,“ konstatoval Přemysl Sobotka (ODS), bývalý předseda Senátu ČR.

„Mimořádná doba vyžaduje mimořádné prostředky a vláda zůstává v zajetí volnotržní ideologie. Každý prováhaný den situaci zhoršuje pro tisíce lidí a současně prospívá několika zbohatlíkům. Čas se počítá na dny a týdny. Pokud chce vláda předejít nouzovému stavu, musí jednat teď,“ apeluje Vladimír Špidla (ČSSD), bývalý premiér a eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, kandidát na senátora.

„Blažek má pravdu. Je nepochopitelné, že vláda, a zejména ministr Síkela nekoná. Nemám zdaleka možnosti vlády a ministrů, ale k zastropování cen energií KAN vyzýval už v listopadu loňského roku a zopakoval jsem to v ČT někdy v březnu či dubnu. Nevím, zda si vláda myslela, že tahle krize vyvane jako ty předešlé. Nevyvane, protože kvůli válce na Ukrajině došlo ke klasickému selhání trhu. A stát by v okamžiku selhání trhu měl rychle konat. Asi všechno má svůj čas, ale tady někdo spí. Unie by měla taky přestat blbnout a spekulace na energetických burzách okamžitě zarazit. Už včera bylo pozdě. Jinak se hněv lidí otočí i proti EU. Zatím to spíš schytávají národní vlády. Mám pocit, že EU chce stále více řešit bagatelní věci a kdeco regulovat, ale v krizích je pomalá. Že trh vyřeší vše, tomu věří snad už jen Klaus a jeho skalní obdivovatelé. Hypoteční krize v roce 2008 také byla klasickým selháním trhu. Kdyby existovala pragmaticky regulace finančních produktů a hypoték, nikdy by k ní nedošlo,“ uvědomuje si František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků.

„Ministr Blažek jen potvrdil, jak vnímají vládu mnozí koaliční poslanci. Vláda ignoruje doporučení odborníků a jede si stále stejnou písničku... Nejsme tady pro lidi, upleťte si svetry, zařídili jsme vám cestu na úřad pro dávky, které vám stejně nepomohou. Tuto vládu drží pouze její koryta a v lidech, kterým dochází, že se blíží ekonomická tragédie, to vře. Nechci lidi v ulicích, ani nepokoje a tomu může předejít jen velmi rychlý odchod pětislepené vlády v čele s neschopným Fialou,“ doporučil Marek Novák, poslanec hnutí ANO, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„Ano, je to pravda. Krize se ale nevyřeší sama od sebe, protože sama od sebe ani nevznikla, nýbrž byla uměle vytvořena, a to právě těmi, kteří ji nyní chtějí s velkou slávou řešit. Pokud chceme dopady následující krize alespoň zmírnit, je nutné okamžitě zrušit celou agendu zvanou Green Deal, změnit systém obchodování s elektřinou a omezit v řadě témat vliv USA, protože ty nám kromě svých předražených zbraní nemají co nabídnout, a začít jednat s Ruskem tak jako Maďaři o obnovení normálních obchodních vztahů. Myslet si ale, že by něco z toho mohla udělat současná vláda, která nad Green Dealem jásá a v zahraniční politice se chová tak, že nad tím většina světa jen nevěřícně kroutí hlavou, je absurdní,“ uvedl Jaroslav Foldyna, poslanec SPD.

„Již více než dva roky dělá EU a potažmo i Česká republika vše pro to, aby naštvali lidi. To zelené šílenství přivádí lidi k chudobě, energetické chudobě a hrozí, že se EU rozpadne. Ministr Blažek řekl pouze to, na co upozorňuji již delší dobu a termín energetická chudoba není jenom název. Je to reálný dopad do peněženek všech občanů Evropské unie a pokud EU začne myslet takzvaným selským rozumem a oprostí se od ideologického šílenství, tak ještě je šance s tím něco dělat. Bojím se ale, že EU a ČR není schopná si přiznat, že cestu, kterou nastolila, není schopna dokončit, a to je konec Evropské unie,“ sdělil Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM.

„Ano. Je to tak. Ale ve vší tragičnosti jsou to vlastně dobré zprávy pro naše občany,“ domnívá se Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory, bývalá poslankyně.

Anketa Je finální podoba Síkelova úsporného tarifu dostatečná? Je dostatečná 1% Není dostatečná 99% hlasovalo: 10860 lidí Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné. „Pan ministr Blažek určitě ví, o čem mluví. Podíváme-li se do Bulharska, vidíme, že obavy jsou oprávněné. Evropské státy to již řeší, ale naši vládní představitelé jen svolávají schůzky o ničem a utěšujeme lidi, že je nenecháme padnout. To jim domácnosti nerozsvítí, ani se tím nezahřejou. Ti starší a děti dostali od vládní koalice dárek ve formě snížení plateb za státní pojištěnce,“ konstatoval, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Něco podobného nedávno připustil i zelený eurokomisař Timmermans. Jestliže politické elity skutečně veřejně mluví o možnosti, že energetická krize povede k nepokojům takového druhu, že to bude znamenat ohrožení současného politického systému a uspořádání poměrů v Evropě, je to skutečně vážné. Nicméně zatím je to nedonutilo k tomu nejzásadnějšímu: k odmítnutí zelené politiky, která dnešní průšvih způsobila. Jenomže ani to nejlepší řešení nezafunguje přes noc. Lidé si sáhnou na dno, a krátkodobě se s tím nedá téměř nic dělat. Případné zastropování cen způsobí zase jiné problémy. To je v každé učebnici ekonomie pro začátečníky. Žádné rychlé zázračné řešení neexistuje,“ upozornil Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Je to tak a je dobře, že alespoň jeden člen vlády už to tuší,“ okomentoval Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

„Vcelku souhlasím. Může nastat těžko předvídatelná situace, takřka revoluční. Mohou padat vlády i celé politické garnitury a může dojít k velkým změnám. Vzhledem k dalekosáhlému selhání energetického trhu může jednou z těch změn být například návrat k veřejnému vlastnictví energetiky jako sektoru, což rozhodně podporuji,“ prozradil Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

