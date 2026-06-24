Pfeffer Ferklová (ANO): Bude vedro. Myslete také na svá zvířata

Milí Karlovaráci,
tropické počasí už je tady a to nejteplejší nás podle předpovědi teprve čeká tento víkend. Myslete prosím také na svá zvířata, především psy při venčení. Dopřejte jim dostatek čerstvé vody, možnost odpočinku ve stínu a vyhněte se delším procházkám v nejteplejší části dne. Pozor také na rozpálený asfalt, dlažbu nebo jiné zpevněné povrchy, které mohou psům způsobit bolestivé popáleniny tlapek. V žádném případě nenechávejte zvířata ani na malou chvilku v zaparkovaných automobilech. Teplota v uzavřeném voze se během několika málo minut zvýší na životu nebezpečné hodnoty.
Pokud hledáte ochlazení vy, vaše děti nebo třeba babičky a dědečkové, využít můžete venkovní koupaliště Rolava, bazénové centrum v Mattoni Areně, bazén v Alžbětiných lázních nebo Saunia Thermal Resort. Příjemné prostředí v blízkosti vody nabízí také náplavka u řeky Ohře v Tuhnicích, kde lze posedět ve stínu stromů například v okolí loděnice. V horkých dnech mohou být příjemným útočištěm také karlovarské lázeňské lesy, kde bývá citelně chladněji.
Přeji vám, ať nadcházející tropické dny zvládnete ve zdraví a pohodě.
Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA
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