Pfeffer Ferklová (ANO): Bude vedro. Myslete také na svá zvířata

25.06.2026 4:32 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nastupujícím vedrům.

Pfeffer Ferklová (ANO): Bude vedro. Myslete také na svá zvířata
Foto: Karlovy Vary
Popisek: Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová s primátorkou Karlových Varů Andreou Pfeffer Ferklovou

Milí Karlovaráci,

tropické počasí už je tady a to nejteplejší nás podle předpovědi teprve čeká tento víkend. Myslete prosím také na svá zvířata, především psy při venčení. Dopřejte jim dostatek čerstvé vody, možnost odpočinku ve stínu a vyhněte se delším procházkám v nejteplejší části dne. Pozor také na rozpálený asfalt, dlažbu nebo jiné zpevněné povrchy, které mohou psům způsobit bolestivé popáleniny tlapek. V žádném případě nenechávejte zvířata ani na malou chvilku v zaparkovaných automobilech. Teplota v uzavřeném voze se během několika málo minut zvýší na životu nebezpečné hodnoty.

Pokud hledáte ochlazení vy, vaše děti nebo třeba babičky a dědečkové, využít můžete venkovní koupaliště Rolava, bazénové centrum v Mattoni Areně, bazén v Alžbětiných lázních nebo Saunia Thermal Resort. Příjemné prostředí v blízkosti vody nabízí také náplavka u řeky Ohře v Tuhnicích, kde lze posedět ve stínu stromů například v okolí loděnice. V horkých dnech mohou být příjemným útočištěm také karlovarské lázeňské lesy, kde bývá citelně chladněji.

Přeji vám, ať nadcházející tropické dny zvládnete ve zdraví a pohodě.

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

  • ANO 2011
  • krajská radní
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ANO , Pfeffer Ferklová

Eva Decroix, Ph.D., MBA, MPA byl položen dotaz

Rodiče

Dobrý den, mohu se zeptat, kdo přesně ze senátorů stojí za návrhem, aby rodič, který nemá po rozvodu dítě v péči, mohl být z důležitých rozhodnutí života dítěte vyloučen? Já nevím, podle mě to není úplně správné, i když zase někdy je mezi rodiči domluva obtížná a doplácí na to právě dítě, což také n...

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Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k nastupujícím vedrům.