Každý to vidí. A Němci kasírují. Ruský plyn v ČR: Označena pravda

Vláda Petra Fialy v loňském roce opakovaně deklarovala, že se jí podařilo vymanit ze závislosti na ruském plynu, jehož dodávky do České republiky zcela stopla a podařilo se jí tuto cennou komoditu nahradit z jiných zdrojů. Mělo jít především o zkapalněný plyn, LNG, který nakupuje díky zisku podílu v terminálu v holandském přístavu.

Teorie o odstřižení naší země od ruského plynu však začala už koncem loňského roku dostávat značné trhliny, když řada médií informovala o tom, že ruský plyn po kratší pauze do republiky opět proudí.

Kromě toho se již dříve objevovaly zprávy, které přinášeli někteří experti z oblasti energetiky, že ani s tolik opěvovaným LNG není úplně zřejmé, odkud pochází. Zaznívalo, že Rusům se daří neoficiálně Evropanům prodávat LNG vlastní, přestože do evropských přístavů žádné ruské lodě nepřiplouvají.

Jak se jim to povedlo? LNG mají Rusové vozit na lodích s vlajkami jiných států, například Libérie. Dokonce některé zdroje hovořily, že se mělo jednat o lodě s vlajkami Řecka, tedy členského státu EU.

Pokud jde ruský plyn, v loňském prosinci měl dle dostupných údajů v Česku tvořit 60 procent plynu, který sem dorazil. Podobný a někdy i vyšší podíl, měl plyn ruské provenience tvořit v úvodních měsících letošního roku.

Toto téma bylo i námětem ostré výměny názorů mezi současným ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou (STAN) a jeho předchůdcem ve funkci Karlem Havlíčkem (ANO). Havlíček vytýkal Síkelovi, že vláda neříká lidem pravdu, když tvrdí, že se jí povedlo od ruského plynu odstřihnout.

„Je složité říct, jestli ten plyn je z Ruska, protože se k němu nikdo nehlásí,“ vykrucoval se nedávno v Otázkách Václava Moravce ministr Síkela. Havlíček mu oponoval, že žádné pochybnosti nejsou, protože o podílu ruského plynu mluví oficiální čísla Českého statistického úřadu.

„Ministerstvo průmyslu vůbec netuší. Teď říká, že se vlastně neví, odkud ten plyn je a není, ale zároveň tvrdí, že před loňským zářím sem žádný ruský plyn nešel. Jak to tedy mohou vědět, když tvrdí, že nyní původ plynu neznáme?“ kroutil hlavou Karel Havlíček.

Podle experta v oblasti energetiky a bývalého předsedy představenstva Pražské plynárenské Pavla Janečka je jasné, že do Česka ruský plyn proudí. Pouze podle něho nelze říci, kdo konkrétně ho sem vozí. „Je to předmětem obchodního tajemství, ale ruský plyn sem bezpochyby proudí. Bylo určité období loňského roku, zhruba dva měsíce během léta, kdy plynovody přes Lanžhot byly natlakovány, ale odběr byl nulový. Někdy od poloviny října začaly odběry růst na 12–15 milionů kubíků denně. Jde o velká množství, pokud si uvědomíme, že v současných teplých dnech je spotřeba kolem 20 milionů kubíků denně a během špičky v prosinci to bylo 38 milionů kubíků denně. Proč je to ruský plyn, respektive ruská molekula? Důvodem je to, že na Ukrajinu neexistuje žádný jiný způsob dopravy plynu než z Ruska,“ říká pro ParlamentníListy.cz.

„Bylo vidět, že předávací stanice mezi Ruskem a Ukrajinou dávaly denně 40 milionů kubíků plynu a pokračovalo to přes ukrajinsko-slovenskou předávací stanici Velké Kapušany a dál na Lanžhot k nám. Každý odborník, který problematice rozumí a neohlíží se na žádnou ideologii, moc dobře ví, že Velké Kapušany jsou nereverzibilní stanice. Znamená to, že žádný plyn ze Slovenska nelze fyzicky dopravit na Ukrajinu. Je potřeba si uvědomit, že v době velkých mrazů proudil touto cestou ze Slovenska plyn, zhruba v objemu 5 milionů kubíků denně, také do Polska,“ konstatuje Janeček s tím, že to byla unikátní situace v loňském roce.

Česká republika se podle jeho slov od ruského plynu nikdy plně neodstřihla. „Je to jeden z důvodů, proč obě zimy, které nastaly po rozpoutání války na Ukrajině, proběhly v klidu. Jednak to bylo mírnějším počasím, ale také dodávkami plynu, který pocházel z Ruska. Není to o ideologii, ale o byznysu. Svědčí to o tom, že sem velké objemy plynu, o kterých hovoříme, bezpochyby vozí velké společnosti fungující na území Česka. Vzhledem k objemu plynu nemůže jít o žádné marginální firmy. Ministerstvo průmyslu a obchodu s vládou nebyly a nejsou schopné zajistit levnou surovinu pro Českou republiku,“ shrnuje.

Vládní prohlášení o tom, jak jsme se od ruského plynu odstřihli podle experta pouze zastírají podstatu věci, že jsou energie na našem území podstatně dražší. „Jde o totální selhání vlády,“ je si jistý Pavel Janeček.

Nedovede si představit, jak by vláda byla schopná efektivně zajistit, aby do Česka žádný ruský plyn neproudil. „Je to komerční záležitost. Vláda nemá technické prostředky k tomu, jak by to ovlivnila. Jedině snad v případě, že by s plynem původně ruským obchodoval ČEZ, pak může stát zasáhnout pokynem představenstvu ČEZu, ale stejně si to nedovedu představit, protože představenstvo má povinnost společnost spravovat s péčí řádného hospodáře, což znamená maximalizovat zisk pro své akcionáře. Vláda tedy reálně takovou možnost nemá. Je rovněž potřeba zmínit, že na ruský plyn nebylo doposud uvaleno embargo, což podporuje moji tezi, že odmítání ruského plynu je čistě ideologická záležitost,“ je přesvědčen.

Existují dvě cesty, kterými se plyn fyzicky do naší země může dostat. „Buď východní nebo západní cestou. Východní cestou znamená přes plynovod Bratrství a potrubím společnosti Net4Gas. Západní cesta je přes Horu svatého Šebestiána z Německa. Jaký plyn je do západní cesty nacpán, ani tam nelze vyloučit, že jde o LNG plyn původem z Ruska,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz s odkazem na zprávy, že do Evropy proudí i ruský LNG, který vozí pod vlajkami jiných států, nikoli Ruska.

„Vidíme, že Německo zavedlo speciální poplatek za přepravu plynu, což navyšuje cenu za každý kubík plynu, který se přes německé území přepraví. Týká se to i plynu, který si Česká republika zajistila prostřednictvím terminálů nebo i norského plynu. Německo tuto západní přepravní cestu zatížilo speciální sazbou,“ doplňuje závěrem Pavel Janeček.

