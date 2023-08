„Kolaborant, pátá kolona“. Roky tu mohli beztrestně nadávat... Po rozsudku nad Etzlerem promluvili právníci i u nás

reklama

Influencerka Jordanka Jirásková podala žalobu na bývalého novináře Tomáše Etzlera, který ji nazval kolaborantkou a prokremelskou svoločí. Žádala odškodnění 20 tisíc korun za nemajetkové újmy, které jí soud nepřiznal. Etzler již dříve uváděl, že jde o jeho soukromý názor a proto se nemá za co omlouvat. Novinář se nicméně musí omluvit a svou omluvu nechat tři měsíce na svém Twitteru, rozsudek není pravomocný. U soudu Jiráskovou zastupoval advokát s politickými ambicemi Jindřich Rajchl (PRO).

Kauza odstartovala v říjnu, když ukrajinská armáda raketovým útokem poničila Kerčský most na Krymu, k čemuž na Twitteru pogratulovala česká armáda. „Armáda ČR se raduje z teroristickýho útoku? Probuďte mě,“ reagovala Jirásková, která útok na most označila za teroristický útok.

Právě těmito slovy raketový útok označil i ruský prezident Vladimir Putin, přestože kvůli raketovým útokům ruské armády již zemřely tisíce ukrajinských civilistů. I proto označil Etzler Jiráskovou za kolaborantku a prokremelskou svoloč.

„Je výmluvné, jak kolaboranti typu Tomáš Nielsen, Jordanka Jirásková a jiná prokremelská svoloč, oplakávají most poškozený státem bránícím se agresi, ale vždy drží huby, když ruské vraždící, znásilňující a rabující hordy páchají zvěrstva, válečné zločiny na ukrajinských civilistech,“ reagoval Etzler.

Jirásková to nehodlala nechat jen tak a hnala bývalého zpravodaje ČT k soudu a nakonec se může radovat. Přestože jí nebylo přiznáno odškodnění za nemajetkovou újmu, soudce vyhověl a nařídil Etzlerovi omluvit se.

Podle právního experta Zdeňka Koudelky soud postupoval podle zákona. „Každý má svobodu projevu, ale pokud o druhém sděluje informace, musí být schopen prokázat jejich pravdivost v případě soudního sporu. Ukázalo se, že Etzler toho schopen u soudu nebyl. V politice jsem zastánce souboje argumentů a ne projevů nenávisti k politickým odpůrcům. Každý si může sám zhodnotit, kam patří Etzlerův výrok, jenž byl předmětem sporu,“ konstatoval právník pro ParlamentníListy.cz.

Advokát úspěšné žalobkyně Jindřich Rajchl pro naši redakci zdůvodnil, v čem je rozsudek do budoucna cenný. „Poslední roky byly neustále ve znamení toho, že ze strany té oficiální linky zde byla snaha nálepkovat lidi, kteří ji kritizovali a stáli proti. Ať v době covidu nebo za ukrajinského konfliktu. Nejednalo se o věcnou kritiku a polemizování s názory, ale bezprizorní urážky jako kolaborant, pátá ruská kolona apod. Toto jsou výrazy, které z právního hlediska mají konkrétní výklad. Když o někom řeknete, že je lhář nebo dezinformátor, velmi těžko se to prokazuje. Zatímco pokud někoho označíte za zloděje, pedofila nebo kolaboranta, má to zcela konkrétní definici. Definice kolaborace je vědomá spolupráce s cizí mocností proti vlastní zemi. Je naprosto zřejmé, že se zde nic takového nestalo a jsem přesvědčen, že soud rozhodl velmi správně. Notabene v situaci, kdy Jordanka Jirásková není politička, protože existuje judikatura, že politici musí snést vyšší míru kritiky. V momentě, kdy jde o běžného člověka, který si píše na své sociální sítě, je třeba ochranu vidět daleko více striktněji,“ konstatuje Rajchl.

„Není to nic proti svobodě slova, naopak to bude velmi dobře kultivovat diskusi, protože se budou lidé nuceni více zaměřit na věcnou kritiku a polemiku než na urážky tohoto typu, které mohou nejen snižovat vážnost a čest člověka, ale rovněž ohrozit i fyzicky jeho a jeho rodinu. Při výslechu jsem se pana Etzlera ptal, zda ví, co se dělo lidem, kteří byli označováni za kolaboranty za druhé světové války nebo po ní. Řekl, že ví, že na ty lidi bylo fyzicky útočeno, byli lynčováni a často docházelo k fyzickým útokům s velmi těžkými následky. Pan Etzler si toho byl tudíž vědom, věděl, co označení kolaborant znamená a jaké reakce to může u veřejnosti vyvolat. Kritika není něco, co by mělo sloužit k vyvolání nenávisti vůči daným osobám a je velmi dobře, že se soud postavil na tuto stranu. Soud také potvrdil, co tvrdím poslední dva roky, že strana, která o nás šíří pomluvy, že my šíříme nenávist a rozbíjíme jednotu, je to právě naopak. Oni šíří nenávist nálepkami typu kolaborant, Putinova pátá kolona apod. Po dnešku by si ti rozumnější měli dávat větší pozor,“ dodává Jindřich Rajchl.

