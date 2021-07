„Lidská zrůda.“ „Celé jinak.“ Po ceně pro Hermana padlo o Sudeťácích, co nečekáte

reklama

Bývalý ministr kultury za KDU-ČSL Daniel Herman před týdnem převzal na sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Mnichově nejvyšší vyznamenání této organizace Evropskou cenu Karla IV. Herman uvedl, že si ocenění mimořádně váží a chápe ho jako podporu v jeho snažení o sbližování Čechů a Němců a další cestu k usmíření.

V projevu na sjezdu sudetských Němců se vrátil i k odsunu německého obyvatelstva po ukončení druhé světové války. Podle Hermana šlo o vyhnání a „mstu vítězů“.

Anketa Co je problémem romského etnika v ČR? Diskriminace a rasismus 1% Nechuť pracovat 15% Kriminální a asociální chování 83% Nedostatek šancí vyniknout, když chtějí uspět 1% hlasovalo: 2804 lidí

„Jako Němci a Češi musíme přispět ke vzájemnému sousedství, aby evropský projekt míru a svobody neohrozily populismus a krátkozraké národní zájmy. Staleté soužití Čechů a Němců, křesťanů a Židů v českých zemích se před 70 lety zdálo trvale zničené. Nacionální socialismus, dvě světové války, nacistické zločiny s nepochopitelným holokaustem a následnou mstou vítězů, která vyústila ve vyhnání německých krajanů, a pak 40 let komunistického režimu naše soužití hluboce poškodily,“ konstatoval exministr.

Připomeňme, že odsun německých obyvatel z českého pohraničí, kteří dle historických pramenů ještě před vypuknutím druhé světové války drtivě podporovali Henleinovu prohitlerovskou stranu, byl oficiálním aktem schváleným spojenci.

Jak na převzetí ocenění a Hermanova slova o mstě vítězů a vyhnání nahlíží další čeští politici? A má podle nich smysl se touto stránkou historie ještě zabývat?

„Nemá smysl vynechat jakékoli i stinné stránky našich dějin. Jak správně řekl Miloš Zeman, tehdá poslanec Federálního shromáždění: Totalita u nás začala vyháněním sudetských Němců. Toho bychom si měli být vždy vědomi,“ uvedl čestný předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg.

Podle poslankyně hnutí ANO Barbory Kořanové to Daniel Herman formuloval velmi nešťastně. „Ale vzhledem k jeho úzkým vazbám na spolek sudetských Němců mne to příliš nepřekvapilo. Někdy cítím, že ta debata o odsunu sudetských Němců je vnímána tak, že zlí Češi v roce 1945 přišli do pohraničí a vyhnali své hodné německé spoluobčany. Tak to přece ale vůbec nebylo. Češi zde 6 let pod německou okupační správu skutečně trpěli. Popravy českých vlastenců, Lidice, Ležáky, transporty židů do koncentračních táborů, utrpení žen a mužů v nacistických mučírnách a koncentračních táborech – to vše zde páchali zejména Němci, samozřejmě bohužel i za přispění českých kolaborantů,“ uvádí poslankyně.

„Já rozhodně nechci dnešní Německo vinit ze zločinů, které byly na Češích v letech 1939–1945 páchány, ale na ten organizovaný, nikoli divoký, odsun je třeba hledět v dobovém kontextu. Vždyť odsun Němců byl potvrzen i konferencí ‚velké trojky‘ v Postupimi. Samozřejmě dnešní optikou na to můžeme hledět jako na něco, co mohlo a podle mne i mělo proběhnout jinak, ale nebudu vynášet soudy nad těmi, kdo za to byli tehdy zodpovědní právě proto, že jsem neprožila 6 let v mučírně zvané Protektorát Čechy a Morava, ani jsem nebyla Němci v roce 1938 jako Češka vyhnána ze svého domova v pohraničí na základě mnichovské dohody,“ vysvětlila Kořanová.

VÍCE ZDE: „Msta vítězů.“ Herman: Ovace za sudeťáckou cenu. Vytáhl i strýce. A pak přišli lidi a bylo zle

Občansko-demokratický poslanec Karel Krejza míní, že je potřeba hledět především do budoucnosti. „Žiji v Sudetech a osobně jsem navštívil krajanské sdružení odsunutých Němců ve Fuldě. Bylo příjemné, spíše teskné. Co se stalo, odestát se nemůže. Do budoucnosti jsou dobré vztahy se sousedy důležité. Hleděl bych proto do budoucnosti a křivdy minulosti nechal být,“ uvedl poslanec.

„Potvrdilo se, že koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) podporuje požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který se nikdy nevzdal svých požadavků. Postoje koalice SPOLU ohrožují majetky českých občanů a českého státu,“ konstatuje ostře místopředseda Sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura.

Bez komentáře tuto událost nelze nechat ani podle poslance ČSSD Antonína Staňka. „Chtělo by se mi napsat, že nestojí za to reagovat, že národ dobře ví, kdo je a kdo není zrádce a jen tak jim to nezapomene. Nicméně situace je vážná i proto, že pro novou levici, kam pan Herman patří, je ‚vyrovnání‘ synonymem pro likvidaci národních rozdílů. Nesnáší cokoli výjimečného, cokoli osobitého. Národní hrdost je pro ni sprosté slovo. V podstatě pokračuje v unifikaci Evropy, jak si ji představovali tehdejší němečtí vůdci. Dostat podobné vyznamenání, hanbou bych se propadl,“ sděluje Staněk.

„Vnímám to tak, že odsun sudetských Němců byla spravedlivá reakce na chování Němců v průběhu druhé světové války. Více to není potřeba rozebírat. A teď je potřeba po více než 70 letech najít způsob, jak vedle sebe začít žít,“ reagoval místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský.

Fotogalerie: - Andrej a Ursula

První místopředseda Sněmovny a šéf KSČM Vojtěch Filip míní, že jde ze strany Daniela Hermana o jasnou ukázku spolupráce s cizí mocí a přepisování historie. „Má smysl to připomínat právě proto, aby byla prezentována skutečná pravda. O mstě snad nemůže ani zástupce KDU-ČSL mluvit poté, co vymyslel v důchodovém systému Marian Jurečka. To je jen a jen msta,“ uvádí Filip.

„Odsun sudetských Němců byl logickým důsledkem vzniku, průběhu a výsledku 2. světové války. Pokud tomu dnes někdo chce říkat msta, ať to klidně dělá – je to především jeho vizitkou! Odsun byl důsledkem německé agrese. Podle mého názoru je toto téma živeno uměle, a to ve snaze rozeštvávat mezi sebou evropské národy. Někdo usiluje o to, abychom se mezi sebou hádali a bojovali minulé války, a přitom si nevšimli, že se z Evropy pomalu stává jakási kombinace sultanátu, afrického království a squatu plného často agresivních a líných špinavců a sexuálních deviantů. Ten, kdo se v této situaci snaží vytvořit konflikt mezi Čechy a Němci, či mezi jakýmikoli jinými evropskými národy, je zrádcem evropské civilizace a podle toho by s ním mělo být nakládáno. Je třeba si uvědomit, že minulé války nelze již prohrát, ani vyhrát! To, co musíme vyhrát a v čem obstát, je uhájit tradiční život a Evropu, jakou nám krví a potem vydobyli naši předkové. Samotná osoba pana Hermana mi pak nestojí za nejkratší komentář. Snad jednu větu. Co se týká samotného pana Hermana, tak sázka na tuto osobu je ze strany sudetských Němců sázkou na hodně chromého koně,“ shrnul svůj postoj poslanec SPD Jaroslav Foldyna.

Zcela jiný pohled na věc nabídl poslanec KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. „Je v pořádku, že k demokratickým a antifašistickým sudetským Němcům jsou zváni a oceňováni pozůstalí po holokaustu (Daniel Herman není první takový případ) a demokratičtí politici napříč spektrem. Extremisté z Witikobundu (což není součást krajanského sdružení, landsmanšaftu, jak rádi lžou Okamura a Fiala z SPD) na tyto akce zváni ani tam vítáni nejsou, stejně jako nahnědlá AfD, se kterou se u nás kamarádí třeba Okamurova SPD a Klausové. Chtějí totiž zrušit Benešovy dekrety a jsou to revanšisté. S nimi se demokraté nekamarádí a ocenění od nich nechtějí,“ řekl Bělobrádek.

Anketa Jedete letos na zahraniční letní dovolenou? Ano, jedu / Už jsem letos byl(a) 34% Ne, zůstávám v ČR 66% hlasovalo: 4702 lidí

“Bohužel musím konstatovat, že to nevnímám jako on a s panem Hermanem nesouhlasím. Reakce vítězů byla vyvolaná jednáním krajanů před a během druhé světové války i jejich válečnými plány na čištění středoevropského prostoru od Slovanů,” připomíná poslanec ČSSD a exhejtman Vysočiny Jiří Běhounek.

Podle šéfky formace Trikolory Svobodní Soukromníci a poslankyně Zuzany Majerové Zahradníkové je lidovecký exministr Daniel Herman typický extremista a populista toho nejhoršího ražení. „Až bude se stejným nadšením, s jakým boří naše předsudky, také bořit předsudky sudetských Němců, a zvláště pak těch, kteří se dodnes nesmířili s výsledky druhé světové války a jejich důsledky, bude jen dobře. My jsme válku ani nerozpoutali, ani neprohráli. Ale to od zpovykaných týpků, jako je pan Herman, nelze očekávat. Trikolóra bude vždy proti jakémukoli zpochybnění Benešových dekretů,“ zdůraznila politička.

„Ten, kdo se klaní Sudetoněmeckému landsmanšaftu a přebírá od nich nejvyšší vyznamenání, je ten, který zároveň glorifikuje zradu, která přišla po Mnichovu 1938. Pokud by nacistické Německo dotáhlo v konečném důsledku tzv. Konečné řešení židovské otázky, tak jsme jako Slované byli druzí na řadě. Nebyli bychom tady ani my ani Herman. Tato osoba je ostudou našeho národa,“ komentuje poslanec SPD Radovan Vích.

Ještě nekompromisněji celou věc vidí poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. „Pan Sudeťák Herman je lidská zrůda a měl by se omluvit všem, kteří před a v období protektorátu okusili chování tzv. krajanů. Je to člověk, před kterým si lze pouze odplivnout. O smíření a odpuštění by měli žádat potomci těch, co českému národu tak ublížili,“ dodal Ondráček.

Psali jsme: K Hermanovi: Přišli jsme o Židy, Němce i emigranty. Nevzpamatovali jsme se z toho Sudetští Němci by chtěli sjezd v Česku, čekají ale na signál z Prahy Tomáš Krystlík: Byla plánována etnická čistka nebo ne? Posselt vychválil i Hitlerjugend. Lipovská s Bobošíkovou rozebraly všechny drzosti v jeho projevu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.