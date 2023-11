„Proč Fialu nevarovali?!“ Trapas s Nigérií. Zdroj promluvil. Jde to za Lipavským

reklama

Premiérova africká epizoda s odpískanou návštěvou Nigérie ukazuje na hluboký problém současné české diplomacie. Turné po státech černého kontinentu, na které nedávno vyrazil český předseda vlády, poznamenala pomyslná facka, kterou Česko dostalo.

Těsně před návštěvou bylo oznámeno, že Petr Fiala nakonec do Nigérie nepojede, protože prý hostitelé oznámili, že „Nigérie není schopna zajistit odpovídající přijetí a program“.

Anketa Je srovnání Petra Fialy s Milošem Jakešem přehnané? Je 2% Není 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2137 lidí

Skutečný důvod, proč si Nigerijci nakonec českého premiéra vidět nepřáli, se oficiálně nedozvíme. Hovoří se o postoji k Izraeli, bouřím okolo významu OSN a dalších tématech. Jedna věc je kritika, která již v médiích od několika bývalých ministrů zahraničí zazněla a týkala se příliš silných gest místo silně mířené podpory bez zbytečného řinčení a patetických projevů.

Jenže podle zkušených diplomatů je jedna věc politika vlády a způsob, jakým se ji rozhodne realizovat, a druhou věcí je fungování diplomatického aparátu, který měl zajistit, aby k takovému faux pas nebo dokonce diplomatické facce Česku vůbec nedošlo.

„Jde o jeden z prvních výrazných důsledků naprosté proměny zahraniční politiky, kde místo profesionální diplomacie dominuje aktivismus. Žádná tvrdá dlouhodobá práce, ale aktivistická laciná gesta, která nic nestojí, ale kromě okamžitého mediálního ohlasu mají negativní dopady v praxi. To souvisí s tím, že nedovedou dělat klasickou běžnou práci, všechno se dělá jen pro efekt, pro média. Takhle se zahraniční politika nedělá. Kdyby resort vedli profesionálové, nikdy by se nestalo, že bude předseda vlády čelit takovému trapasu a výsměchu. Aby to bylo zcela jasné, toto celé není primární vina premiéra, ale ministerstva zahraničí. To je tu od toho, aby k podobným věcem nikdy nedošlo, anebo aby se to nedostalo na veřejnost,“ popisuje pro ParlamentníListy.cz dlouholetý pracovník resortu zahraničí a diplomat.

Premiér podle jeho slov kvůli amatérismu a neschopnosti současné diplomacie přišel o nejdůležitější součást svého afrického turné. „Nigérie je nejlidnatější zemí Afriky a spolu s Jihoafrickou republikou jde o nejvýznamnější a největší africké ekonomické tahouny. Jestli nějaká návštěva měla hluboký význam a smysl, byla to právě Nigérie,“ konstatuje diplomat k dvousetmilionové zemi, jejíž největší město má dvakrát tolik obyvatel než celá Česká republika. Jde prý o fatální selhání ministerstva, které vede pirátský politik Jan Lipavský. „Představte si, že vám v domě začne hořet, zavoláte hasiče, ale ti nepřijedou. To je skoro totéž. Pokud někdo říká, že je Fiala za blbce, pak musím dodat, že toho blbce z něho udělal Lipavský a jeho lidé,“ dodává.

Fotogalerie: - Za Palestinu na Václaváku

Podle bývalého velvyslance ve Francii a prvního náměstka na ministerstvu zahraničí Petra Druláka se ukazuje, že Česko začíná být diplomaticky izolováno.

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 18% Vůbec mě tato koalice nezajímá 79% hlasovalo: 26974 lidí

„Z tohoto hlediska se státy chovají zcela předvídatelně. Co se týče Afriky, dlouhodobě dáváme najevo naprostý nezájem o Africké státy. Je to kontinent, který nás nezajímá, nic do toho neinvestujeme atd. Možná že se to teď vláda chtěla pokusit změnit, ale takový pokus se musí pořádně odpracovat a ne že budeme zastávat pozice, které většina světa považuje za extremistické,“ říká pro ParlamentníListy.cz bývalý elitní diplomat.

Pozastavuje se nad tím, že premiéra nikdo včas nevaroval. „Zajímalo by mě, jakou roli v tomto případu sehrálo ministerstvo zahraničí, protože naši diplomaté přece museli mít předem signály o tom, že se něco takového může stát. Otázkou zůstává, zda takové signály vůbec umí vyhodnocovat a jestli politické vedení varovali. Naši diplomaté musí velmi dobře vědět, že nás některé naše politické pozice mohou izolovat. Kladu si otázku, proč nefunguje komunikace mezi nimi a politickým vedením,“ konstatuje profesor Petr Drulák.

Psali jsme: Jezinky. Zeman sejmul Lichtenštejny i ty, co jim pomáhají To muselo přijít: I Babiš přivezl Nutellu. Jinou Fiala jako Jakeš, vtípky prší. Jenže video znamená pro vládu něco horšího Nesouvisí, nemám takové signály. Lipavský odmítl, že by Fialu nepřijali kvůli Izraeli

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE