„Výroba se zlikviduje. A dovoz?“ Výbušně o jídle, elektřině a Fialovi. Nové informace

„V roce 1996 stála elektřina pro domácnosti korunu a sedm haléřů za kWh. A dnes? Zbavili jsme se laciného ruského plynu. Kupujeme drahý. Likviduje to zemědělství, průmysl, občany.“ I to zaznělo na tradičním setkání Klubu 2019 v Trhovém Štěpánově. Nechyběla čísla Eurostatu, o kolik se zdražil plyn u nás a o kolik například na Slovensku. Hosty klubu, který sdružuje především odborníky z oboru zemědělství, byli tentokrát energetičtí experti Ivan Noveský a Vladimír Štěpán. Mluvilo se i o zemědělství. Promluvili exprezidenti Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek a Jan Veleba. V souvislosti s úsporným vládním balíčkem přišlo varování, že „řada podniků zavře“.

Na úvod setkání promluvil exprezident Agrární komory ČR a člen Klubu 2019 Zdeněk Jandejsek. Okomentoval takzvaný úsporný vládní balíček, který ho doslova „nadzvedl ze židle“.

„Čím víc se dozvídám, tak jsem přesvědčený o tom, že je to spolek diletantů a lidí, kteří vůbec nemají představu, co je hospodářství. Nemají vůbec představu, jak fungují podniky, nemají představu o ničem,“ opřel se do vlády a dostal se i k nedávné Partii Terezie Tománkové, kde byl hostem i ministr financí Stanjura.

„Chtějí snížit deficit státu, ale dělají všechno proto, aby se nesnížil, ale zvýšil. Ti lidé vůbec nevědí, o čem je řeč. Padlo tam slovo, že přece si stát nebude půjčovat peníze na dotaci zemědělcům. Zemědělci dostávají asi 5 miliard národních dotací plus asi 2 miliardy je kofinancování, takže celkem to je asi 7 miliard. Oni chtějí snížit o 10,2 miliardy. Takže vůbec nevědí, co říkají,“ rozčílil se a pokračoval.

Postupně se to bude likvidovat

„Nejhorší je, že vystoupí pan ministr financí a říká, že nemohou zadlužovat stát. Vůbec nemá představu, jak to funguje. Všechny státy okolo mají zhruba 4x až 5x vyšší národní dotace než my. A my budeme dělat bez těch dotací a budeme konkurovat? Nesmysl! Zkrátka řada podniků to zavře, ztlumí výrobu, bude dělat jenom něco… Tak jak to bylo celých třicet let. Podívejte se dneska, co tady je podniků, které vůbec nedělají živočišnou výrobu. A ty, které ji dělají a mají 2 nebo 3 procenta rentability, což jsou 2 až 3 koruny na sto korun nákladů, tak těm ještě budou tyto podpory likvidovat?“ kroutí nechápavě hlavou a varuje.

„No tak co se stane? Tak se to bude postupně likvidovat. Vůbec nemají představu o tom, že ty podniky odvádějí sociální, zdravotní, daň z příjmu… Vůbec nemají představu. Z toho, co se dováží, žádné DPH do státní pokladny nejde. Kdežto podniky tady, když mají zisk, tak DPH odvádějí,“ vysvětluje.

„A ještě někteří doporučují nakupovat potraviny v Polsku,“ doplnil Jan Veleba.

Hecují národ proti těm, kteří dávají něco na stůl!

Od Zdeňka Jandejska to pak schytala i moderátorka Partie Terezie Tománková.

„Řekne o Madetě, že má 247 milionů zisku. Ona potřebuje těch 17 milionů dotací? Takhle moderátorka zblbne národ! Ale aby někdo řekl, že Madeta dělá 6 až 7 miliard obratu, takže těch 247 milionů zisku, je 3,4 a půl procenta? Ten národ normálně hecují proti těm, kteří něco dělají a kteří něco dávají na stůl! To je úplná katastrofa! U takovéto fabriky jsou investice na doplňování technologií vyšší než ten zisk!“ upozornil a dodal:

„Ministr financí? Vůbec tomu nerozumí. Nedokáže vysvětlit, co vlastně chce dělat. Dotáhne nás to do obrovských problémů. Takhle se bude výroba dále snižovat a dojde to k tomu, že budeme všechno dovážet. Z Evropy ne, protože Evropa sama snižuje, vítězí zelení fanatici. Musíme o tom lidi informovat. Ať tedy řeknou (vláda), že od nás nechtějí žádnou výrobu, ale musejí jasně říct, co chtějí,“ uzavřel.

Ministr, který štve proti vlastnímu zemědělství

Krátce promluvil i jeho předchůdce v pozici prezidenta agrární komory a také člen Klubu 2019 Jan Veleba. „Myslím, že naše problémy začínají u ministra zemědělství Nekuly. Já takového ministra nepamatuji. Je třeba udělat maximum proto, aby tento člověk z této pozice odešel,“ uvedl a připomněl výzvu právě k Nekulově odchodu, kterou zástupci Klubu 2019 minulý týden poskytli i Parlamentním listům.

„Tento ministr zemědělství úsporný balíček řešil tak, že mu ministr Stanjura řekl, o kolik chce snížit a on mu na to kývl. Bez jakékoliv analýzy, bez jednání s agrární komorou, se zemědělským svazem, bez jednání s odborníky na MZE. A pak to ještě osolil tím, že vyjmenoval ty úspěšné a řekl, kolik pobírají. Aby poštval veřejnost? Prostě toto je ministr, který štve proti vlastnímu zemědělství. Neví o tom vůbec nic. Jestli tam zůstane, tak si dovedu představit, že to dojde tak daleko, že ti zelení fanatici budou blokovat třeba postřikovače na poli. A on, místo aby to české zemědělství propagoval, tak dělá úplně pravý opak,“ uvedl Jan Veleba.

Vladimír Štěpán: Ceny energií jsou pro mnohé české firmy smrtící

Co se týče hostů, jako první se ujal slova energetický expert Vladimír Štěpán. Zmínil skupinu odborníků Energie není luxusní zboží, která mimo jiné podporuje právě české zemědělce. A dostal se hned také k vládnímu balíčku.

„Výsledkem tohoto balíčku, a to ještě jenom teoretickým je, že se dluh státního rozpočtu sníží o několik desítek miliard. My (zmíněná skupina) nabízíme řešení, kdy se sníží o 300 miliard. Naprosto bez problému a do tří let. A je to jenom tím, že použijeme stejná opatření jako udělaly státy západní Evropy typu Rakousko, Švýcarsko, Itálie atd., a to u elektřiny i u plynu,“ uvedl a rovnou zmínil ČEZ.

„V každém normální státě by to byl základ energetiky, bezpečnosti. Je to celkem jasné, protože je to firma, která vyrábí a ještě vyváží. Tím pádem by měla poskytovat odběratelům v ČR elektřinu za cenu náklady plus přiměřený zisk. Takhle to je ve všech státech Evropy. U nás ne. U nás vyrábíme téměř zadarmo a pak draze nakupujeme,“ kroutí hlavou a dává příklad.

„Když byly ty ceny elektřiny na burze vysoké, tak se zastropovaly. Tady zrovna Ivan Noveský navrhoval, že by ta zastropovaná cena měla být 1,5–2 koruny na kWh u výrobce. No a naši to zastropovali na pěti korunách u spotřebitele, což je nejvíc v Evropě. A ty ceny energií jsou pro mnohé české podniky smrtící.“

Připomněl i čísla, která nedávno zveřejnil Eurostat a proti kterým se ohradil premiér Fiala. „Eurostat uvedl, že na Slovensku zdražili plyn v roce 2022 o 18 procent, v Polsku o 21, v České republice o 231 procent!“

Doteď berou ruský plyn. Chovejme se jako oni

Ohledně plynu pak pokračoval. „Jsou státy v západní Evropě, které doteď berou ruský plyn potrubní cestou, jako je například Rakousko. 90 procent západních firem obešlo sankce a podnikají dál v Rusku. Takže se chovejme jako oni,“ vyzval a vypočítal:

„Když dejme tomu tady máme 8 miliard kubíků a oni to kupují za 6–8 korun za kubík a my to kupujeme za zastropovanou cenu, to jest 25 korun, nebo teď tedy 20 korun, tak když si to vezmete, tak je rozdíl třeba patnáct, dvacet korun krát osm. A máte 150 miliard, které platíme v plynu navíc. A když už to neberou potrubní cestou jako Rakousko, Itálie, Maďarsko, tak to berou jako LNG, to znamená, že je to zase faleš. Protože říká se tomu LNG americké, ve skutečnosti hodně toho je z Ruska. Takže LNG je exportované z Ruska do německých terminálů a odsud to jde k nám. Ale už třikrát dráž, než kdybychom to kupovali napřímo,“ sdělil.

Němci? Zavřeli jaderné elektrárny…

„Základem naší energetiky by teď měl být ČEZ. Má dost zdrojů, aby pokryl veškerou spotřebu i do budoucna, pokud se budeme chovat rozumně. Teď jsou nízké ceny plynu, může vyrábět i z plynu,“ pokračoval dál Vladimír Štěpán.

Následně zmínil emisní povolenky. „Ceny emisních povolenek budou vysoké a ti provozovatelé uhelných elektráren řeknou – ale nám už se to nevyplatí provozovat, takže zkrátka zavíráme. A to znamená, že budou třeba chybět zdroje. A tím pádem vlastně může dojít k tomu, o čem už se mluví v Německu, že od roku 2024 bude údajně přídělový systém elektřiny. Protože zavřeli jaderné elektrárny. Budou dál pokračovat v podpoře solárů a větrníků a výsledek samozřejmě bude, že když nefouká, nesvítí, není ta elektřina, takže oni vlastně budou tu elektřinu během dne vypínat. Takže vám zakážou následně elektromobily, tepelná čerpadla… To, co dotují a podporují, tak to vám zakážou. Tak tam to dopracovalo Německo. A co udělá naše vláda? Všechno budeme vázat na Německo,“ kroutí hlavou a varuje i před závislosti na Německu ohledně dodávek ropy.

Na závěr zopakoval, že miliardy, které musí stát ušetřit, je nutné ušetřit v energetice.

„Musí se spojit odborníci v energetice, v zemědělství, lesnictví, vojenství, školství,“ vysvětlil a na závěr k situaci v ČR dodal. „Není to už opravdu na to jít do ulic? Není to už na to se vysloveně organizovat? Jiná cesta není, než přes lidi. Tady prakticky není opozice. Jedině snad SPD ještě občas něco kritizuje. Musí se spojit podnikatelé, odborníci…“ vyzval.

Ivan Noveský: Stoupá podíl elektřiny z uhlí. Ničíme si životní prostředí

Na slova svého kolegy navázal další energetický expert Ivan Noveský. „Česká republika je trvale, ale současně i dočasně soběstačná ve výrobě elektřiny. V ČR vyrábíme ročně kolem 85 TWh hodin elektrické energie. Paradoxně stoupá neustále podíl elektřiny vyráběné z uhlí. Zatímco v roce 2021 to bylo 44 procent, tak v roce 2022 už to bylo 48,5 procenta. V ČR se ročně spotřebovává kolem 60 TWh elektřiny. V loňském roce stoupl export elektřiny. Před loňskem to bylo bylo 11 TWh, v loňském roce už to bylo 13,5 TWh. To znamená, že my tady vyrábíme z uhlí, ničíme si životní prostředí, ale exportujeme o to více,“ kroutí hlavou a i on se dostává k takzvaným povolenkám.

„Emisní povolenky jsou čistě spekulativní nástroj. Povolenky dnes vůbec nesouvisejí s ekologií a s životním prostředím. To ani náhodou. To je čistě spekulativní nástroj. Paradoxně financování spekulacemi z povolenek využívají za prvé nějaké penzijní fondy ze Spojených států a čínské banky, které tím pomáhají financovat výstavby dalších uhelných elektráren v Číně. To jsou doslova a do písmene absurdity,“ vysvětluje.

Proč je cena elektřiny vysoká? Nepostavili jsme žádnou novou elektrárnu…

Rozebral i vysoké ceny elektřiny. „My jsme navrhovali – zastropujme ty ceny u výrobců, protože to je jediná rozumná cesta. A cena ve finále by neměla v žádném případě překročit 4 koruny za kWh. Protože, co si budeme povídat, my jsme nepostavili žádný nový jaderný zdroj, nepostavili jsme žádné velké vodní dílo, nepostavili jsme žádnou novou elektrárnu. My se naopak zbavujeme elektráren, a to je obrovské nebezpečí. A když si to vezmeme, tak v roce 1996, to už bylo po spoustě privatizací, stála elektřina korunu a sedm haléřů za kWh pro domácnost. I ten Stanjura jako ministr financí přiznává, že na té burze se v podstatě obchoduje minimum, tam se jenom vytvářejí spekulativní ceny,“ vysvětlil a pokračoval:

„A teď nám hrozí vážné nebezpečí. Ministr životního prostředí řekl, že v roce 2033 skončíme s uhlím. Jak jsem říkal, téměř půlka – 48,5 procenta elektřiny se vyrábí dnes z uhlí. To znamená – my skončíme s uhlím a co dál? Budeme tady shánět někde liščí ohony a ebonitové tyče nebo co? Prostě ta elektřina tady nebude. Protože jestli říkají, že v ideálním případě v roce 2036 se podaří zprovoznit jeden nový blok Jaderné elektrárny v Dukovanech, tak to je podle mne trošku chiméra. To znamená, že tady hrozí reálné nebezpečí. Zatímco jsme dodneška absolutně soběstační a vyvážíme, tak se dostaneme do té fáze, že budeme muset dovážet. Ale není odkud. Slováci teď díky tomu, že zprovoznili jádro, začínají být soběstační. Maďaři si chystají jadernou elektrárnu, kterou také zprovozní, tak možná také budou soběstační. Ale my to nebudeme mít odkud dovézt. A hlavně za kolik to dovézt. Protože ta cena bude šílená. A ti Němci nás vždycky přeplatí. A Němci dnes opravdu zešíleli a zakazují plynové kotle, přemýšlejí o tom, že tu elektřinu fakt budou dávat na příděl… všechny tyto šílenosti. To, že zastavili jádro, které tady mohlo 30 až 60 let dál vyrábět, absolutně bezemisní a bezpečné,“ kroutí nevěřícně hlavou a dodává:

„My se opravdu dostáváme do obrovských rizik. A tady musíme bojovat, aby ČEZ neprodával, nelikvidoval další svoje zdroje. Protože když toto připustíme, tak se opravdu dostaneme do šílené situace. To pak ta elektřina bude stát… nechci ani odhadovat kolik, strašné sumy. To znamená, že my dnes musíme bojovat za to, aby ten ČEZ zůstal nějakým způsobem zachovaný, aby se ho nepodařilo rozkrást, aby si ho náhodou nekoupil za pár šupů nějaký americký investor. My opravdu musíme začít hájit české zájmy, začít hájit ČEZ,“ vyzval.

Přežili jsme zimu bez ruského plynu? A jak to fungovalo před rokem 1989…

Dostal se také k plynu a promluvil mimo jiné o snižování výroby dusíkatých hnojiv ze zemního plynu jak v Německu, tak třeba i na Slovensku. „To se projeví na ceně, protože toho bude relativně málo a musí se to pak projevit i v ceně potravinářských produktů,“ upozorňuje a dodává: „To, že Česká republika snížila svoji spotřebu plynu z 9,4 miliardy kubíků v roce 2021 na 7,5 miliardy v roce 2022, to je proto, že lidé až zoufale šetřili a navíc nebyla žádná zima. Mně když někdo řekne – my jsme překonali zimu bez ruského plynu – tak ano, ale žádná zima nebyla. A ten ruský plyn sice nešel přímými dodávkami, ale šel ze zásobníku. Takže bez toho ruského plynu ze zásobníku bychom také nepřežili.

Vzpomněl také, jak to ohledně plynu fungovalo před rokem 1989.

„My jsme na ruském plynu postavili vlastně prosperitu České republiky. V 60. letech se tady postavil plynovod Bratrství. Někdy po roce 1971 se zprovoznil tranzitní plynovod. My jsme byli vlastně jediná spojnice mezi západní a východní Evropou, která je dnes v podstatě mrtvá. Tou tehdy proudilo ročně 50 až 55 miliard kubíků plynu. V době, kdy tady byla studená válka, kdy se vlastně čekalo, kdy to bouchne a kdy se do sebe pustí Varšavská smlouva s NATO, tak v ten moment tady pořád proudil ruský zemní plyn přes Československo. Každý den!“ upozornil.

Zbavili jsme se laciného ruského plynu. Vše jde přes Německo

„V zemním plynu bohužel jsme a budeme závislí na dodávkách z venku. K nám jde teď všechno přes Německo. Takže my jsme se zbavili toho laciného ruského plynu, těch dlouhodobých kontraktů, které tady dělal zde přítomný Vláďa Štěpán. Kubík plynu ještě v roce 1996, zase už po privatizacích, stál průměrně tři koruny a 9 haléřů pro domácnosti. Kolik se od té doby postavilo plynovodů, kolik se postavilo zásobníků? No nic moc. U nás je dnes 80 tisíc kilometrů plynovodu a plynových přípojek. A my tím mrháme, protože v podstatě říkáme, že ten ruský laciný plyn nechceme. Kupujeme drahý. Likviduje to zemědělství, likviduje to průmysl, likviduje to občany. Navíc stát potom na to ještě také doplácí, že se to takzvaně zastropuje. Takže dostáváme se opravdu do ekonomicky i energeticky velmi tíživé situace,“ uvedl dál Ivan Noveský a vysvětlil, zda by bylo možné nahradit zemní plyn elektřinou.

„Jak jsem říkal, my tady vyrábíme ročně kolem těch 85 TWh elektřiny. V tom ruském zemním plynu v roce 2021 přišlo 100 TWh energie. Jen pro ilustraci. Po tom snížení v roce 2022 to už bylo jen 80 a půl TWh, ale pořád to bylo téměř tolik, kolik my si tady vyrobíme elektřiny. To znamená, my si musíme dát velmi dobrý pozor, abychom plyn měli a měli jsme ho za slušné ceny. A je otázka, jestli se ještě někdy povede obnovit ty dodávky, tak abychom se chovali, jako se chovají Slováci, jako se chovají Rakušani, Maďaři… Jestli my toto dokážeme, tak na tom budeme mnohem a mnohem lépe. Problém je pouze politický. Technický problém nemáme. V elektřině vůbec žádný a v tom plynu také ne. Protože ty plynovody, které tady jsou absolutně nevyužívané, tak ty jsou pořád plně funkční. Prostě, kdyby sem přišla česká vláda, která by se začala starat o Českou republiku, tak se v Lanžhotě otevřou kohouty a ten plyn sem fouká. A fouká sem za slušné peníze,“ uzavřel.

