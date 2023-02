7500 rozdělaných škodovek. Pravda o autech, vládě a EU: Tisíce v ohrožení

7500 nedokončených vozů nyní stojí v automobilce Škoda Auto. Nejsou komponenty. A není to jediný problém odvětví výroby aut, které v Česku zaměstnává 200 tisíc pracovníků. Panuje strach, že lidé auta prostě přestanou kupovat a bude se muset propouštět. A komunikace s vládou? Školní známkou za dvě, slyšely ParlamentníListy.cz. Mnohem horší je to prý s Evropskou unií.

Krize tvrdě doléhá na české firmy především z oblasti automotive. Nejen výrobci aut, ale i jejich dodavatelé a subdodavatelé bojují s výpadkem materiálů a komponentů, vzpamatovávají se z vysokých cen energií a obávají se poklesu prodejů. Velkou hrozbou je i propouštění.

Problémy trvají už více než dva roky. Nejprve šlo o problémy spojené s covidem a s nedostatkem polovodičových čipů, přidala se i zelená politika EU. V únoru 2022 pak přišla válka na Ukrajině a vysoké ceny energií. Mnoho firem se také zapojilo do protiruských sankcí. Například Škoda Auto, největší český výrobce automobilů, krátce po vypuknutí ukrajinské krize oznámila stažení z ruského trhu.

„Rusko přitom bývalo pro mnoho automobilek jedním z nejdůležitějších prodejních trhů, takže jeho odchod bude mít vážné finanční důsledky,“ komentuje Taťána Šeriková, ředitelka pobočky logistické firmy AsstrA. „Invaze na Ukrajinu výrazně ovlivnila evropskou ekonomiku, a to především z hlediska přerušení dodávek. V důsledku sankcí pak v celé Evropě vzrostly ceny pohonných hmot a elektřiny. Českou republiku a Slovensko, jejichž ekonomiky jsou na sektoru automotive silně závislé, čeká obzvláště těžká zkouška,“ dodává Šeriková.

Co se týče samotné Škody, ta musela omezit výrobu ve všech svých závodech. Důvodem je hlavně nedostatek potřebných dílů: „Aktuálně máme ve společnosti Škoda Auto téměř 7500 nedokončených vozů. Mezi aktuální chybějící díly patří např. řídicí jednotka převodovky DQ200, řídicí jednotka Area View 2 nebo řídicí jednotka tlumičů DCC,“ řekla ParlamentnímListům.cz mluvčí Martina Špittová.

Propouštění hrozí hlavně dělníkům

Co se týče propouštění, Škoda se prý bude snažit zaměstnance udržet: „Přes veškeré obtíže vyvolané polovodičovou krizí a válkou na Ukrajině je na základě dohody s Odbory KOVO naším společným cílem zajištění zaměstnanosti v maximální možné míře. Operativně reagujeme na aktuální situaci v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů a poptávku po našich vozech,“ řekla Špittová, a vzápětí dodala, že změny se týkají spíše kancelářské práce: „V letošním roce pokračujeme v optimalizaci personálu v administrativní části naší společnosti. Obecně se snažíme využít demografické křivky a přirozené fluktuace a zodpovědně přistupujeme k náboru personálu.“

Zdroj ParlamentníchListů.cz ze Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) je však ohledně propouštění skeptičtější: „Propouštět se v automotive určitě bude, řádově myslím, že to budou nižší tisíce lidí. Část firem už propouští agenturní zaměstnance nebo brigádníky, bez kterých se může obejít. Kmenové zaměstnance se snaží udržet, ale nikdo negarantuje, že to potrvá pořád.“

Náš zdroj tvrdí, že často je v koncích i samotný firemní management: „Bohužel, dnes často ani nejvyšší vedení firem neví, jak a kudy se vývoj bude ubírat. Jak jsme totiž v uplynulém roce viděli, stačí jedna válka, aby se otřásl celý trh. V krizové terminologii mluvíme o černých labutích – neočekávaných událostech, na které se nelze připravit. Právě tomu teď český automobilový průmysl čelí.“

Vedení firem by prý mělo se zaměstnanci co nejvíce komunikovat: „Je dobré nastavit pravidla krizové komunikace, být transparentní, ale nevyvolávat paniku. Důležité je mít vše podloženo daty a ukázat zaměstnancům, že firma dělá vše proto, aby je v podniku udržela.“

Propouštění by se mělo dotknout hlavně nekvalifikovaných dělnických pozic: „Manuální pracovníci na výrobních linkách jsou snadno nahraditelní. I kdyby tady nebyla tato krize, tak se dá do budoucna počítat s tím, že automatizace dělníky nahradí. Resp. bude nezbytné, aby se rekvalifikovali, jinak pro ně nebude uplatnění. Takže pokud bych měl být aspoň trochu optimistický a říct, že krize je příležitost, tak tady leží příležitost v urychlení procesu automatizace výroby.“ Jediný otazník je podle našeho zdroje v tom, zdali firmy budou mít na investice do automatizace dostatek finančních prostředků: „To se liší firma od firmy. Nemohu být v tomto případě konkrétní.“

Chybí diskuse a prevence

Co se týče politických kroků a postupu vlády vůči firmám, byl náš zdroj z AutoSAP diplomatický: „S vládou Sdružení automobilového průmyslu komunikuje, děláme semináře, formální a neformání setkání, zveme k diskusi ministra průmyslu i premiéra. Je to vždy korektní. Chybí ale větší komunikace s EU, tam tomu však brání byrokracie, směrnice a smlouvy, od kterých Česká republika nemůže jen tak odstoupit. Kdybych to měl oznámkovat jako ve škole,“ upřesňuje zdroj, „kontakt s českou politickou scénou bych hodnotil jako chvalitebný, s Evropskou unií jako dostatečný.“

Kdyby se prý na politickém poli více diskutovalo, mnohým problémům by se dalo předejít: „Konzultace dopadu některých politických rozhodnutí na ekonomiku a průmysl tady chybí, společnosti by to však pomohlo. Zelená politika EU nebo ceny energií, to jsou důležité věci, které nelze rozhodnout rychle. Jsem zastáncem preventivních programů a dlouhodobých procesů, které by omezily zmatky a nepřipravenost. Bohužel, většina politiků nevidí dál než za svoje funkční období,“ myslí si zdroj.

A kdy lze očekávat zlepšení? „Dle realistického pohledu AutoSAP, které vychází z analýz a předchozích zkušeností, lze předpokládat, že krize odezní ve druhé polovině roku 2024. Ale to jen v případě, že lidstvo nečeká žádná další neočekáváná černá labuť. Je však podstatné říct, že průmysl už nikdy nebude stejný. Vývoj jde dopředu, čeká nás automatizace i jiné pokroky apod., takže když říkám, že krize odezní, neznamená to, že se vrátíme k normálu jako před covidem. To už nejde, svět se změnil,“ vysvětluje zdroj.

Pokles poptávky, budoucnost nejistá

Ve Škodě Auto nemají, co se týče budoucnosti, pozitivní predikce: „Rok 2023 očekáváme náročný. Pokračující nedostatek polovodičů, pozastavení výroby v Rusku, problémy s dodavatelským řetězcem a pokračující nejistota na globálních trzích, stejně jako rostoucí ceny energií, surovin a dalších vstupů, bude přetrvávat,“ sdělila ParlamentnímListům.cz mluvčí Martina Špittová. Firma ale věří, že z krize vyjde silnější: „Navzdory problémům je naše podnikání robustní. Navíc věříme, že s naší Next Level – Strategií Škoda 2030 má společnost dlouhodobě dobrou pozici k tomu, aby z transformačního procesu vyšla v ještě lepší kondici.“

Tomu ale oponuje názor našeho zdroje ze Sdružení automobilového průmyslu: „Rok 2023 bude pro firmy z autoprůmyslu těžký mimo jiné i proto, že lidé kvůli špatné ekonomické situaci přestanou auta tolik kupovat. Auto je totiž něco, co v drtivé většině případů nutně nepotřebujete. Není to jako potraviny nebo bydlení. Takže já si nemyslím, že poptávka se udrží nebo bude dokonce růst, navzdory všemožným vizím, plánům a marketingovým strategiím.“

Ochlazení poptávky prý bude mít sice za následek snížení inflace, ale také snížení výroby, a tím pádem i změny na trhu práce. „A vzhledem k tomu, jak silně je česká ekonomika na automotive závislá, tak snížení výroby, pokud bude dlouhodobé, povede k propouštění. V automotive dnes v ČR pracuje skoro 200 tisíc lidí. Část z nich proto může mít opravdu vážné důvody k obavám,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz komentář zdroj ze Sdružení automobilového průmyslu.

