Hubu držet! Došly instrukce od Babiše. Toto se dělo za zavřenými dveřmi v hnutí ANO

Politická scéna i veškerá média jsou na nohou. Seznam TV v pondělí večer zveřejnila výpověď premiérova syna Andreje Babiše mladšího v kauze Čapí hnízdo. Mělo jít o únos na Krym a další neméně šokující tvrzení.

Premiér se k věci velmi stručně vyjádřil na sociálních sítích více než 12 hodin po zveřejnění reportáže a již několik hodin se dle ČT očekává jeho brífink A tím to nejspíš celé skončí.

Poslanci hnutí ANO, kterých je vedle Babiše dalších 77, dostali na úterním dopoledním zasedání jejich sněmovního klubu přísného bobříka mlčení. ParlamentníListy.cz to zjistily od tří členů klubu a další to potvrdili.

Anketa Měl by Andrej Babiš po slovech svého syna odstoupit z postu předsedy vlády? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 6291 lidí

Dle zjištění redakce bylo na klubu ANO dusno, panovala značně nervózní atmosféra a byla znát nejistota, co teď bude.

Poslanci se toho ale moc nedověděli. „Faltýnek všem přečetl esemesku od šéfa a pak hlavně padlo důrazně, že máme mlčet, držet hubu. Nikdo se k tomu nesmí vyjadřovat a na cokoli reagovat. Pak ještě, že všechno, co Slonková natočila, je špína, manipulace a hnusná kampaň. Toť vše v kostce,“ řekl ParlamentnímListům.cz pod podmínkou anonymity jeden z členů poslaneckého klubu hnutí ANO. Několik dalších tyto informace potvrdilo.

Na rozdíl od předchozích kauz spojovaných se současným premiérem, je situace vůbec poprvé mimořádně vážná. Nikdo neví, co bude. Mezi poslanci ANO a funkcionáři v regionech se mluví o tom, že Seznam TV nezveřejnila všechno naráz a bude pokračovat. Tedy, pokud to bude potřeba. V kuloárech hnutí od úterního dopoledne kolují spekulace, že Babiš „to má za pár“.

Radost z toho nejspíš moc nikdo nemá, poslanci nevědí, co bude, zda by to znamenalo nové volby, či nikoli. Jak vše dopadne, se možná ukáže už v příštích dnech či hodinách.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak ParlamentníListy.cz rovněž zjistily (viz ZDE), Babišův politický život visí na vlásku a mezi poslanci se už skloňuje jméno možného nástupce na postu premiéra.

Babišovým politickým životem otřásá aktuální vývoj v kauze Čapí hnízdo. Televize Seznam Zprávy v pondělí večer publikovala půlhodinovou reportáž novinářů Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka, kteří vypátrali Babišova syna Andreje ve Švýcarsku.

Andrej Babiš mladší v rozhovoru s nimi uvedl, že byl zaměstnancem Agforertu Petrem Protopopovem unesen na Krym. Prý dostal původně na výběr, že bude buď zavřen na psychiatrickou kliniku nebo pojede na “prázdniny”. Logicky si tedy vybral nucené prázdniny a záhy se ocitl na Krymu. Později ho převezli do Bratislavy, odkud podle svých slov autobusem utekl do Švýcarska.

Premiérův syn též dle citace jeho údajného emailu novinářce Slonkové sdělil, že ohledně Čapího hnízda podepsal nějaké dokumenty, ale neví, co podepisoval. S firmou, jak přiznal na videu, prý měl “technicky něco společného”, podle svých slo si to přečetl v tisku.

Psali jsme: Andrej Babiš vyslal další prohlášení ohledně svého syna! Stručné a jasné Senátor Valenta: Tyto mafiánské praktiky nás posouvají hluboko do totalitní minulosti Lékařka Protopopová rezignovala na mandát zastupitelky. Kvůli Babišově kauze Ale to je jinak s tou Slonkovou a Kubíkem! Utřel Hamáček novinářku z DVTV. A k odstoupení Babiše...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka