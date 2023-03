Starý rohlík v plné ceně. „Rozdáváme.“ „Vyhazujete.“ Albert i Billa pod palbou

reklama

Co se stane s pečivem, které se neprodá? Food blogger přezdívaný Starej Fotr zveřejnil na YouTube video, kde odhaluje šokující praktiky obchodních řetězců. Potraviny, resp. pečivo, které na prodejně zbude a druhý den se ze zákona už prodávat nesmí, končí neznámo kde nebo se rovnou vyhazuje.

Stejný obchod, jiný přístup

„Asi před tři čtvrtě rokem jsem byl v supermarketu před zavíračkou a tam stál borec, zaměstnanec, který měl v ruce pytel a to pečivo do něj házel. Když jsem se ho zeptal, kam to pečivo dává, tak mi řekl, že se vyhazuje,“ popsal svou přímou zkušenost Starej Fotr.

Vydal se proto poté na průzkum několika obchodních řetězců krátce před zavíračkou, aby zjistil, jak vypadá situace tam.

Starej Fotr na videu záměrně konkrétní řetězce nejmenuje, kdo ale chodí nakupovat pravidelně, pozná, že jde o supermarkety Albert, Penny Market, Billa a Kaufland. První tři jmenované obchody ke konci dne žádné slevy neuvádějí. V regálech lze vidět ještě dost pečiva s běžnou cenou.

„Bylo mi řečeno,“ uvádí ve videu Starej Fotr, „že tyto netrvanlivé potraviny, jako je právě pečivo, se musejí prostě vyhodit.“

Pozitivní objev blogger učinil v obchodním řetězci, který podle loga odpovídá Kauflandu: „Našli jsme zde extrémní slevy veškerého pečiva, které dosahovaly až 70 nebo 80 %,“ uvedl Starej Fotr. „Tenhle obchod to dělá tak, jak bych si to představoval, to je ten správný přístup. Tady někdo ve vedení má hlavu,“ pochválil přístup. Aby měl ale adekvátní srovnání, vydal se s kamerou do stejného obchodu, jen v jiném městě. A tam se kupodivu nic takového neopakovalo. Výrazné slevy jako ve stejném obchodě o pár kilometrů dál zde nenašel.

„Proč? Proč stejný řetězec, který má zřejmě ve finále i stejného majitele, může dát v jednom městě na pečivo slevu a ve druhém městě to nedělá?“ ptá se ve videu blogger. „Jak je možné, že si někdo může dovolit tam to pečivo nechat shnít? Ve tři čtvrtě na deset večer, kdy už se ví, že se to neprodá?“

Potravinové banky: Pečivo přijímáme

ParlamentníListy.cz se po zhlédnutí videa rozhodly situaci prozkoumat po vlastní ose. Nejprve jsme se zeptali v potravinových bankách. Zajímalo nás hlavně to, co ve videu zmiňoval Starej Fotr, totiž že podle jeho zjištění se pečivo nesmí distribuovat pro dobročinné účely.

„Potravinové banky ve všech regionech přijímají zcela běžně a v obrovském množství,“ sdělila však ParlamentnímListům.cz Veronika Láchová, ředitelka Federace potravinových bank. „Limitem je pouze to, aby pečivo byly schopny rozdat organizacím, které jej poskytují lidem v nouzi. Při přijímání pečiva vycházíme z metodiky darování, která je interní dohodou mezi Svazem obchodu a cestovního ruchu, Ministerstvem zemědělství a potravinovými bankami. Pokud je pečivo správně zabaleno, ošetřeno a v dobré kondici a kvalitě vhodné pro lidskou spotřebu, přijmeme ho. Pravda je, že nemůžeme přijmout úplně vše nabízené, protože ho nechceme likvidovat,“ upřesnila Láchová s tím, že přijmou tedy i pečivo starší 24 hodin, pokud je vhodné k lidské spotřebě a zvládnou ho rozdat.

Do potravinových bank dodávají pečivo nejen velké řetězce, ale i místní pekárny: „Menší pekárny se někdy napojují na regionální banky nebo přímo na blízké organizace. Propojení s organizacemi v blízkosti je pro menší pekárny efektivnější,“ vysvětlila ředitelka Federace potravinových bank, jak funguje přerozdělování pečiva.

Albert: Neprodané neznamená vyhozené

Poté ParlamentníListy.cz oslovily obchodní řetězce, tedy Billu, Albert a Penny Market, které podle zkušeností Starého Fotra nechaly pečivo bez slevy. Mluvčím jsme zaslali video s dotazem, zdali mohou potvrdit, že se jedná o jejich prodejny, a zda mohou popsat, jak u nich funguje politika udržitelnosti? Kaufland jsme pak konfrontovali s otázkou, jak je možné, že dvě stejné prodejny mají tak rozdílný přístup?

„Kaufland je ve videu v minutě 5.00–7.20,“ potvrdila ParlamentnímListům.cz mluvčí řetězce Renata Maierl. „V obou případech je vidět, že v úseku pečiva je pečivo buď již vyprodané, nebo jsou zde slevy a minimální zůstatky.“ Video, které pořídil Starej Fotr, však mluvčí lehce zkritizovala: „Komentář ke druhé prodejně neodpovídá záběrům na videu, kde je zcela zřejmé, že regály jsou již prázdné nebo jsou zde minimální zůstatky pečiva (konkrétně čtyři kusy chleba). Každá prodejna reaguje individuálně podle stavu zásob.“

Neprodané jednodenní pečivo, ale i ovoce a zelenina putují podle mluvčí Kauflandu do potravinových bank, do lokálních zoologických zahrad a mysliveckých spolků.

Mluvčí Albertu Jiří Mareček poskytl ParlamentnímListům.cz delší komentář. Hned na úvod zůraznil, že „zabránění plýtvání potravinami patří v Albertu mezi hlavní pilíře strategie udržitelnosti“. Uznal, že pečivo je kategorie, kde vzniká nejvíce potravinových přebytků. „Neprodaná potravina ale v žádném případě neznamená vyhozená potravina, to je velký omyl autora reportáže na YouTube,“ ohradil se vůči Starému Fotrovi mluvčí Albertu.

„Vezměme to popořádku – zákazníkům, kteří přicházejí hodinu před zavírací dobou obchodu, chceme nabídnout stále možnost výběru pečiva, byť přiměřeně omezenou. Samozřejmě u toho ale myslíme i na aspekt neplýtvání a hledáme řešení. Jedním z nich je 50% sleva na vybrané nebalené pečivo právě před zavírací dobou. Tato aktivita je součástí již zavedené a oblíbené iniciativy Pomozte nám neplýtvat a zlevnění je patrné i v reportáži. Zákazníci ji znají ze všech našich obchodů, avšak konkrétní podoba v dané prodejně se může lišit, protože zohledňujeme potřeby nakupujících v každé konkrétní prodejně,“ upřesnil ParlamentnímListům.cz Jiří Mareček.

Co se týče dalšího využití neprodaného pečiva, mluvčí uvedl, že putuje do potravinových bank, na farmy a záchranné stanice pro zvířata.

Billa ani Penny Market do doby vydání tohoto článku na dotazy nereagovaly.

Osiřelé koblihy

ParlamentníListy.cz se také vydaly na nákupy. Zajímalo nás, zda uvidíme podobné věci, jako popsal blogger na videu. Redakce krátce před zavíračkou navštívila dvě prodejny v centru Prahy patřící do obchodních řetězců, kde Starej Fotr žádné slevy nenašel, tedy Albert a Billu.

Museli jsme potvrdit bloggerovu zkušenost – ani v jednom případě jsme na zlevněné pečivo ke konci dne nenarazili. V boxech leželo ještě poměrně dost rohlíků a housek. V době, kdy do konce otevírací doby zbývalo několik desítek minut, stál tukový rohlík 2,90 Kč, žitný mlynářský rohlík 8,90 Kč a obyčejná houska 3,90 Kč.

Nejvíce osiřelých kousků jsme pak viděli u sladkého pečiva – koblihy, koláče, pletýnky... Se slevou by si je jistě kdekdo rád vzal.

Psali jsme: Za 25 euro Bavor jezdí měsíc. Ale přituhuje: Hádky o maso 17 Kč kilo brambor. Máslo? Ach jo. Pak z Bavorska do českého PENNY Cukr „v akci“? Květák za 90 Kč! A víc. Češi účtují s ministrem „Chce se brečet.“ Jablka do moštu, stromy pryč. Česko zavírá krám

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.