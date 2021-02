Udala, že jí řekl p*čo. „Proč nejsem očkovaná?“ zbourala pirátka, 40 let, jednání. Ztuhli. A promluvili

„Jak to, že nejsem naočkovaná? Proč mě nikdo nekontaktoval?“ Zhruba takto se podle zjištění redakce PL na pondělním jednání Rady hlavního města Prahy rozčilovala pirátská zastupitelka a uvolněná předsedkyně sociálního výboru Eva Horáková. Informaci nám potvrdilo několik účastníků jednání. „Byli jsme konsternováni, aniž by z titulu své funkce pomáhala seniorům, domáhá se vakcíny. Šílená drzost!“ sdělil nám jeden pražský radní.

Česká republika se potýká s nedostatkem vakcín proti covidu-19, naočkováni nebyli zdaleka ani občané nejvyšší věkové kategorie, ale pražská pirátská politička, které bylo teprve 40 let, by prý ráda předběhla nejohroženější skupiny obyvatel a vakcínu získala. Sama ale sděluje, že do rizikové skupiny patří. K tomu se ještě dostaneme.

Na posledním zasedání pražské městské rady se prý Horáková přede všemi rozčilovala, jak je možné, že ji stran očkování ještě nikdo nekontaktoval, když je prý zdravotník. Faktem je, že Horáková sice dříve pracovala jako zdravotní sestra, to už je ale minulost. V současné době ji na plný úvazek zaměstnává pražský magistrát coby předsedkyni Výboru pro sociální politiku s platem více než 90 tisíc měsíčně. Výši platu ParlamentnímListům.cz potvrdil mluvčí magistrátu Vít Hofman. „Odměna uvolněného předsedy výboru zastupitelstva je nyní 96 401 korun,“ sdělil nám.

Pravdivost příběhu redakci potvrdilo nezávisle na sobě několik pražských politiků, kteří se pondělního jednání zúčastnili. „Probíhalo jednání rady a vystoupila Horáková a vztekala se, proč ještě nedostala vakcínu proti covidu. Všichni ztuhli a nevěřícně na ni zírali, jestli to myslí vážně. Jednání se účastnila i pražská hlavní hygienička paní Jágrová, která byla naprosto konsternovaná. Nejenže Horáková není ani smykem věková skupina, která je nyní na řadě, ale krom toho se ani ze své pozice šéfky výboru pro sociální politiku nesnaží seniorům v Praze pomoci, aby vakcinací co nejdříve prošli. Naopak jen dělá problémy. Sedí si na skvěle placeném místečku, nedělá vůbec nic, jen všechny a všechno kritizuje. Ta osoba je vážně zlá a plná žluče. Ze svého teplého místečka se ani neobtěžuje pomoci seniorům, neudělala pro ně v Praze vůbec nic. Nula! To je taková drzost, že nemám slušných slov. Šílené prostě,“ podělil se o svůj zážitek z pondělí jeden z účastníků jednání.

„Horáková si o sobě myslí, že je nadčlověk, že ona je středobod Prahy a ona je ta, která by měla být očkována jako první, protože jako zdravotník je jedna z nejdůležitějších a vůbec – když je politička, vystupuje z pozice lidí, které zastupuje, a pokud je má zastupovat, má být zdravá. To je čistá demagogie. Že je zdravotní sestra? Bývávalo. Teď je placená za funkci uvolněné předsedkyně výboru, krom toho je na mateřské,“ uvedl nám pod podmínkou anonymity další z členů Rady hlavního města Prahy.

Dozvěděli jsme se i jinou zajímavost. „Když končila v Praze 5, protože měla jít na full time na magistrát, bouchali tam šampaňské, že se jí zbavili. Nechci nikoho špinit nebo z čehokoli obviňovat, ale to je vážně člověk, o kterém snad nikdo neřekne jediné pozitivní slovo. Ta ženská je magor. Tohle mít v zastupitelstvu je hotové neštěstí a je šílená ostuda, že někdo takový zastupuje občany,“ pokračoval člen Rady.

„Nosí zelený klobouček, chodí v tom na zasedání a nese se jak primadona. Chce za každou cenu upoutat pozornost jak tím, co nosí na sobě, tak tím, co říká. Kéž by se vymykala jen tím, jak vypadá. Říkám vám, že jsme všichni zírali s otevřenou pusou, když to vypustila. Naštěstí teď jednání Rady probíhají on-line, takže jsme na ni nemuseli koukat zblízka, to by byl ještě horší zážitek,“ popisoval náš zdroj.

ParlamentníListy.cz oslovily pochopitelně i samotnou Horákovou, která vysvětlovala, že realita je jiná. Riziková skupina prý je. „Děkuji za dotaz. Já jsem se nepodivovala nad tím, že by mě někdo měl oslovit, ale v těch kritériích, kdo teď může být očkován, jsou samozřejmě senioři nad 80 let a zdravotníci, což jsou ta dvě kritéria. Já jednak ze svého onemocnění a titulu spadám do skupiny rizikových osob, neboť mám transplantovaný orgán již 11 let a jsem v rizikové skupině, protože užívám imunosupresiva kontinuálně, takže onemocnění covid-19 je pro mě smrtelné a já budu oslovena IKEM, svojí mateřskou nemocnicí, k tomu, abych se tam podrobila očkování,“ uvedla ve vyjádření pro ParlamentníListy.cz k případu Eva Horáková.

Na naše následné dotazy několik radních uvedlo, že Horáková kvůli transplantované ledvině skutečně do rizikové skupiny, kterou mohou domovská zdravotnická zařízení kvůli očkování oslovit, spadat může. „Jenže na tom jednání takhle nevystupovala, to vůbec. Hrála to celé na to, že je zdravotník atd. A nic to nemění na tom, jak arogantně se chová a pak se vydává za chudinku, když na něco dojde,“ dozvěděli jsme se.

Eva Horáková už byla dříve na PL zmíněna v jiné souvislosti. Po hlavním městě se totiž pohybovala na kole a měla v roce 2019 konflikt s motorkářem. Z policejních záznamů bylo patrné, že na kole zjevně nejela u krajnice, jako většina cyklistů, ale dále v jízdním pruhu, byť v zákonné normě. Motorkář Horákové nadával, ta se však nenechala odbýt a sdělila mu, s kým „má tu čest“ (VÍCE ZDE).

„Pokračoval v hrubém jednání, kdy mi chtěl chytit šaty, když jsem viděla, že na mě natahuje ruku, odstrčila jsem mu ji. Přitom jsem mu řekla, že jsem zastupitelka hlavního města Prahy. Na to mi řekl: Komu to vysvětluješ, ty p*čo a krávo, a z místa odjel,“ uvedla na policii. V další výpovědi pak uvedla, že se jí sice nic nestalo, ale utrpěla újmu a doma brečela.

Policejní záznam výpovědi z citovaného incidentu:

