Radek Vondráček o ČT: Strávil jsem víkend mezi lidmi a vybízeli naopak přitvrdit

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22.06.2026 20:36 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček ostře zkritizoval pondělní stávku ve veřejnoprávních médiích a označil ji za zpolitizovanou. Podle něj je debata o poplatcích pouze zástupným tématem v boji mezi vládou a opozicí. Vondráček se vyjádřil také k nadcházejícímu summitu NATO, kde by podle jeho názoru měl Česko kvůli názorovým neshodám s kabinetem zastupovat premiér, a nikoliv prezident Petr Pavel.

Radek Vondráček o ČT: Strávil jsem víkend mezi lidmi a vybízeli naopak přitvrdit
Foto: Interview ČT24
Popisek: Radek Vondráček

Poslanec a místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček se vyjádřil k pondělní výstražné stávce veřejnoprávních médií. Je mu prý líto, že vládou navržená změna financování médií se komunikuje tímto způsobem. Stávku podle něj diskvalifikuje politické propojení s opozicí.

Mgr. Radek Vondráček

  • ANO 2011
  • poslanec
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„Dochází tam k politizaci toho problému. Podle té intenzity jsem přesvědčený, že ty poplatky jsou zástupné téma, že to, co se děje v tom obrovském veřejném prostoru, je především souboj opozice a vlády. A Česká televize do toho vstupuje ne moc šťastně. Já jsem člověk, který na Československé a České televizi vyrostl a žil celý život. Tak k tomu člověk cítí nějaký sentiment,“ posteskl si politik.

Fotogalerie: - Pochod před Českou televizi

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Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...
Demonstrace a pochod před Českou televizi za odvol...

Uplynulý víkend prý strávil s lidmi z druhé strany populace. „Ti mě naopak vybízeli, abychom přitvrdili, že to musíme nějak rozseknout. Já si myslím, že důležitá je teď komunikace. V tuto chvíli se opravdu bavíme o financování přes státní rozpočet, které je férové, udržitelné a transparentní,“ zdůraznil Vondráček.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
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Snaží se podle svých slov sledovat tisk a četl několik článků, že programů máme víc ve srovnání s jinými zeměmi stejné populace. „Podíl veřejnoprávní televize je na trhu poměrně signifikantní. Soukromé subjekty z toho také nejsou nijak nadšené, ale to je všechno. To jsou doplňkové argumenty. Podle zprávy Transparency International nebo čí byla, tak prvních šest zemí, které mají podle toho průzkumu nejsvobodnější média, ani jedna z nich nemá ten zastaralý poplatkový systém, ať je to Norsko, Nizozemsko,“ uvedl poslanec.

Převládají emoce, ale šetřit se musí

Hovořil také o tom, zda převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet zvýší jejich důvěryhodnost. Podle jeho názoru to spolu nesouvisí přímo.

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„Můžete mít naprosto svobodná média a může být médium veřejné služby financováno ze státního rozpočtu. Představte si, že by stávkovali soudci, že chtějí svoje daně, že je chtějí mít odděleně od státního rozpočtu, a jen tak mohou být nezávislí. Justici máme placenou ze státního rozpočtu a nikdo ani na chvíli neuvažuje o tom, že by to nějakým způsobem mělo omezit jejich nezávislost. Zase je to jen malý argumentační střípek. To podstatné je, že spolu ty strany nemluví. My jsme řekli, že ano, nějakým způsobem se šetřit musí, takže z tohoto pohledu bych tu stávku bral jako legitimní. Akorát mi chybí ten dialog, řekněme, ten ekonomický. Já čtu vyjádření těch, kteří za tím stojí a říkají, že musíme vyvinout tlak na vládu, aby se přehodnotil poplatkový systém,“ sdělil Vondráček.

 

 

Diskuse o financování veřejnoprávních médií už podle něj trvají řadu let. „Takže tyhle debaty probíhaly a probíhají. Bohužel to racio se vytrácí a začínají převládat emoce. Tak já můžu jenom doufat, že převládne zdravý rozum a že se nějakým způsobem najde udržitelné a dlouhodobé řešení,“ řekl politik.

Summit NATO v Ankaře bude rozhodující

Hovořil také o příštím summitu NATO. Se spoustou důvodů, proč by prezident Petr Pavel neměl do Ankary jet, přišel podle Vondráčka sám. „Těch vyjádření, kdy se vyjádřil v podstatě proti pozicím vlády, totiž bylo hned několik. V nedávné době třeba pan prezident řekl, že by tam plně respektoval pozici vlády, čímž tedy říká, že tam bude říkat něco jiného, než si sám osobně myslí, o čem je přesvědčený. A říká to veřejně. Nevím, jak to chce dělat, když třeba návštěvu pana Rutteho u nás hodnotil jako takovou káravou, což bylo vzápětí popřeno. Následně v podstatě zkritizoval možnost vojenské nemocnice. On má prostě své názory, které nejsou stejné, jako má Andrej Babiš,“ zdůraznil poslanec.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.

  • BPP
  • Profil není převzatý, články vkládá redakce.
  • prezident České republiky
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Uvedl, že v Ankaře bude rozhodující summit. Bude se na něm hovořit o budoucnosti NATO. „Nejde jenom o to, jestli jsme dodrželi, nebo nedodrželi dvě procenta podle metodiky, ale opravdu o to, jak budeme pokračovat. A vzhledem k tomu, že NATO jsou v mém pohledu v prvé řadě Spojené státy a tato vládní koalice má dobré vztahy s panem prezidentem Spojených států, což o našem panu prezidentovi říct nemůžeme, tak je rozumné, aby nás zastupovala koalice a premiér,“ domnívá se Vondráček.

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Článek obsahuje štítky

Babiš , Pavel , stávka , Vondráček , summit NATO , veřejnoprávní média

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