Piráti: SZIF lhal veřejnosti ve prospěch Agrofertu

Státní zemědělský intervenční fond v dubnu zveřejnil, že Andrej Babiš není ve střetu zájmů a může koncernu Agrofert přidělovat a vyplácet dotace. Před měsícem pak dokonce uvedl, že Evropská komise “potvrdila správnost jeho postupu” při obnovování dotací pro Agrofert. Jenže odpověď, kterou Komise zaslala Analytickému týmu Pirátů, říká přesný opak. Brusel žádný pokyn k proplácení dotací Agrofertu nedal a střet zájmů Andreje Babiše dál posuzuje. Podle Pirátů tím SZIF vytvořil falešný dojem, že Brusel dal Agrofertu zelenou. Předávají proto své poznatky kriminalistům a evropskému žalobci.
„Zemědělský fond lhal. Lhal veřejnosti, lhal médiím i Sněmovně, když tvrdil, že Evropská komise posvětila jeho postup při obnovování dotací pro Agrofert. Evropská komise ale nic takového neřekla. Žádný pokyn k proplácení Agrofertu nedala a střet zájmů Andreje Babiše stále posuzuje,“ říká předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
Evropská komise v odpovědi Pirátům uvedla, že fondu nedala pokyn k přidělování ani proplácení zemědělských dotací Agrofertu. Zároveň potvrdila, že dál vyhodnocuje možný střet zájmů podle evropských pravidel. Pokud se tedy český stát rozhodne Agrofertu dotace proplatit, nese podle Pirátů i dle odpovědi Komise riziko sám. Pokud by se později ukázalo, že byly vyplaceny neoprávněně, musel by je stát po Agrofertu vymáhat zpět.
Česká pirátská strana
Komise v dopise zdůrazňuje, že z hlediska ochrany finančních zájmů EU může Zemědělský fond dotace nevyplácet. Tedy přesný opak toho, co tvrdí fond. V dopise dále uvedla, že jeden z šířených titulků „Zemědělské dotace Agrofertu můžete dále proplácet, napsala českým úřadům Komise” je nepravdivý. Analytický tým Pirátů zveřejňuje v příloze k této tiskové zprávě originální odpověď Evropské komise, která byla doručena Pirátům v pondělí 29.6.2026.
Nepravdivý výklad podle Pirátů dál šířili i politici hnutí ANO. Ministryně financí Alena Schillerová například v Nedělní debatě České televize uvedla, že DG AGRI odpovědělo, že firma „může čerpat nárokové dotace“ a že je „v pořádku vyřešen střet zájmů“. I to je ale klamavé. „Žádné ‚Brusel nám dal zelenou‘. Žádné ‚střet zájmů je vyřešen‘. Žádné ‚Agrofert má nárok a hotovo‘. Tohle je účelová lež, která má vytvořit dojem, že premiérův holding může dál sahat na veřejné peníze, jako by se nic nedělo a doplatí na to zase občané této země, z jejichž kapes pak budou neoprávněné dotace ve výsledku doplaceny“ doplňuje poslanec Pirátů Ivan Bartoš.
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Piráti zároveň připomínají, že Andrej Babiš tvrdí, že svůj střet zájmů vyřešil a že s Agrofertem už nemá nic společného. Krátce před vložením akcií Agrofertu do svěřenských fondů si ale z koncernu nechal vyplatit dividendu 4,25 miliardy korun po zdanění. „Premiér si z Agrofertu vytáhl 4,25 miliardy korun do vlastní kapsy a teď máme dělat, že se ho dotace pro Agrofert vůbec netýkají. To je absurdní,“ dodává Bartoš.
SZIF se podle Pirátů pokusil zpochybnit i květnový dopis Evropské komise českým úřadům. Tvrdil, že šlo pouze o „pracovní komunikaci“ ze strany DG REGIO, které údajně nemá pravomoci v oblasti zemědělství. Podle Pirátů je i to nepravdivé: dopis byl odeslán jménem pěti sekcí Evropské komise včetně DG AGRI. „Stát nemá lhát ve prospěch Agrofertu. Stát nemá krýt střet zájmů Andreje Babiše. A státní instituce nemají vyrábět falešné alibi pro čerpání veřejných peněz firmami napojenými na premiéra,“ uzavírá Hřib.
Podle člena Analytického týmu Pirátů Janusze Konieczného nejde jen o politický spor, ale o podezření na zneužití státních institucí ve prospěch soukromého holdingu. „Pracuji s fakty a daty, nikoliv s dojmy. Situace kolem dotací a zakázek Agrofertu je natolik podezřelá, že považuji za svou povinnost předávat jednotlivá zjištění kriminalistům a evropskému žalobci. Tady navíc došlo ke zneužití dobrého jména Evropské komise,“ říká Konieczny.
Nakonec Piráti zdůrazňují, že Evropská komise se zabývá rovněž proplácením dotací, které ovšem byly přidělené ještě za minulé vlády. Pokud by tyto dotace Komise proplatila, tak to rozhodně neznamená, že střet zájmů Andreje Babiše je vyřešen.
Piráti požadují, aby SZIF zveřejnil kompletní komunikaci s Evropskou komisí a aby stát neproplácel dotace Agrofertu do chvíle, než bude jasně prokázáno, že Česká republika neporušuje české ani evropské právo.
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